Granada Club de Fútbol 2013/14

La tercera temporada consecutiva del Granada CF en Primera División tendrá como objetivo principal lograr la permanencia. Aunque el nuevo Granada de Lucas Alcaraz genera ilusión entre sus aficionados, que esperan que el equipo no sufra tanto como en temporadas anteriores, gracias a la incorporación de nuevos fichajes con dilatada experiencia en la categoría. Es el caso de Piti, ex del Rayo Vallecano; el delantero Riki, ex del Deportivo, o Iturra, que la temporada pasada hizo un buen trabajo en las filas del Malaga CF.

También se suma a ello la recuperación de jugadores que pueden llegar a ser una referencia en el once de Alcaraz, como el centrocampista Fran Rico o el extremo Dani Benítez. Pendientes aún del futuro de otros dos baluartes del equipo, como el centrocampista Mikel Rico y el lateral zurdo Guilherme Siqueira, cuya continuidad o no modificará sin duda el equipo titular rojiblanco, ya que se trata de dos titulares fijos. Aunque durante la pretemporada apenas han participado en los amistosos que ha disputado el equipo, quedando fuera de las últimas convocatorias e incluso entrenando al margen del grupo, como anticipo a sus más que probables salidas.

Precisamente bajas se han producido varias en el equipo. Las más destacadas la del delantero ‘héroe de los ascensos’: Odion Ighalo, que ha vuelto a Udinese, al igual que Torje, y también la del portero Toño Martínez, titular la temporada pasada mientras el equipo fue dirigido por Juan Antonio Anquela. También abandonó la disciplina rojiblanca Nolito, un jugador que llegó en el mercado de invierno y que ayudó bastante a que el equipo lograra la permanencia. La afición granadina no olvidará su golazo de falta al Espanyol que supuso conseguir tres puntos de oro para la salvación. También se ha marchado el central Íñigo López, que ha puesto rumbo a la Liga griega para jugar en el PAOK Salónica, al no entrar en los planes de Alcaraz.

El Granada CF tiene por delante una temporada ilusionante, a la que se suma el hecho de tener al equipo filial en Segunda B y al equipo femenino en Primera División, en ambos casos por primera vez en su historia.

PLANTILLA

PORTEROS: 13.Roberto Fernández y 27. Orestis Karnezis

DEFENSAS: 2. Allan Romeo Nyom, 5. Diego Mainz, 6. Guilherme Siqueira, 15.Pape Diakhaté, 16.Brayan Angulo, 24. Fabián Murillo, 99. Douglas Santos

CENTROCAMPISTAS: : 3.Yacine Brahimi, 4.Fran Rico, 11.Dani Benítez, 12. Diego Buonanotte, 14.Mikel Rico, 17. Hassan Yebda, 93. Manuel Iturra, 29. Alexandre Coeff, 47. Migue García

DELANTEROS: : 7. Carlos Aranda, 9. Youssef El-Arabi, 97. Riki , 91. Piti.

Altas: Yacine Brahimi (Rennes), Iturra (Málaga), Piti (Rayo Vallecano), Riki (Deportivo de la Coruña), Coeff (cedido Udinese), Álvaro García (San Fernando), Douglas Santos (Náutico Capibaribe), Orestis Karnezis (cedido Udinese)

Bajas : Lucena (Mirandés), Recio (vuelta Málaga), Íñigo López (PAOK), Toño (Elche), Ighalo (vuelta Udinese), Gabriel Torje (vuelta Udinese), Jaime Romero (Real Madrid Castilla), Nolito (Celta de Vigo), Iriney (cedido Watford), Borja Gómez (cedido Hércules), Juanma Ortiz (cedido Hércules), Akinsola (L´Hopistalet).

Regresan tras cesión: Murillo (Las Palmas), Migue García y Darwin Machís.

