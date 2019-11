El peaje de jugar la Champions

Pasar de luchar por no descender a Segunda División a pelear por el Campeonato de Liga hasta el último partido –siendo líder durante más de media Liga- para volver a codearse con los equipos de abajo.

Esto que parece una montaña rusa es lo que le sucedió a una Real Sociedad que tras estar en zona de nadie e incluso llegando a merodear el descenso en temporadas anteriores, se clasificó para la Champions en la temporada 2002/03.

La Real venía de ser subcampeona y de perder el liderato en la antepenúltima jornada

Se mantuvo el bloque de la temporada precedente

Con futbolistas como López Rekarte, Xabi Alonso, Karpin, De Pedro, Nihat o Kovacevic capitaneados por Raynald Denoueix, tuvieron enormes opciones de llevarse la Liga y lograron la clasificación para la máxima competición continental veinte años después. Pero ¿qué sucedió en la siguiente temporada? ¿Acusaría el equipo la disputa de en competición tan exigente como la Champions en el día a día de la Liga?

El equipo donostiarra logró mantener a todos sus mayores activos, en la portería seguía Westerveld; la defensa todo hacía indicar que sería la misma compuesta por López Rekarte, Schürrer, Jáuregui, y Aranzábal; en el centro del campo continuaban De Pedro, Karpin y Xabi Alonso y llegaba Alkiza procedente del Athletic de Bilbao; arriba se mantenía la dupla que había hecho estragos en las defensas rivales la temporada anterior, Nihat y Kovacevic además de la exótica llegada del surcoreano Lee Chun Soo. El preparador galo Denoueix también seguía al frente de la nave guipuzcoana.

La ilusión era la nota predominante en el seno del club y en el entorno txuri urdin, hasta el punto que el técnico francés llegó a decir que no se conformaba con el subcampeonato, que había que pelear por la Liga. Tal era el entusiasmo de la afición que la directiva de José Luis Astiazarán tuvo que cerrar la inscripción de abonados, la demanda era brutal, hasta el punto que se podrían haber llenado dos estadios como el de Anoeta.

En verano se llegó a hablar de pelear por el título de Liga

Pero pocos contaban con un factor determinante, la Real ya no era la sorpresa de la Liga como en la temporada anterior, los equipos ya le tenían cogida la matrícula y le empezaron a jugar con respeto y mayor aplomo.

La temporada comenzó con ilusión

El curso liguero se iniciaba en el estadio Olímico de Montjuic frente al Espanyol, primero se avanzaron los catalanes pero Kovacevic haría el tanto del empate en el segundo periodo. Tras empatar en el primer partido en casa ante el Celta, también con gol del serbio, llegaría la primera victoria al vencer por la mínima en El Sardinero con gol de De Paula. El primer gran partido del equipo vasco llegó en la cuarta jornada cuando goleó a un Zaragoza que regresaba a Primera División, Nihat y un De Paula en plena forma que marcó por dos veces pusieron el 3-0 en el marcador. El último fin de semana de septiembre llegaba el derbi vasco ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, los vizcaínos lograron la victoria con un solitario gol de Tiko. En las primeras cinco jornadas el equipo había cosechado dos victorias, dos empates y una derrota, era séptimo a cinco puntos del líder.

En las siguientes jornadas la irregularidad fue la nota predominante, victoria en casa ante Osasuna, derrotas en Albacete y en el Vicente Calderón con un doloroso 4-0 y empates en casa ante Sevilla y frente al FC Barcelona. Cabe destacar el partido ante los azulgranas en el que se produjo un espectacular empate a tres, Motta adelantó a los Rijkaard en la primera parte pero al comienzo de la segunda la Real remontaba en dos minutos con goles de Jáuregui y De Pedro de penalti. En el setenta y dos de partido empataba Overmars pero tan solo cuatro minutos más tarde Karpin volvía a poner por delante a los suyos, sin embargo Gabri hizo las tablas definitivas a diez minutos del final. Se llegaba ya a la décima jornada del campeonato y el equipo txuri urdin era decimotercero a tres puntos de las posiciones Uefa, a cuatro de las de Champions y a diez ya del Valencia y del Real Madrid que estaban en cabeza.

