Real Madrid 2013/14

Nuevo entrenador, nuevos jugadores, nuevas ilusiones. La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid trae consigo el siempre emocionante inicio de todo proyecto. Las expectativas son máximas; los anhelos llegan renovados y las esperanzas del madridismo pasan por dar ese paso al frente que faltó en los últimos años, en los que el equipo se quedó a las puertas de prácticamente todo: subcampeón en una Liga complicada; subcampeón en Copa del Rey y semifinales de la ansiada Champions League. Con la llegada del experimentado técnico italiano, los blancos esperan dejar de asomar en el umbral del triunfo para entrar como una embestida a por él.



Ancelotti en el día de su presentación | Foto: Defensa Central

En la pausa y serenidad que caracterizan al técnico de Reggiolo, también su llegada a Chamartín se producía a un ritmo cadencioso, aunque en este caso, por causas ajenas a la voluntad del propio Ancelotti y del Real Madrid. Su complicada salida del Paris Saint Germain, con el que se había proclamado campeón de Liga la pasada campaña, llevó al banquillo 'merengue' a estar sin entrenador durante 28 días, después de que José Mourinho abandonase el club blanco tras la disputa de la última jornada de Liga ante Osasuna. Tras arduas negociaciones con Nasser Al-Khelafi, Florentino Pérez veía cumplido uno de sus grandes sueños, el cual ya acometiese sin fortuna, años atrás, durante su primer mandato: ver a Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid.

La tardanza del entrenador italiano en recalar en el club de Concha Espina, sin embargo, no le había impedido trabajar de forma conjunta con el club en el desarrollo de nuevos fichajes y en la paulatina construcción de su propio proyecto. Fueron muchas las voces que aseguraban que Ancelotti actuaba desde la sombra, ya como técnico 'merengue' y de hecho, aún sin él, empezarían a llegar los nuevos jugadores para la temporada 2013/14; jugadores que confirman un cambio en la tendencia de fichajes de la 'casa blanca' y apostaban con firmeza por la juventud española. Y es que el corazón de la Sub-21 late ya en el seno del Real Madrid con novedades en todas sus líneas. Futbolistas con una enorme proyección y un extraordinario presente llamados a liderar un Madrid ambicioso y a corto, medio y largo plazo.

Lucha de titanes en la portería

La portería del conjunto blanco se convirtió la pasada campaña en un tema de candente debate en las tertulias futbolísticas: el duelo entre Iker Casillas y Diego López hacía para muchos imposible la elección entre uno y otro. Este año, con el de Móstoles plenamente recuperado y arrancando ambos en igualdad de condiciones, la 'batalla' se presume titántica y sin duda, Carlo Ancelotti tendrá, bajo palos, un bendito dilema. Junto a ellos dos y con la ya confirmada marcha de Antonio Adán, concienciado plenamente en que la falta de minutos será una garantía bajo las sombras de Casillas y López, el joven canterano 'merengue' rescidnía su contrato con la entidad y restaba como jugador libre para buscar equipo. Así las cosas será Jesús Fernández, guardameta deal Real Madrid Castilla, el que pase a engrosar la lista de porteros del primer equipo, como tercero.



El gran dilema de Ancelotti | Foto: Eurosport

Veteranos y noveles en la zaga

Novedades también en una defensa que no se libró de la polémica el pasado año ni tampoco de la mala fortuna en forma de lesiones. El baile de centrales puede verse atenuado con la recuperación de Raphäel Varane, joven talento francés que se consolidaba en la posición merced de unas excelsas actuaciones en partidos de enorme calado y que se disputará, a buen seguro, la titularidad junto a Pepe, sin duda, uno de los mejores centrales de Europa y del mundo, estigmatizado -eso sí- por algunas acciones reprobables que se han repetido al o largo de su carrera y que ven su contrapartida en la serenidad, el temple, la frialdad y la elegancia del propio Varane. Lo que no parece discutible es la pareja de baile de aquel que ocupe la citada demarcación: Sergio Ramos, no sólo lleva ya años consolidado en la posición del eje de la zaga, sino que en los últimos tiempos su madurez le ha llevado a fortalecer el rol de capitán y de líder de vestuario, dando la cara en momentos muy complejos de la temporada y sabiendo exponer un rostro sereno a la par que determinante. La venta de Raúl Albiol, por su parte, la suple a la perfección Nacho Fernández -renovado este año también-, que ya se integrase en la plantilla del primer equipo el pasado año y que podrá seguir disfrutando de minutos en el presente.



A priori, los proietarios del centro de la zaga | Foto: Marca

Uno de esos nombres propios que vivían su particular vía crucis de lesiones la pasada campaña sería precisamente el de Marcelo. El lateral brasileño permanecía gran parte de la temporada fuera de los terrenos de juego tras una operación en su rodilla y lo cierto es que si Fabio Coentrao cumplió con solvencia en la posición, fueron muchos los que no pudieron olvidar el nombre del propietario de la zurda en la zaga blanca. El regreso del risueño lateral no se desarrolló tampoco por los cauces de lo esperado y el largo período de tiempo que este permaneció en el dique seco acabó por pasarle factura, prolongando la estancia de un Coentrao cuyo futuro parecía situarle lejos de la entidad de Concha Espina hasta el último momento. El portugués afirmaba a la conclusión de la temporada pasada que no se sentía valorado en el club y que deseaba marcharse, algo que finalmente no pudo concretarse a pesar de que pocos minutos antes del cierre de mercado, todas las informaciones le situaban en el Manchester United, operación que no se habría cerrado a tiempo, propiciando que el portugués continuase en las filas del Real Madrid, al menos una temporada más.

Ancelotti sorprendía a todos probando a Cheryshev en el lateral zurdo Ante la posible salida del portugués, Ancelotti ha trató de que no hubiera de llegar otra pieza más para trabajar en la cobertura del lateral zurdo y el técnico italiano sorprendía a propios y extraños probando en la demarcación a Denis Cheryshev -renovado este verano-. El hispano-ruso, que pasaba a a formar parte de la primera plantilla este año y el de Reggiolo trató de aprovechar su chispa y velocidad para convertirse en un lateral de recorrido en la banda de Cristiano Ronaldo y aunque el joven jugador se ha volcado en lo que solicitaba Ancelotti, tratando de disimular, eso sí, las carencias en defensa lógicas de quien nunca se ha desarrollado en esa posición, finalmente Denis jugará una temporada cedido en el Sevilla FC, equipo que le permitirá curtirse y disponer de oportunidades en la posición en la que realmente puede explotar sus mejores cualidades técnicas y físicas. Quien sí tendrá un recambio de sobradas garantías -si es que puede hablarse de que uno será el suplente del otro- es Álvaro Arbeloa. La llegada del canterano Dani Carvajal tras su exitosa aventura en la Bundesliga le dan al ala derecha del Real Madrid una opción más ofensiva, de gran derroche físico y brega. Si en la pasada campaña el conjunto blanco fue ya el tercero menos goleado, con los apuntalamientos efectuados en la zaga, el reto puede incrementarse.

El centro del campo busca heredero

El centro del campo no se ha quedado atrás en cuanto a incorporaciones. Asier Illarramendi, luz guía y peso pesado en la Real Sociedad, culminaba lo que de forma inesperada se convertiría en un traspaso complejo con su llegada al club e Chamartín. La joven perla de Zubieta está llamada a tomar una digna sucesión en la zona de elaboración 'merengue', donde Xabi Alonso lleva mandando cuatro años ya. Los 32 años del de Tolosa y su renovación detenida, hacen necesaria la llegada de un recambio de garantías en una posición que en los últimos años no ha visto a un propietario claro más allá del propio Alonso. Sami Khedira ha sido, hasta el momento, el habitual escudero del vasco en una trayectoria evolutiva que ha hecho al alemán ganar confianza e incluso presencia ofensiva en el equipo.

Llamado a ser el heredero de Xabi | Foto: Prisa

A la llegada de 'Illarra', cuyas primeras semanas no están resultando sencillas, debido a su lesión y a su proceso de integración, se suma también el aterrizaje de Casemiro. El brasileño militaba en el Castilla en calidad de cedido, con una opción de compra para los blancos que llevaba implícito el asentamiento en el primer equipo. Lo ejerció el club de Concha Espina y, a tenor de lo visto en pretemporada, no se arrepentirá Ancelotti: entrega, sacrificio, calidad e incluso gol. Como tampoco parece que deba arrepentirse el de Reggiolo de estar confiando en Luka Modric en esa posición. El croata sembró una campaña dubitativa el pasado año, en el que las duras negociaciones con Daniel Levy por lograr su salida del Tottenham complicaron su llegada y le llevaron a perderse el período de preparación. Eso le llevó a combinar un ejercicio con más sombras que luces, algo que no está dispuesto a repetir el talentoso jugador y de lo que está dando buena muestra en la presente pretemporada.