CUERPO TÉCNICO

Entrenador : Lucas Alcaraz

Segundo entrenador: Jesús Cañadas

Auxiliar técnico: Javi García

Entrenador de porteros: Iñaki García

Preparadores físicos: Francisco Imbernón Gutiérrez y José Alfonso Morcillo

CLUB

Fundación: 14 de abril de 1931

Presidente: Enrique Pina

Director Deportivo:: Juan Carlos Cordero Sánchez

Abonados: 14.000 aprox.

Estadio: Nuevo Los Cármenes (22.500 espectadores)

SISTEMA DE JUEGO

El entrenador Lucas Alcaraz tiene una idea fija de sistema de juego basado en el 4-4-2, con dos centrocampistas de corte defensivo que, salvo alguna excepción, será el que siempre utilice de inicio.

En la portería cuenta con el guardameta Roberto, un viejo conocido de la afición rojiblanca, fundamental en los dos ascensos del equipo y también al final de la temporada pasada para mantener la categoría. Roberto parte como titular del Granada CF, aunque este año tendrá la competencia del recién llegado Orestis Karnezis, portero internacional con la selección griega, que llega cedido por Udinese.

En la defensa, el central fijo es Diego Mainz, que al final de la temporada pasada compartió pareja con Diakhaté. En esta campaña podrá formar dupla también con el senegalés o con Jeison Murillo, que ha vuelto de su cesión en Las Palmas y ha participado bastantes minutos en los partidos de la pretemporada. La pareja de centrales estará acompañada por dos laterales. En el izquierdo el puesto es para el brasileño Siqueira pero, si finalmente se produce su salida, Brayan Angulo se perfila como su sustituto, aunque también podría hacerlo la joven promesa brasileña recién incorporada al equipo: Douglas Santos. En el lateral derecho el dueño y señor es el franco-camerunés Allan Nyom, poseedor de un gran potencial físico, que le permite sumarse con rapidez y peligro por su banda hacia el área rival. Alcaraz también podrá contar en la defensa con el joven Alexandre Coeff, un jugador muy polivalente, que también puede actuar en la zona media del campo.

El centro del campo es una de las posiciones donde más competencia habrá. Mikel Rico sería un fijo para Alcaraz, pero todavía está pendiente una posible salida al Athletic Club de Bilbao, siempre que la oferta satisfaga los intereses del club granadino. Yacine Brahimi, que la temporada pasada ya dejó bastantes destellos de su calidad y que ya es propiedad del Granada- tras pagar cuatro millones de euros al Rennes-, puede ser uno de los hombres referentes en el centro del campo rojiblanco. El recién recuperado Fran Rico también puede ser uno de los jugadores que se haga con un hueco en la medular. Al igual que Hassan Yebda, quien ha superado la lesión que le apartó la temporada pasada del equipo. Y el reciente fichaje Iturra apunta a la titularidad, pues destaca su gran capacidad para recuperar balones y para parar las contras del rival. Será un buen sustituto de José Recio, que ha vuelto al Málaga tras su cesión de la temporada pasada. La habilidad de Diego Buonanotte puede ayudarle a hacerse con un puesto en el once de Lucas Alcaraz, por el que también luchará el extremo Dani Benítez, que ya no tendrá la competencia en su posición de Nolito, quien volvió de su cesión al Benfica para ser traspasado al Celta de Vigo. El joven Álvaro García, ex del San Fernando, junto a Fatau y Migue García serán otras de las alternativas de Alcaraz para el centro del campo. Una zona en la que también puede actuar Piti, como medio centro más ofensivo.

La delantera es la posición donde más problemas tuvo el equipo durante la temporada pasada, ya que no contaba con un referente goleador. Con la marcha de Ighalo, el marroquí Youssef El-Arabi se perfila como uno de los titulares, si bien no se trata de un 9 puro. El recién llegado Riki, un futbolista experimentado, con más perfil de delantero nato, puede hacerse con un puesto en la línea ofensiva. Un sitio por el que también luchará Carlos Aranda, que llegó al equipo en el mercado de invierno de la temporada pasada y cuya aportación no fue muy destacada.

ONCE TIPO