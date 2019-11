Osasuna - Granada: comienzo con rival directo

Llegó la fecha esperada por todos los aficionados al fútbol español. Este fin de semana comienza la temporada de Liga 2013/2014. Es la décimo cuarta consecutiva de Osasuna en Primera División y la tercera del Granada CF, que se medirán en esta primera jornada. Dos rivales directos que parten con el mismo objetivo: el de lograr la permanencia. Aunque aspiran, por qué no, a cotas más altas que permitan a sus aficionados no sufrir tanto como en la temporada anterior. Los rojillos se salvaron ‘in extremis’ en la última jornada, mientras que los rojiblancos horizontales lo hicieron en la penúltima. Muchas caras nuevas encontramos en ambos conjuntos, que intentarán acoplarse cuanto antes al sistema de juego impuesto por sus respectivos técnicos, José Luis Mendilibar y Lucas Alcaraz, para conseguir que el equipo no sufra demasiados contratiempos a lo largo de la temporada.

Tanto el Osasuna como el Granada ‘pecaron’ la temporada pasada de falta de gol. Sin duda, ésta será la asignatura que querrán superar con nota esta campaña. Los de Mendilibar fueron el equipo que menos goles anotó durante el último campeonato liguero pero, la seguridad de su zaga y del portero Andrés Fernández posibilitaron que esa falta de acierto no condenara al equipo a perder la categoría. El Granada, por su parte, se ha reforzado con jugadores que tienen gol y experimentados en Primera. Es el caso del exdeportivista Riki y del ex del Rayo Piti. Precisamente Riki será uno de los ausentes en el Granada para este partido, ya que arrastra una sanción por acumulación de tarjetas amarillas de la temporada anterior. Así que la búsqueda del gol rojiblanco en esta primera jornada no estará protagonizada por el delantero de Aranjuez. Probablemente El-Arabi sea el principal encargado, junto a Piti y el recuperado Dani Benítez, ambos en una posición un poco más retrasada que la del delantero marroquí.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Osasuna llega al inicio de la Liga tras haber completado una pretemporada que no ha dejado un buen sabor, ya que de ocho partidos que han jugado, sólo han conseguido dos triunfos y, en ambos casos, por la mínima. Fueron ante el Zaragoza (2-1) y la Peña Sport (1-0). El resto de resultados han sido dos derrotas y cuatro empates. Así, han perdido con AFC Ajax (1-0) y el CD Tenerife (2-1) y han empatado con NAC Breda (0-0), FC Twente (0-0), SC Heerenveen (2-2) y Nec Nijmengen (1-1). No han anotado muchos goles los rojillos, si bien la nota positiva es que las ocasiones han ido en aumento partido a partido.

El Granada, por su parte, obtiene un balance positivo de su pretemporada. De los nuevos partidos que ha jugado, el conjunto rojiblanco ha conseguido tres victorias, cinco empates y solo una derrota. Han anotado 16 goles y encajado 9. Así, han logrado tres triunfos frente a rivales como La Hoya Lorca (0-2), La Roda CF (6-1) y el Real Jaén (1-3). Empataron con el filial en un amistoso en Almuñécar (2-2), con el Hércules CF (1-1), el Villarreal (1-1), el Almería (1-1) y Os Belenenses (0-0), con el que luego perdió en la tanda de penaltis el II Trofeo Diputación de Granada. La única derrota fue en su visita al Watford inglés (2-0).

Cinco bajas en Osasuna

Osasuna tiene cinco bajas confirmadas para su estreno liguero: Miguel Flaño, Satrústegui, Lolo y Nino, por lesión, y Francisco ‘Gato’ Silva, renqueante la últimas dos semanas pero que, a pesar de haber recibido el alta médica no ha podido entrar en la convocatoria porque la FIFA impide que un jugador internacional que no ha acudido a un partido con su selección por estar lesionado, no puede jugar con su equipo en los cinco días posteriores a ese partido. Así, el equipo osasunista jugará este primer encuentro contra el Granada con prácticamente el mismo once que jugó en el último amistoso del conjunto rojillo frente al Valladolid, a excepción de Echaide, con un pie fuera del equipo, y de Oier y Torres. Así, Andrés Fernández volverá a ocupar la portería. En defensa probablemente Mendilibar coloque a Marc, Lotiès, Arribas y Joan Oriol. En el centro del campo rojillo apuntan al once Puñal, Loé, De las Cuevas, Ariel Núñez y Armenteros. Y como referencia en la delantera Oriol Riera.

Riki y Mainz, bajas y Siqueira fuera de la convocatoria

En el once que Lucas Alcaraz ponga en liza en esta primera jornada de Liga frente a Osasuna no podrá estar el reciente fichaje Riki, ya que arrastra una sanción por acumulación de amarillas de la temporada pasada que le obliga a no poder disputar este encuentro. Tampoco estará el central Diego Mainz, que no ha sido convocado por las molestias musculares que esta semana le han impedido participar en los últimos entrenamientos. De esa primera convocatoria de Alcaraz, también destaca la ausencia de Guilherme Siqueira, que en la próxima semana problablemente cierre su salida del club rojiblanco con destino a la Premier League: Everton y Liverpool son los clubes que más fuerte han pujado por el lateral zurdo brasileño.

El equipo titular que alinee Alcaraz tendrá en la portería a Roberto Fernández, que esta semana ha arrastrado molestias pero que finalmente se ha recuperado y ha entrado en la lista de convocados de este primer partido liguero. Los jugadores con los que Alcaraz ha ensayado en los últimos entrenamientos apuntan a la titularidad. Es el caso de Nyom en el lateral diestro, Diakhaté como central y Brayan Angulo en el lateral zurdo, éste en sustitución del fijo de la temporada pasada: Guilherme Siqueira. El puesto del lesionado Diego Mainz lo ocupará Jeison Murillo, quien ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada. En el centro del campo, Alcaraz colocó en el entrenamiento preparatorio a Iturra, Yebda y Brahimi, a Dani Benítez por la banda zurda y a Piti más pegado a la derecha. Y como hombre más adelantado al marroquí Youssef El-Arabi. Estos once futbolistas apuntan al primer equipo titular rojiblanco de la temporada 2013/2014.

Victoria granadina en la última visita

El partido disputado en Pamplona la temporada pasada entre Osasuna y Granada terminó con una importante victoria para los granadinos (1-2), ya que se trataba de un triunfo ante uno de los rivales con los que se tenía que disputar la salvación. El equipo rojiblanco entonces estaba dirigido por Juan Antonio Anquela. Ya en la segunda vuelta de la Liga, en Los Cármenes, el conjunto ya entrenado por Lucas Alcaraz también logró una victoria vital para sus intereses. La afición granadina no falló en un partido considerado ‘una final’, y tampoco lo hizo el equipo, que goléo 3-0 a los rojillos. Marcaron El Arabi, Siqueria, de penalti, y Buonanotte, y les permitió alejarse seis puntos de los puestos de descenso.

Posibles onces iniciales