Juan Ignacio Martínez: "Tenemos que empezar con buen pie''

Juan Ignacio Martínez tiene ante sí un reto de enjundia: mantener en Primera división a un equipo que el año pasado sufrió mucho menos de lo esperado para salvar la categoría. Buena parte de las causas que lo motivaron estaban en el banquillo, ya que Djukic fue un gran artífice de la permanencia. La plantilla, o al menos el bloque de la misma, apenas ha sido trastocada, así que podría decirse que el nuevo entrenador tiene más o menos las mismas armas para asaltar el torneo de la regularidad.

La primera materia que ha salido a la palestra ha sido la alineación que se verá a partir de las 21 horas del sábado. El otrora conocido como JIM, apodo que se ha suprimido por no ser del pleno agrado del técnico, ha manifestado que ''entre la tarde de hoy y de mañana lo decidiremos. Heinz viene del otro lado del charco, habrá que ver cómo se encuentran ellos para decidir cómo formar el once''. Al ser cuatro, cinco si se añade el viaje trasoceánico de Alcatraz para arreglar aspectos burocráticos, los jugadores que no han entrenado apenas esta semana, el ex del Levante tiene claro que habrá que valorar su estado. ''Tengo una idea, pero prefiero ser cauto y esperar a la última decisión, en la última sesión metemos 15 minutos de partido de competición. Tocamos madera para no tener la adversidad con algún jugador tocado que hemos tenido y que no haya ningún contratiempo''.

Según avanzaba la rueda de prensa han aparecido otros temas, refiriéndose al último choque amistoso contra Osasuna. El preparador ha admitido que ''sí, debo ser sincero. Nosotros montamos en Burgos un equipo con la idea de verlo. En Burgos contra Osasuna faltó ese puntito de intensidad, hubo conclusiones muy positivas en cuanto a nuestros conceptos. La segunda parte nos obligó a modificar muchas cosas sobre la marcha, ciertos futbolistas pidieron el cambio por gastrointeritis, por golpes, por pequeñas contracturas y ya se modificó todo''.

El partido ante el Athletic está a la vuelta de la esquina y muchos jugadores han mostrado sus ganas de arrancar. Juan Ignacio no es menos y asegura que ''nosotros hemos intentado trasmitirlo a través de mensajes que hacemos. El propio lunes, que hicimos descanso el domingo, empezamos a planear la semana tipo, veníamos con muchísima carga de pretemporada. Nuestros días de descanso han sido muy cortos y ya empezamos a descargar a jugadores en el aspecto físico. En el aspecto de ideas hicimos una charla el propio miércoles con vídeo. Con 5 minutos sobró porque los propios jugadores son conscientes de las cosas a mejorar, tenemos muchísimas virtudes y yo se lo he reconocido. Incluso la calidad técnica es muy buena y hay ciertas cosas cosas que mejorar. Durante el día de hoy les hemos metido cosas relacionadas con el rival contra el que se van a enfrentar, no hay una información muy grande sobre el Athletic. Ha hecho muchas variaciones en los partidos de pretemporada, tiene jugadores con dudas pero la idea conforme se va acercando la hora del partido, tenemos que competir ya''.

Reiterando los análisis sobre el rival, sometido a la cuestión de si el rival bilbaíno ya sabe lo que le espera del Real Valladolid, Juan Ignacio ha explicado que ''su scouting ha estado grabando partidos nuestros en Luarca, en Burgos...nosotros también los hemos visto. A los equipos les falta rodaje, la idea de Valverde le ha dado sus pinceladas al Athletic, los dos años anteriores han tenido un nivel muy bueno. Han tenido variantes, va a ser un partido difícil para los dos equipos porque es el primer partido de la temporada''.

Pasando ya a su propia plantilla, el entrenador ha comentado que ''cuando Marcos y yo empezamos a plantear la plantilla, un alto porcentaje de la misma continúa. Creo que ha mejorado, han venido jugadores que nos van a mejorar mucho, el tapete verde es el que manda y con los partidos los propios jugadores se quitarán y se pondrán, para el entrenador es siempre difícil hacer los onces''. Cuestionado sobre su parecer sobre el resto de la Liga, el ex del Levante ha considerado que ''han salido jugadores muy importantes de la Liga, los equipos se debilitan, han tenido cambios y las incorporaciones tienen que aclimatarse a nuestra liga. Al final hay, como decís, tres ligas: Madrid y Barcelona, los que pelean por Europa y los que pelean por la permanencia. Nosotros tenemos que empezar con buen pie, primero viene el Athletic, luego el Villarreal y el Getafe...hay que intentar conseguir nuestro objetivo fundamental y después soñar, que es gratis. Pero queda mucha temporada para hablar de eso''.

Los periodistas no han olvidado la situación de Carlos Lázaro y de Quique, que podrían abandonar el club. Juan Ignacio ha dicho al respecto que ''ya lo comenté en Burgos, se lo he trasmitido a los chavales. Son de la casa, de la cantera, y les he trasmitido mi idea. Yo cuando llegué quería verlos para tener una idea más clara para tomar una decisión. Ellos son jugadores del club y saben lo que la dirección deportiva y yo pensamos de ellos, que es lo importante. En cuanto a Víctor Pérez y Larsson, los actuales lesionados, y una posible inclusión en la lista, el técnico ha manifestado que ''Dani (Larsson) ha tenido buenas sensaciones pero no ha entrenado con el grupo apenas, con una sola sesión es difícil. Sus sensaciones son buenas. Mañana hacemos una sesión, habrá que ver los jugadores cómo están. Dani y Víctor lo tienen difícil por las lesiones que vienen arrastrando, poco a poco ven el final del túnel''.

El mercado de fichajes también ha sido debatido en la sala de prensa de Zorrilla, ya que quién sabe si algún club adinerado pudiera llevarse a Ebert. El entrenador ha expresado al respecto que ''desde la dirección deportiva lo comentamos en su momento. Somos conscientes que, habiendo hecho una buena temporada pasada, lees la prensa y parece que cualquier equipo puede perder futbolistas. En estos días pienso que va a haber mucho movimiento de mercado. Ojalá a nosotros no nos toque y podamos seguir con lo que tenemos, y si viene alguien más, cerrar la plantilla con las máximas garantías''.

La posición específica de portero, que tuvo mucho protagonismo la campaña pasada, también crea dudas a Juan Ignacio Martínez, puesto que Mariño y Jaime han hecho méritos para la titularidad. Su preparador considera que ''al que no ponga, voy a ser injusto con él. Son dos grandes porteros, muy competitivos, que durante la pretemporada han hecho méritos. La idea ahora mismo está al 50%. Voy a ver si soy capaz de acertar y al que elija se mantenga las máximas jornadas posibles. Lo más importante es que tengo dos buenos porteros. Lleváis dos años disfrutando de Jaime y ahora ha venido Diego Mariño. Pueden dar muchas cosas''. Ante la posibilidad de alternar más al guardameta, dado que ambos porteros tienen un nivel similar, el ex del Levante ha explicado que ''empiezas con un portero y parece que ese va a ser el titular, pero eso no siempre es así, como aquí el año pasado. Tenemos la Copa del Rey en diciembre, que esa competición se puede encontrar el máximo rendimiento. Buscaremos lo mejor para el equipo''.

