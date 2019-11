Rayo Vallecano - Elche: la ilusión de seguir soñando

La temporada 2013/2014 abre sus puertas en el Estadio de Vallecas y lo hace con bastante expectación por parte de la afición local. La magnífica campaña pasada, y las idas y venidas en la plantilla franjirroja aumentan la incertidumbre del que será el segundo año de Paco Jémez. Por su parte, el Elche de Escribá, llega a Vallecas con toda la ilusión del regreso a primera después de un cuarto de siglo y tras una gran temporada que realizaron en la división de plata el año pasado.

Temporada nueva, caras nuevas

Muchas caras nuevas en el plantel de Vallecas para suplir a los grandes artífices de la mejor temporada del Rayo. Piti, Javi Fuego o Leo Baptistao, forman ya parte de un bonito recuerdo que perdurará por largo tiempo, pero la nueva temporada comienza y el Rayo Vallecano ha sabido moverse por el mercado de fichajes, ya que a día de hoy, hasta un total de ocho incorporaciones ha firmado Felipe Miñambres: Raúl Baena (Espanyol), Leonel Galeano (C.A. Independiente), Johan Mojica (Deportivo Cali), Nery Castillo (León), Saúl Ñíguez (At.Madrid), Joaquín Larrivey (Atlante FC), Alberto Bueno (Real Valladolid), Christian Cueva (Unión Española).

Sobre la plantilla ha hablado Paco Jémez en la rueda de prensa previa al partido: “No está completa, faltan jugadores y como entrenador me gustaría que estuvieran ya porque tendríamos más competitividad y habría más posibilidades, pero hay que reconocer que nuestra situación es muchas veces de esperar hasta el final para traer el jugador que quieres. Se está trabajando pero no va a servir de excusa mañana porque creo que hay gente suficiente para afrontar con garantías estos primeros partidos"

Los elegidos para soñar

Pero si el Rayo es casi un equipo nuevo, el Elche no se queda atrás; Etxeita y Xumetra, hombres clave en el ascenso de los alicantinos a primera, han abandonado el equipo junto a otros ocho futbolistas. Ante esta situación los ilicitanos han elaborado un proyecto bastante prometedor, donde los nombres de Manu del Moral, Toño o Botía intentaran la permanencia en la división de honor junto a otros muchos nuevos jugadores: Carles Gil (Valencia), David Lombán (Barça B), Domingo Cisma (Atlético de Madrid), Cristian Sapunaru (Zaragoza), Carlos Sánchez (Valenciannes), Rubén Pérez (Atlético de Madrid), Miroslav Stevanovic (Sevilla).

Al igual que el técnico del Rayo, Escribá también hablo de su plantilla: “Si llegan refuerzos serán bienvenidos, pero con los que tenemos en estos momentos estoy contento. Hemos aumentado el nivel de la plantilla”.

Paco Jémez: “Tenemos ganas e ilusión”

En la primera rueda de prensa de la temporada previa a un partido, el entrenador canario del Rayo Vallecano ha hablado como es habitual en él de muchos temas y sin tapujos, abarcando desde un análisis del equipo rival hasta una crítica al horario del partido.

"Ya era hora de que llegara. Las pretemporadas son largas, hasta cierto punto tortuosas, porque hay que meter mucho trabajo al equipo, acondicionar al equipo y subir mucha gente con nosotros que ha venido. Por fin hemos pasado ese tramo y estoy muy satisfecho con la pretemporada que ha hecho el equipo y con el trabajo que llevamos encima y el que nos queda por hacer. La semana ha sido más larga de lo normal por jugar el lunes, pero estamos con muchas ganas de que inicie y con muchísima ilusión", declaró Jémez.

Sobre el Elche el técnico manifestó: "El Elche viene de ascender, lleva mucho tiempo sin estar en Primera y ha hecho una plantilla importante. Tiene un presupuesto y un respaldo de una masa social importante. Creo que su presupuesto y plantilla van acordes con la necesidad mantenerse en Primera y no bajar. Han hecho una apuesta fuerte, han firmado jugadores importantes, y van a venir a ponernos las cosas difíciles. No va a ser fácil, es un equipo que está bien trabajado, que se coloca muy bien, no deja muchos espacios, y tendremos que tener la suficiente paciencia y tranquilidad para poder hacerles daño".

Por último dejó clara su opinión del horario del partido: "Por desgracia hay cosas que no mejoran y se mantienen. Ya sabes que tenemos que jugar a la hora que nos manden aún sabiendo que algunos horarios no son buenos para la afición ni regulares. Hay que intentar que cuando aparecen los problemas buscar soluciones y el equipo se sienta lo más arropado y a gusto posible, teniendo en cuenta los problemas que pueden surgir de eso. Esperemos que seamos capaces de hacer una buena temporada, como el año pasado, y eso va a repercutir en los horarios que nos pongan. Depende de nosotros que nos ganemos o no horarios en los que nuestra afición se sienta cómoda".

Francisco Escribá: “Confiamos en sacar un buen resultado”

En la rueda de prensa del técnico del equipo ilicitano, Escribá se ha deshecho en elogios hacia el Rayo Vallecano: “Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Todos los equipos de Paco Jémez hacen un fútbol atractivo. Es un equipo al que le gusta crecer a partir del balón, que tendrá la posesión durante el partido. Intentaremos quitársela porque a nosotros también nos gusta tener el control de la pelota pero sabemos que va a ser muy complicado. Estaremos atentos a las transiciones para hacerles el mayor daño posible. Confiamos en sacar un buen resultado”.

Mientras que sobre su equipó manifestó: “Que la forma de jugar de su equipo va a ser la misma que la temporada pasada porque hay una seña de identidad que es el competir y dejarse el alma en cada partido. Será un bloque unido, solidario, que no se rompa y que en definitiva, esté preparado para todo tipo de partido”.

Precedentes

Tan solo un precedente entre ambos equipos en primera división y data del 2 de abril de 1978. En aquella ocasión el Elche venció en el Estadio de Vallecas por 0-1 con gol de Finarolli.

Más recientemente, el Elche se ha enfrentado al Rayo, a domicilio, en 15 ocasiones en Segunda División con un total de nueve victorias ilicitanas, cinco derrotas y un empate.

Convocatorias

Como es habitual en el Rayo de Paco Jémez, y en los partidos de casa, la convocatoria se hará horas antes del partido.

La convocatoria del Elche CF la forman: Porteros: Manu Herrera y Toño. Defensas: Alberto Botía, David Lombán, Sapunaru, Edu Albacar, Domingo Cisma y Charlie. Centrocampistas: Rivera, Aarón, Mantecón, Javi Flores, Carles Gil, Fidel, Generelo y Stevanovic. Delanteros: Coro, Manu del Moral y Álvaro Giménez.

Destacan las ausencias de Damián Suárez y Rubén Pérez por sanción. Pelegrís y Beranguer por lesión. Y Javi Márquez y Carlos Sánchez por decisión técnica.