Córdoba CF - SD Ponferradina: el comienzo de la ilusión buscando objetivos distintos

Una temporada para la ilusión. Córdoba CF y SD Ponferradina comienzan mañana una nueva temporada en la Liga Adelante con objetivos iniciales dispares, pero teniendo muy presente las dificultades del campeonato y mirando de reojo su campaña anterior en la división de plata. El Córdoba debuta ante su afición intentando olvidar el debacle de la pasada campaña donde se quedo sin play off un año más de manera prematura, precisamente tras caer frente a la Ponferradina en el Arcángel con un gol de Yuri, el día que debutaba Esnaider en el banquillo cordobesista.Tras la decepción, tanto el club como la afición cordobesista esperan que este año el club consiga el objetivo ansiado desde hace ya un par de temporada, que no es otro que aspirar a la zona de play off que da acceso a soñar con el ascenso a la máxima categoría del fútbol español y rememorar viejas glorias pasadas del equipo.

Para ello deberán empezar por ganar a la Ponferradina, un rival que tras regresar a la división de plata hace dos temporadas, consiguió una más que meritoria e inesperada 7ª plaza empatando a puntos con la UD Las Palmas, con la cuál tras empatar a 66 puntos en la liga, el gol average particular entre ambos, impidió jugar el play off de ascenso a los banquiazules, tras caer frente al equipo amarillo en los dos encuentros disputados entre ambos. Tras la frustación de la última jornada en Lugo donde rozó el play off, para la presente campaña el objetivo de los blanquiazules vuelve a ser la permanencia, pero con el rabillo del ojo soñando un año más con intentar aspirar a zona de play off, sabiendo también que el objetivo del club es asentarse en la categoria de plata y seguir creciendo para hacerse un hueco en el fútbol profesional.

Por ello ambos equipos buscaran una victoria con la que iniciar con buen pie esta nueva temporada. El Córdoba buscara vencer en esta 1º jornada, algo que no consigue desde hace 38 años, su última victoria en la jornada inicial se remonta a 1975, por su parte la Ponferradina también buscaran la victoria en la jornada inicial por 1ª vez en su historia en la segunda división, algo que no han conseguido en sus tres temporadas en la categoria, tras perder frente al Albacete y Elche en su primera y tercera temporada, ambas fuera de casa y empatar en casa frente al Huesca en su segunda temporada. El partido se disputará en horario nocturno debido a las altas temperaturas de esta época veraniega, más si cabe en tierras andaluzas donde el calor se hace difícil de soportar. Se espera una gran entrada en el Arcángel, debido a la época veraniega y el gran tirón de abonados del conjunto cordobesista que con un mes de campaña por delante ya tiene 8400 abonados.

Nuevas caras en busca del ansiado sueño

El Córdoba inicia una nueva temporada tras la incorporación de 12 nuevos jugadores, y un nuevo entrenador, Pablo Villa, procedente del Córdoba B tras su gran campaña realizada donde clasificó al filial cordobesista para el play off de ascenso a 2B, donde fue eliminado por el filial del Granada. Entre los fichajes destacan grandes jugadores como Xisco que vuelve a la liga tras su paso por el Newcastle inglés o el exmadridista Raúl Bravo procedente del Beerschot belga.

También destacar los fichajes del delantero Benja y el mediocentro Luso ambos procedentes del Girona , el delantero argentino Eial Strahman procedente del Leones Negros de México, para el lateral izquierdo procedente del Sabadell, Samuel, el extremo del Almeria B, Joselu, el guardameta del Hércules Juan Carlos, el central procedente del Xerez, Iago Bouzón, el lateral holandés procedente del Nac Breda, Janse, el centrocampista Pelayo llega del Elche y el lateral derecho Eduar Campabadal procedente del Wigan inglés. Todos estos jugadores llegan al club para ayudar al Córdoba a conseguir el ansiado salto a la máxima categoria que tanto desean club, ciudad y afición.

Entre la consolidación y el sueño de play off

La Ponferradina comienza una nueva andadura en la categoria de plata, la cuarta de su historia y su segunda de manera consecutiva por primera vez en su historia. Tras la espectacular temporada pasada donde se quedo con la miel en los labios tras el empate en Lugo que le dejo sin play off, el equipo se ha rearmado para volver a intentar otra vez la salvación, objetivo primordial del club y si se puede soñar con volver a repetir la gesta de la campaña pasada, teniendo no obstante los pies en el suelo sabiendo que el objetivo del club no es otro que consolidarse en la categoria de plata una temporada más.

Para ello el conjunto de El Bierzo que continua un año más entrenado por Claudio Barragán dirigiendo la nave , la cual se convertirá en su tercera temporada y media a cargo del equipo blanquiazul, se ha reforzado a conciencia con el lateral derecho del Sabadell Oscar Ramírez, el mediocentro Rueda y extremo Marquitos procedentes del Xerez, el portero Diego García procente del Almería, el lateral izquierdo de la Real Sociedad B Julen Castañeda, el delantero del Numancia Juanjo, el delantero del Fuenlabrada Dieguito, el portero rumano Dinu Moldovan, el mediapunta córdobes Javi Lara procedente del Alcoyano y el central excordobesista Alberto Aguilar que vuelve a la que fue su casa durante las tres últimas campañas, ahora con la camiseta blanquiazul. Por ahora el último fichaje el del extremo del Guadalajara Cristian que puede actuar en ambas bandas y firma por 2 temporadas. El equipo blanquiazul llega con las bajás por lesión de Saúl que tendra que ser intervenido y se perderá al menos mes y medio de competición y Samuel.

Victoria visitante y polvorín local

La temporada pasada el encuentro que enfrentó a ambos conjuntos en el Arcángel terminó con victoria de los blanquiazul por 0-1 gracias al gol de Yuri en el minuto 84, que mantenia a los bercianos con opciones de play off y terminaba por matar las pocas esperanzas blanquiverdes en lograr llegar a la zona de play off, el día que debutaba en el banquillo local, el entrenador Esnaider que fue pitado por su afición al termino del encuentro. Un Córdoba que confió en Esnaider para engancharse al tren del play off, pero que se vió superado por una Ponferradina, que en las últimas 15 jornadas solo perdió un partido, e hizo incapaz todo intento cordobesista, ya que el equipo berciano se mostró muy superior durante todo el encuentro y que salvo dos grandes intervenciones de Santamaria, se llevo con todo merecimiento los tres puntos después de un gran gol de Yuri.

Convocatorias:

Córdoba CF: Sin Confirmar

SD Ponferradina: DIEGO CARPIO, J. CASTAÑEDA, ROBUSTÉ, FOFO, JUANDE, JUANJO, YURI, MARCOS G., SANTAMARÍA JONATHAN, ALAN, ACORÁN, RUEDA, DIEGO SÁNCHEZ , OSCAR RAMÍREZ, ALBERTO A., JAVI LARA

Posibles Alineaciones

Partido Temporada Pasada: