Real Madrid - Inter de Milán: los blancos buscan cerrar la pretemporada como invictos

El Real Madrid se enfrentaba hace escasamente tres días al Chelsea de José Mourinho, encuentro que muchos calificaban como el 'partido del morbo' por todo lo que llevaba implícito el reencuentro entre el técnico portgugués y su exequipo. Cómoda victoria de los blancos ante un rival inferior que, además, opuso poca resistencia. Y ahora llega el turno de otro exequipo del de Setúbal, el Inter de Milan. Si generalmente los resultados obtenidos en pretemporada no tienen un valor más allá de probar y calibrar las diferentes variables del equipo, no puede negarse esta vez que los adversarios que los hombres de Carlo Ancelotti están teniendo durante este período de preparación no son 'enemigos' de calado: Olympique de Lyon, Paris Saint Germain, Los Angeles Galaxy, Everton, Chelsea y ahora, Inter de Milan. La práctica totalidad de estos encuentros bien podría darse en cualquier fase de la máxima competición continental.

Poco a poco Carlo Ancelotti afina los instrumentos de su particular orquesta y a medida que transcurren los partidos parece cada vez más claro cuál será el dibujo que el italiano expondrá sobre el campo, así como los hombres que lo conformarán. Con la eterna espera de la resolución por el 'caso Bale' en la retina, no parece que el de Reggiolo vaya a resentirse en exceso si finalmente el jugador galés no llega, pues la sociedad que están conformando en la línea de ataque los Cristiano Ronaldo, Isco y Özil amenaza con aguarle la fiesta a muchos rivales de los blancos.



Foto: laprensahn

Por lo pronto la Liga asoma ya en la lontananza y el encuentro ante el Inter de Milan se presume como una buena piedra de toque, ideal para ultimar las más sólidas conclusiones que ha desprendido el equipo y para acabar de pulir aquellos aspectos en los que Ancelotti pudiera albergar más dudas. Un resultado favorable ante los hombres de Walter Mazzarri cerraría una fantástica pretemporada para los blancos, que por el momento cuentan sus partidos bajo la condición de invictos: un empate y cinco triunfos, acompañados en su mayoría por el buen juego y los destellos de calidad, así como de la confirmación en el buen acoplamiento de las incorporaciones.

El Madrid 'sigue engrasando la máquina'

El Real Madrid llega a este partido en una inercia positiva, tanto de resultados como de juego. Lejos quedan ya los primeros encuentros en los que el marcador favorable camuflaba en mayor medida el juego algo más descoordinado de unos hombres que empezaban a jugar juntos por primera vez. El transcurso de los encuentros y la calidad innata de las nuevas incorporaciones acababa por hacer su trabajo y poco a poco los mecanismos de la nueva maquinaria blanca empiezan a sucederse, merced del tiempo y la propia naturaleza de grandes futbolistas.



Foto: Reuters

En esta pretemporada ha destacado de forma especial la asociación entre Isco y Cristiano, que unida a la que ya existía entre el portugués y Mesut Özil -Ancelotti ya aseguraba que el malagueño y el germano no tienen por qué ser competencia y sí complementos sobre el terreno de juego- amenaza con formar un trío de infarto en lo que a creación de jugadas de gol se refiere. Tanto el de Arroyo de la Miel, como el alemán tienen un don en la creación de ese último trazado, en la visión de ese hueco que surcar con un pase entre líneas para ponerle a Cristiano Ronaldo un balón que el luso convertirá en gol sí o sí. Porque ese es también el don del portugués.

Denis Cherishev estará ausente al haber sido convocado con Rusia En esta ocasión, el conjunto blanco no podrá contar con la presencia de Denis Cheryshev, ya que le hispano ruso ha sido convocado por Fabio Capello para la disputa de un encuentro de clasificación para el Mundial de Brasil 2014 con el combinado de su país. Denis había ocupado la demarcación de lateral izquierdo durante esta pretemporada, no desentonando excesivamente en la cobertura de la banda zurda cuando Marcelo no se había incorporado aún a la concentración de su equipo. Con el regreso del brasileño y la todavía continuidad de Fabio Coentrao, sin embargo, esa zona de la defensa parece más que bien cubierta. La presencia del '3' parece probable esta vez, a pesar de que Marcelo se ejercitaba en el gimnasio durante la última sesión preparatoria, debido a una sobrecarga.

Y si la duda aborda en la figura de Marcelo, las ausencias que casi con total seguridad se unirán a la ya mencionada de Denis, son la de de Xabi Alonso y Asier Illarramendi, y es que el centro del campo 'merengue' recorre ya la última parte de su recuperación en sendas lesiones. Tampoco se espera todavía a Varane, a pesar de que en los últimos entrenamientos ha trabajado ya sobre el césped.

Inercias negativas en el Inter

El Inter es séptimo en la International Championship Cup, con un gol a favor por 6 en en contra y un solo triunfo Si los de Carlo Ancelotti llegan a su último partido en Estados Unidos con la satisfacción que le han concedido los datos y algo más etéreo como las sensaciones, nada de eso puede decir el Inter de Milán. Los hombres de Walter Mazzari cerraban su participación en la International Championship Cup en séptima posición, habiendo sido capaces sólo de vencer a la Juventus de Turin, equipo al que le marcaron su único gol a favor, por los seis encajados a lo largo del torneo.

No están en su mejor momento ni en su mejor nivel los italianos, que tratarán de revertir esta situación ante un rival poco propicio par ello, el Real Madrid. Poco propicio en la actualidad y vistas las dinámicas en las que llega cada uno de los dos conjuntos, ya que históriacmente es el equipo blanco el que temería medirse a los 'nerazzurros'. Madrid e Inter se han visto las caras, a lo largo de la historia, en un total de 15 ocasiones, vertiéndose de aquí un balance claramente favorable a los italianos, que se han hecho con el triunfo en un total de siete ocasiones por las cinco en las que lo hizo el conjunto de Chamartín; tan solos dos enfrentamientos entre ambos se han saldado con tablas en el marcador.



Foto: AP

La última vez que se midieron fue el 25 de noviembre de 1998 en la fase de grupos de la Champions League, en esa ocasión con victoria para el equipo transalpino. Números al margen, históricos y actuales, el fútbol suele mostrar que en duelos de semejante envergadura sólo cuenta el momento, la ocasión y que además, el resultado lo deciden, muchas veces, pequeños detalles. El desenlace, esta tarde a las 20:00 horas (hora española) en GolT, Antena 3 y el directo de VAVEL.COM.

