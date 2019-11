Paco Herrera: “La idea que quiero está empezando a cuajar”

El Real Zaragoza se llevó el trofeo Carlos Lapetra dejando muy buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte. “Entre Víctor y los que han salido en la primera parte es muy posible que salga el once del primer partido”, dijo el técnico. Herrera se mostró muy contento con la primera parte del equipo ya que “hemos recuperado cosas que habíamos perdido en otros partidos, hemos tenido criterio, hemos jugado, hemos tratado de llegar con profundidad y hemos tenido varias ocasiones claras de gol”.

“El once del sábado será muy parecido al de hoy”

El equipo se vino abajo en la segunda mitad y no pudo mantener el nivel mostrado en los primeros 45 minutos. “En la segunda parte no hemos mantenido ese rigor y esa intensidad. El Getafe ha empezado a apretarnos más arriba. Es más fácil cuando colocas al equipo para defender una situación y continuar tras el robo y nosotros hemos intentado seguir llevando el peso, pero no hemos conseguido hacerlo igual que en la primera parte", dijo el técnico.

El técnico ha hecho hincapié en la necesaria llegada de refuerzos, sobre todo “por cantidad” ya que “hay jugadores que han sufrido más de lo normal, como el caso de Paglialunga, que está jugando los 90 minutos porque José Mari está lesionado”. “Donde tenemos más dificultades es en el lateral izquierdo, central izquierdo y un delantero referencia pero para combatir los primeros partidos somos suficientes”, aseguró Herrera.

“Es difícil sostener una temporada de 42 partidos sin más refuerzos”

Herrera no quiso hablar sobre cuestiones extradeportivas y se mantiene al margen de estos temas. “Me estoy preocupando muy poco, estoy cansado de oír y que la gente haga comentarios y que luego nadie dé un golpe en la mesa y tome una decisión. Da la sensación de que otra vez será más de lo mismo”, comentó el entrenador zaragocista. Se ha mostrado centrado en el Real Zaragoza y en los partidos previos al inicio liguero cuando se le preguntó acerca del posible descenso administrativo del Hércules. “Hasta día de hoy lo único que me había preocupado era seguir los partidos de pretemporada y tratar de hacerlo bien. A partir de mañana me centraré en el Hércules y estaré pendiente de esta situación”, dijo el técnico.

“Cuento con Tarsi, Suarez y Anton”

En cuanto a Tarsi y Suarez, que se quedaron fuera de la convocatoria para el partido, Herrera lo ha justificado diciendo que no quería “hacer tantos cambios” y asegura haber hablado con los dos jugadores, ya que cuenta con ellos pero se tiene que “ir acercando a la lista de 18” . “No quiero perder de vista ni a uno ni a otro, la posibilidad de que sigan creciendo es que estén entrenando conmigo”, aseguró Herrera. El canterano Anton fue convocado por primera vez con el primer equipo y debutó en la segunda parte. “Anton no había tenido la oportunidad y me gusta tanto como los otros”, comentó acerca del debut. En cuanto a la cantera, aseguró que “si alguno quiere dar el salto me lo va a decir en el entrenamiento, ahora mismo los necesitamos y deben estar con nosotros en todos los sentidos”.

El Real Zaragoza gozó de numerosas ocasiones de gol, sobre todo en la primera mitad, que no supieron materializar los jugadores zaragocistas. “Lo que más me gusta es tener situaciones de gol, en la segunda parte no hemos tenido tantas posibilidades y me preocupa. Hay que incentivar a los jugadores para que eso se transforme, la segunda división es más dura de lo que hemos podido ver hoy y las ocasiones hay que aprovecharlas”, dijo el técnico. Roger, último fichaje del equipo, debutó como titular ante su afición. El jugador rozó en varias ocasiones el gol y aportó mucha movilidad en el ataque maño. “Roger tiene el gol en la cabeza, ha tenido las primeras ocasiones y le han anulado un gol. Nos va a ayudar, es un hombre que tiene ese tipo de condiciones”, dijo sobre el delantero valenciano.

“Si no llegan refuerzos, el equipo tirará adelante”

A pesar del fichaje de Roger, el técnico asegura que “no nos vendría mal un delantero diferente”. Algunas posiciones siguen escasa de efectivos y el club sigue buscando su ‘9’ para completar la delantera del equipo. “Por cantidad necesitamos reforzar la defensa y por posición un delantero centro que tenga presencia en el área y pueda hacer que los otros jugadores marquen goles gracias a su distracción”, comentó Herrera.