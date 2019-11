Una Primera División con pasado blanquiverde

El buen hacer del Córdoba CF en los últimos años no ha pasado desapercibido entre los equipos de la élite española. Si el año pasado les llegaba el turno a Javi Hervás, que marchó al Sevilla, y a Jose Manuel Fernández que ponía rumbo a Zaragoza, esta temporada les ha tocado a Juan Fuentes y a Sebastián Dubarbier. Aunque no podemos dejar de lado a Charles, el ex cordobesista también ha dado el salto a la élite tras una sobresaliente temporada en el Almería. Español, Almería y Celta, respectivamente, han dado la oportunidad a estos tres jugadores de demostrar la calidad que a buen seguro atesoran. Sobre todo Juan Fuentes, puesto que el cordobés no ha cumplido aún 24 años, lo que posibilita una gran carrera futbolística. A poco que tengan una pizca más de suerte que sus compañeros Hervás y Fernández, ya que el primero no gozó de la confianza de Emery y el segundo descendió de categoría con el Real Zaragoza; darán mucho que hablar en esta liga.

Nuevo lateral perico

El cordobés Juan Rafael Fuentes debutaba en la primera división española ante el público de Balaídos. El lateral zurdo fue de la partida en el once de Aguirre y cumplió con lo que se esperaba de él. Cerró una discreta actuación, propia de los nervios del debut; aunque es cierto que no cometió errores importantes y que poco o nada pudo hacer en los goles del Celta, puesto que el primero nace de una genialidad de Krohn-Dehli y el segundo es fruto del error de la pareja de centrales.

En su nueva etapa en Cornellá jugará un rol bastante similar al que tenía en Córdoba. Hará las veces de lateral profundo con proyección en ataque; como pudimos comprobar durante el partido, el lateral zurdo sigue llegando hasta linea de fondo con facilidad y se suma continuamente al ataque, aunque sin descuidar la faceta defensiva que es lo primordial en un lateral. A pesar de sus constantes subidas por banda, no estuvo muy acertado en los centros, y erró algunos de ellos. En el aspecto defensivo se mostró seguro a pesar de tener que mediar con el rapidísimo Augusto Fernández. En el minuto 44 vio una tarjeta amarilla tras una falta cometida con el fin de parar una contra del Celta.

Fuentes parece contar con la confianza de Aguirre, pues ha dejado sentado en el banquillo a todo un Campeón del Mundo como Joan Capdevilla; venido a menos durante los dos últimos años. A pesar de la emoción y la alegría que supone dar el salto a la élite, el de ayer fue un debut con un sabor un tanto agridulce, tras no poder lograr la victoria en un partido en el que pudo vencer cualquiera.

Velocidad para la banda del Estadio del Mediterráneo

Sebastián Dubarbier fue otro de los jugadores que ha dado el salto a la Primera División desde el Córdoba FC. El extremo argentino firmaba a principios de verano con la UD Almería y en la noche del lunes 19 de agosto debutó oficialmente en la Liga BBVA.

La primera "sorpresa" saltaba al ver la alineación de Francisco, entrenador del Almería, que colocaba al argentino como lateral zurdo; no fue tan sorpresivo para los cordobesistas ya que Dubarbier ya jugó como lateral izquierdo en numerosas ocasiones en el Nuevo Arcángel, aunque su posición natural es la de extremo zurdo. Por delante del argentino jugaba Suso, un jugador con tendencia a irse hacia el centro, por lo que el ex del Córdoba dispondría prácticamente de la totalidad de la banda izquierda, para subir y bajar a su gusto. Y así lo hizo, recordando al Dubarbier que corría la banda del Arcángel; mostrandose rápido y profundo. Se mostró muy participativo en ataque, dada su alma de extremo. Atrás como era de esperar, puesto que no es un jugador de corte defensivo, cometió algún que otro error, sobre todo en la segunda parte, pero todo se terminaría de torcer en el minuto 65. Jonathan Pereira apuraba línea de fondo para dar un centro medido que rebotó en el argentino y fue a parar al fondo de su propia portería; esta acción tintaba de negro su esperado debut.

Con muchas espectativas puestas en el argentino, habrá que estar atentos a esta temporada, en la que seguro hará las veces de extremo en alguna que otra ocasión dejando detalles de calidad y algún que otro gol, dada su capacidad ofensiva.

El ariete de Luis Enrique

El de Charles es un caso especial, pues el delantero no ha pasado directamente del Córdoba CF a la Primera División. Dos buenas campañas vistiendo la camiseta blanquiverde, le valieron para fichar por la UD Almería, donde se convertía en pichichi marcando nada más y nada menos que 32 goles en una temporada; lo que le sirvió de trampolín para dar el salto a la máxima categoría del fútbol nacional, recalando en las filas del Celta de Vigo.

El "9" tuvo el debut más feliz de los tres, pues consiguió la máxima de un delantero: el gol. Durante la primera parte se mostró muy participativo en ataque, tirando desmarques peligrosos y muy activo en las contras. Nada más comenzar la segunda parte, conseguía cabecear con éxito un centro de Krohn-Dehli y ponía la ventaja de dos goles en el marcador favorable a su equipo; además este gol le libraba de una importante carga anímica, pues no había conseguido marcar en toda la pretemporada con el club vigués. En el minuto 84 se retiraba con unas pequeñas molestias.

El brasileño se ha convertido en el referente de ataque de Luis Enrique, el "killer" que buscaba el Celta para suplir la baja que ha dejado Iago Aspas con su marcha al Liverpool, lo ha encontrado en Segunda División, y cuenta con un aval de 32 tantos en una temporada. Charles será con total seguridad uno de los hombres gol de este año; con cifras lejanas a las de Messi o Ronaldo, puede ser uno de los grandes goleadores de "la otra liga".