Bruno Gama: “Es la mejor decisión para todos”

Era un secreto a voces. El portugués Bruno Gama abandona la disciplina del Deportivo tras el comunicado de los administradores concursales que obligaba a la venta del futbolista portugués para garantizar la supervivencia económica de la entidad gallega. De esta manera, y tras ayudar en el día de ayer a la primera victoria del club en su regreso a Segunda con una asistencia de gol, Bruno Gama se despidió de la afición deportivista que tanto le ha apoyado durante estos dos últimos años.

“Es la mejor decisión para todos. Me voy contento porque puedo ayudar al club”. Así de positivo se mostró el portugués en rueda de prensa al explicar su marcha. “Sé la situación que vive el club y con mi traspaso, en cierta manera, puedo ayudarlo”, añadió.

Bruno Gama quiso corresponder a todo el entorno coruñés por su agradable estancia en A Coruña durante las dos últimas temporadas, donde se convirtió en uno de los referentes tanto para el equipo como para la afición. “Desde el primer día me sentí como en casa. Las personas me recibieron y trataron muy bien estos dos años. Cuando marchas todo es más difícil. Por eso quería darle las gracias al presidente, a sus directivos y a toda la gente”, agradeció el interior.

Con respecto a los últimos minutos disputados con la camiseta blanquiazul ante Las Palmas, el jugador era consciente de que su salida se produciría, pero quería ayudar a la entidad coruñesa hasta el último instante. “Desde que el presidente me pidió jugar yo dije que sí. Dije que me gustaría participar y poder ayudar al equipo hasta donde podía. He podido disputar un partido y me voy contento porque al final ganamos y ya tenemos tres puntos”.

Bruno Gama, que jugará en el Dnipro ucraniano durante las tres próximas temporadas, no cree que su marcha vaya a cambiar el objetivo de la entidad herculina. “Creo que no va a ser por mi marcha que no puedan ascender”, considerando el luso que “tenemos un buen equipo, que lo va a dar todo para ascender. Hay jugadores de calidad”. El internacional finalizó comentando que tiene “confianza” y va a seguir “todos los pasos del Deportivo, voy a ser un aficionado más. Creo que podemos hacer un buen año”.

Ya para concluir su última rueda de prensa perteneciendo a la disciplina del Deportivo, Bruno Gama quiso comentar su malestar por no haber podido mantener al equipo en Primera. “Cuando te marchas quieres dejar el club lo mejor posible. Es verdad que este año al final no conseguimos la salvación y por eso me voy un poco tocado. Prefería haber dejado al equipo en Primera, pero seguro que mis compañeros van a hacer todo por ascender”, finiquitó.

Fotos del cuerpo: Nando Martínez (VAVEL.com).