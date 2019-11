Madrid - Betis: carrera de fondo para empezar

Arranca la temporada más ilusionante del Real Betis en los últimos años y lo hace en un escenario casi prohibido: el Santiago Bernabéu. El Real Madrid pone en serio peligro los grandes debuts ligueros de las últimas campañas, ya que desde que Pepe Mel dirige al conjunto verdiblanco, el Betis ganó siempre sus partidos iniciales. El Madrid aumenta las exigencias y supondrá un complicadísimo primer escollo para un club que el próximo jueves vuelve a competir en Europa ocho temporadas. "Va ser muy especial el partido del jueves por ellos. Son 8 años después para volver a Europa, no volvemos de cualquier forma, sino de volvernos a inventar y crecer desde cero", afirmó Pepe Mel en la rueda de prensa.

Verdú es el eje del nuevo proyecto, que posee una plantilla más compensada

Precisamente, fue en aquel curso 2005/06 cuando el Betis comenzó una debacle deportiva, a lo que ayudó, y mucho, la lamentable situación institucional. Y para que la historia no se repita, el club verdiblanco ha abordado una revolución obligada motivada por las múltiples bajas. La marcha de Beñat al Athletic Club fue remplazada a lo grande. El fichaje de Verdú no permitió que el hueco dejado por el centrocampista internacional hiciera mella. Junto al exespanyolista, el club bético ha incorporado otros doce nuevos futbolistas para afrontar con todas las garantías posibles la difícil tarea de compaginar tres competiciones. Así, el Betis ha logrado perfilar una plantilla más compensada en todas sus líneas.

Un primer once muy definido

No ha escondido Pepe Mel la puesta en escena del nuevo proyecto del ‘Eurobetis’, porque desde el tramo final de la pretemporada ha ido perfilado el once que debutará en la Liga en el Bernabéu. Andersen parte con ventaja sobre Sara, cuyo fichaje se demoró más de lo previsto. Además, el portero argentino arrastró algunos problemas físicos durante la preparación. La defensa es la zona en la que no se esperan novedades con respeto al pasado curso. Chica, Paulao, Perquis y Nacho parten apuntan a titulares, mientras que las novedades, Steinhöfer, Figueras y Dídac Vilà trabajarán para lograr un puesto en el once verdiblanco. En el centro del campo, las bajas de Cañas y Beñat obligan al cambio. Verdú, Nosa y Matilla apuntan a titulares en el estreno liguero. Matilla ha realizado una gran pretemporada y se ha ganado un hueco en la plantilla tras su pase por el Murcia. En los costados, dos fichajes: Juanfran y Cedrick, que han destacado por su velocidad y verticalidad. Y como referencia ofensiva, Jorge Molina.

Preocupa el estado de Rubén Castro

Y en este primer equipo titular falta una de las piezas claves de la plantilla: Rubén Castro. El delantero canario no ha podido completar una pretemporada normal debido a unas molestias físicas en los isquiotibiales que le han apartado del grupo durante buena parte de la preparación veraniega.

Mel: "Su situación es difícil y ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros"

Los médicos del club descartaron una rotura muscular y aún se desconoce el origen de sus dolencias. Pepe Mel reconoció, en declaraciones en la Cadena COPE, su preocupación por el estado tanto físico como mental de su futbolista: "Nadie me ha dicho lo que tiene. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que le ocurre y andamos expectantes. La suya es una situación difícil. No es un caso agradable. Creemos en él y ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros". De momento, Rubén Castro se perderá el duelo contra el Madrid y el estreno en la Liga Europa, ya que no fue inscrito para la disputa de los play-off contra el Jablonec.

El Real Madrid, fin de ciclo

El conjunto blanco afronta la nueva temporada con la necesidad de voltear el fracaso que supuso el curso anterior. El final de la etapa de Mourinho en el Real Madrid y todas sus controvertidas decisiones provocaron una extraña situación tanto en el club como en su entorno que llegó a ser insostenible, lo que precipitó que ambas partes llegasen a un acuerdo para cerrar ciclos y heridas. La división entre detractores y aduladores de Mourinho puede provocar una peligrosa y prolongada Guerra Fría. "No voy a mencionar el nombre de esa persona, porque creo que no vale la pena", afirmó Cristiano Ronaldo sobre su exentrenador.

Sin embargo, el Real Madrid ha contratado a un entrenador con un excelente palmarés pero que posee también la cualidad de cortafuegos. Ancelotti ejemplifica el orden, la prudencia y la tranquilidad que la situación requiere después del paso de un huracán. Además, el conjunto blanco ha protagonizado una brillante pretemporada en la que ha demostrado el nuevo estilo que el técnico italiano desea otorgar a su equipo. Isco, Illarramendi, Carvajal, y los canteranos Casemiro, Jesé y Morata lideran la revolución de un grupo de futbolista jóvenes y hambrientos de gloria. Atrás quedan Higuaín, Albiol, Callejón o Carvalho y todo hace indicar que también Coentrão.

Convocatorias

R. Betis B.: Andersen, Guille Sara; Steinhöfer, Chica, Paulao, Perquis, Jordi Figueras, Nacho; Xavi Torres, Matilla, Nosa, Verdú, Juanfran, Vadillo, Cedrick, Juan Carlos; Braian Rodríguez, Jorge Molina.

R. Madrid C.F.: Casillas, Diego López, Tomás Mejías; Pepe, Sergio Ramos, Arbeloa, Nacho, Marcelo, Carvajal; Kaká, Khedira, Özil, Modric, Casemiro, Isco, Di María; Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé, Morata.

Posibles alineaciones