Mecha, pólvora y explosión en la delantera

La que se sigue perfilando como una de las más letales del planeta es la delantera del equipo blanco. La marcha de Gonzalo Higuaín y José Callejón al Nápoles no restan ni un ápice de pólvora a la incisiva punta de lanza del conjunto 'merengue' y es que la sola presencia de Cristiano Ronaldo ya asegura unas cifras demoledoras, algo que el portugués ha dejado patente en la que ha sido una de sus mejores pretemporadas. Al astro luso se le suma, además, la llegada de Isco, joven delantero del Málaga con gran proyección y que en el período de preparación, el malagueño expuso su candidatura para convertirse en el socio perfecto del portugués, una particular herencia que le cederá Mesut Özil, cuya inesperada marcha al Arsenal dejan al futbolista portugués sin su mejor asistente.

Para hacer diabluras por la banda derecha, en este caso, presentará su propuesta Ángel Di María, que ha de mostrar una mayor regularidad respecto de la temporada pasada; y sin la competencia de 'Calleti', el precio de un puesto en el 'once' sigue siendo igual de caro para el habilidoso futbolista argentino merced de llegada de uno de los nombres más esperados del verano, el fichaje con más repercusión de los últimos años por detrás de Cristiano Ronaldo. Gareth Bale aterrizaba en el Santiago Bernabéu el úlitmo día de mercado estival para convertirse en el ala derecha del conjunto blanco, que surcará los campos de España y Europa a la vertiginosa velocidad del dúo Cristiano-Bale.

La llegada del futbolista galés propicia también la salida de un Ricardo Kaká, decidido a jugar el próximo Mundial de Brasil y claramente concienciado de la dificultad de hacerlo a la sombra de hombres de la talla del propio Bale. De este modo, el brasileño pone punto y final a cuatro años de luces y sombras -demasiadas de estas útlimas-, en los que el madridismo se quedó en la expectación generada por su fichaje sin ver cumplido todo lo que de él se esperaba.



La explosiva delantera del Real Madrid 2013/14

Quienes sí llegan dispuestos a discutir una plaza como máxima referencia ofensiva son Jesé Rodríguez y Álvaro Morata. Este último ya pertenecía a la disciplina del primer equipo en la pasada campaña y el canario pasa a engrosarla en el presente año, en el que además ha firmado su renovación con el club blanco. Ambos pugnarán por arrebatarle a Karim Benzema la confianza que Ancelotti ha depositado en él durante esta pretemporada y a la que el galo ha respondido con goles. No obstante son muchos quienes siguen pensando que el francés peca de apatía en numerosas ocasiones y que que su irregularidad es algo que el conjunto blanco no puede permitirse. Los jóvenes canteranos llegan dispuestos a dejar su huella en el coliseo blanco. A juzgar por el elevado número de partidos que componen, a priori, la temporada del Real Madrid, minutos y oportunidades no van a faltarles. Ahora sólo resta que aprovechen la ocasión.

Nuevo entrenador, nuevos jugadores, nuevas ilusiones y un objetivo común en los últimos años, una obsesión en forma de conquista que los blancos seguirán tratando de alcanzar en una temporada cargada de energía y buenas sensaciones tras el período de preparación que el equipo ha desarrollado y que le he medido, de forma satisfactoria, a varios equipos importantes, tales como el Olympique de Lyon, el Paris Saint Germain, el Everton, Chelsea o Inter de Milan. La 'Décima' seguirá siendo, a buen seguro, la gran asignatura pendiente de los blancos, sin olvidar una Liga que el pasado año se escapó demasiado pronto. Tampoco la Copa del Rey, dolorosamente perdida 'en casa' ante el Atlético de Madrid será una competición menor para los de Carlo Ancellotti.