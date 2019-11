Diego y Cristian Fernández, presentados oficialmente

La presentación tuvo lugar en el estadio municipal “El Toralín”, este martes a las 12:00. Se dio una rueda de prensa encabezada por el presidente Silvano acompañado por los nuevos fichajes del club: Diego Sánchez y Cristian Fernández.

Inició el acto el presidente de la entidad, Silvano, dedicándoles unas palabras a los dos nuevos jugadores blanquiazules: "Les agradecemos que hayan optado por venir a este club a defender nuestra camiseta, a crecer como jugadores y a triunfar en la Segunda División; son chicos que vienen con mucha ilusión y ganas de trabajar duro. Desde el club les damos la bienvenida y les deseamos una muy buena estancia en la Sociedad Deportiva Ponferradina".

Diego Sánchez: "Voy a trabajar duro para que lleguen los minutos"

A continuación, fue el turno de Diego, o Dieguito, él mismo lo aclaró: "En la camiseta llevo Diego Sánchez, pero se me conoce más por Dieguito tanto dentro del club como fuera, pero me podéis llamar como queráis", finalizando entre risas. Habló acerca de su adaptación al club y al nuevo mister, la cual "está siendo fenomenal y con los compañeros más de lo mismo".

Diego: "Se nota mucho el salto de Segunda B a Segunda"

Un Diego, que va a sufrir, a priori, un cambio de rol en su equipo bastante considerable a comparación con la inexpugnable titularidad que poseía en Fuenlabrada, pero él lo asume con naturalidad y ganas: "Yo he venido a trabajar duro para que el míster vea que puedo estar en el once; voy a trabajar duro para que lleguen los minutos y que cuando me llegue la hora, hacerlo bien y que apueste por mí". Unos minutos que, con totalidad seguridad, llegarán en el incómodo partido de esta tarde ante el Zamora CF, pero el delantero blanquiazul, como él reconoce, lo espera con ganas: "Este tipo de partidos son muy útiles para los jugadores que tienen menos minutos, así que iremos a Zamora a ganar y a dar lo máximo".

El nuevo atacante del club berciano, que da el salto de Segunda B a la Liga Adelante, un paso importante en su carrera que ''se nota mucho en todo, el nivel de mis compañeros, la competencia y la exigencia de una competición superior" pero en la que espera poder dar la talla y hacerse con un hueco en los planes de Barragán.

Cristian Fernández: "Cuando me llamó la Ponferradina no me lo pensé"

El último en incorporarse a la SD Ponferradina, empezó dedicándole a los presentes unas palabras llenas de agradecimientos a la 'Ponfe': "Ha sido una temporada bastante dura, sobre todo un verano muy duro; finalmente el equipo desciende y pensé que jugaría en Segunda B el próximo año. Pero con mi juventud quería seguir en segunda; cuando llamó la Ponferradina, les dije a mis agentes que mi intención era venir aquí, conocía el club ya de la temporada pasada, me hablaron maravillas de él y me pareció una suerte venir, así que quiero agradecer al presidente y al club el esfuerzo que han hecho por traerme porque para mí es genial estar en aquí".

Cristian: "Me hablaron maravillas del club"

Un jugador, salido de la cantera del Guadalajara, club que ahora deja en difícil situación en Segunda B, algo que ha hecho que su salida no sea fácil: "Bueno ser de allí es complicado, es difícil "ser profeta en tu tierra". A corto plazo es una alegría que salga un canterano pero a la larga pesa porque te exigen más, alguna gente entendió que era una decisión buena para mí y creo que el dinero es secundario. Siempre hay personas más fanáticas que no entienden estas decisiones y ya sabéis como es eso. Yo entiendo todas las posturas pero lo importante era seguir en Segunda y aquí estoy muy contento", dijo el '18' berciano.

Cristian, pasará de tener a Terrazas, a Claudio Barragán, dos entrenadores de perfiles muy distintos: "Bueno creo que a Carlos Terrazas le conocemos todos en el mundo del fútbol, es una persona muy seria que exprime al jugador, te exige muchísimo y que consigue que progreses una barbaridad. La primera toma de contacto con Claudio también ha sido muy buena y me han hablado muy bien de él. Espero seguir mejorando y hacerme con un hueco en el once aunque sé que está muy complicado".

Un futbolista que su polivalencia le revaloriza, ya que como él explicó comenzó de pequeño "de delantero, ahora de segundo delantero, soy rápido y a las caídas voy muy bien, con el tiempo me he asentado en banda derecha, también por la izquierda pero, sobre todo, por la derecha. Quiero jugar, me da igual la posición ahora mismo, quiero tener minutos y coger ritmo de competición".

Silvano: "Estamos trabajando para traer otro atacante"

Para finalizar, el presidente reconoció que tras las "desgraciadas lesiones de Saúl y Samuel, vamos a intentar traer un jugador para la zona de arriba, ya que sobre todo a Saúl lo vamos a tener un tiempo fuera, que se operó ayer y se tiene que volver a operar el día 28". Por lo tanto, esta plantilla todavía no está cerrada, más si cabe por los rumores que están llegando las últimas horas desde Panamá, donde se habla que su delantero Rolando Blackburn, conocido como 'El Toro del Gol', podría ser nuevo jugador blanquiazul.

Video: SD Ponferradina.