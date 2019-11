Del Nido: ''Kondogbia no está en venta, y consideraríamos una agresión que depositen su cláusula''

Aprovechando la rueda de prensa con motivo de la presentación de Sebastián Cristóforo, los periodistas realizaron sus preguntas a los dos altos mandatarios del Sevilla, José María del Nido y Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'. El presidente, en primer lugar, alabó la trayectoria del joven fichaje del club: ''Tiene 60 partidos a sus espaldas en un grande como Peñarol con tan solo 19 años''. Del Nido también dio los detalles del traspaso, en el cual ''el 100% del jugador es propiedad del club, aunque Peñarol se reserva el 20% de plusvalía de una futura venta''.

Sobre la venta de Gary Medel, el presidente afirmó que su oferta era ''irrechazable para el club y el jugador, con un precio que supera el doble de lo que costó''. A raíz del comentario, Del Nido aprovechó para justificar este tipo de salidas comparando el reparto televisivo de ambas ligas: ''La Premier tiene mejor regulado el reparto de los derechos televisivos, y eso provoca que un recién ascendido cobre tres veces más que el Sevilla, y sólo 1,5 veces menos que el campeón de su liga. Es una competitividad que no tenemos en España, por lo que la mayoría de clubes, empezando por el Atlético de Madrid que es el tercer equipo de España, nos hemos visto abocados a vender porque no podemos mantener a nuestras estrellas''. Por este motivo, el máximo dirigente del club hispalense se mostró seguro de que ''Madrid y Barça son los únicos candidatos al título y le sacarán entre 30 y 50 puntos al quinto''.

Sobre el comienzo de la temporada, Del Nido quiso quitar presión al equipo afirmando que ''no tiene obligaciones porque la presión institucional no le impone jugar competición europea''. A pesar de esto, el presidente aseguró que ''el Sevilla va a disputar todos los partidos como si le fuera la vida en ello''. ''Tenemos una plantilla preciosa, quizá la más joven de España, y contamos con la ilusión de la gente y un ambiente que ya pudimos vivir en el primer partido de Europa League''. El presidente solo tuvo palabras de elogio para sus jugadores, sobre todo después de la imagen dada en Old Trafford, aunque también dijo que ''cuando empiezan a cocerse las papas es el domingo ante el Atlético de Madrid''.

Por último, el presidente habló sobre la salida de Kondogbia, algo que Del Nido está seguro de que no ocurrirá: ''No está en el mercado y este año quien lo quiera, deberá depositar su cláusula en la sede de la LFP. Si algún equipo español lo pretende y es un club amigo, le pediríamos que no la deposite porque lo consideraríamos un acto de agresión. Olvidémonos de Kondogbia porque solo tiene cuatro años de contrato'', concluyó sarcástico el presidente''.

Monchi: ''Cristóforo no viene a sustituir a Medel''

El director deportivo del club también atendió a los medios esta mañana, y confirmó lo que ya anunció el propio jugador: ''Las negociaciones por Cristóforo son muy anteriores a la venta de Gary, por lo que no viene a sustituirle; pero sí, vamos a buscar a alguien por Medel''. Según Monchi, el club tampoco tiene ninguna urgencia en la posición de Medel: ''Rakitic, Kondogbia, Carriço o el propio Cristóforo pueden jugar tranquilamente, no tenemos ninguna prisa''.

Al nuevo fichaje lo definió como un futbolista que ''puede jugar en el doble pivote o de pivote él solo. Tiene buena salida de balón, es bueno tácticamente y en la marca y viene a sumar en la plantilla''. En cuanto a fichajes, ''dijimos que la plantilla estaba cerrada, pero se ha producido la venta de Medel y buscamos sustituto. Si no sale nadie de la plantilla, que no creo, no buscaremos más''.