El esfuerzo en Champions se notó en la Liga

Poco a poco se iba notando el esfuerzo de jugar dos partidos a la semana, además en la Champions el rendimiento era óptimo, llegados al ecuador de la fase de grupos con una victoria en casa ante Olympiakos, otra en Estambul ante el Galatasaray y una sola derrota frente a un grande de Europa como el Juventus . Pero el peaje de la máxima competición ya se empezaba a notar, en partidos como el de Albacete o frente al Atlético de Madrid se vio al equipo falto de frescura e incluso agotado en las segundas partes.

A partir de noviembre fue cuando este hecho se hizo más evidente y es que el veintiséis de octubre se produjo la última victoria del año, ya no se lograrían tres puntos de una tacada hasta el cuatro de enero. El bagaje era paupérrimo sumando dos puntos de veintiún posibles (dos empates y cinco derrotas), con una sonora goleada en Anoeta infligida por el Betis lo que supuso la entrada en zona de descenso, los andaluces vencieron por 0-4 con tantos de Capi, Juanito y dos de Joaquin. El equipo llegaba a las Navidades en zona de descenso a dos puntos de la permanencia y a doce de una más que utópica plaza de Uefa. Los malos resultados se tradujeron también a la Champions donde la Real empató los tres encuentros restantes de la liguilla de dieciseisavos, pese a ello el trabajo ya se había hecho antes y los vascos pasaban a octavos como segundo clasificado por detrás del Juventus con nueve puntos.

La primera parte de la temporada había sido más que decepcionante, al principio se hablaba de pelear por la Liga o al menos repetir clasificación para la Champions, pero el equipo no solo no estaba arriba sino que ocupaba zona de descenso. El conjunto de Denoueix se había instalado en una mala dinámica de resultados teniendo una racha negativa de diez encuentros sin conocer la victoria a la que había que sumar la eliminación en la Copa a manos de un Segunda División como el Alavés.

Pese a todo el puesto del técnico francés no corrió serio peligro ya que tenía mucha renta del año anterior, además la directiva lideraba por José Luis Astiazarán optó por la continuidad del entrenador con el fin de dar estabilidad al proyecto. A parte del hecho de jugar competición europea, una de las claves la mala temporada liguera era el descenso en el rendimiento de algunos futbolistas respecto a la temporada anterior. El delantero serbio Kovacevic solo anotó cuatro goles en la primera vuelta, todos ellos en las ocho primera jornadas, el extremo zurdo De Pedro no se encontró bien y tan solo disputó nueve partidos como titular en toda la temporada perdiendo el puesto en el once en favor de Gabilondo. El fichaje mediático de Lee Chun Soo fue un fracaso ya que el surcoreano solo disputo 494 minutos siendo titular en cuatro partidos y disputando los noventa minutos en solo dos ocasiones.

El equipo terminó la primera vuelta en descenso

El parón navideño le sentó bien al equipo y empezaron a llegar los triunfos en Málaga, en casa ante el Real Madrid con gol de Karpin, también en Anoeta frente al Espanyol, goleada en Balaídos (2-5) con tantos de Kovacevic, Milosevic en propia meta, Xabi Alonso y Nihat por partida doble.

Pero tras la victoria ante el Racing se volvió a las andadas cuando el equipo era décimo con un colchón de ocho puntos respecto al descenso y una diferencia de seis en relación a las plazas Uefa. Fue entonces cuando llegó otra mala racha de cinco encuentros sin conocer la victoria con dos empates y tres derrotas. En este contexto llegó la eliminación en la Champions League a manos del Olympique de Lyon: en la ida se caía en Anoeta con un gol de Schürrer en propia puerta, semanas más tarde en Gerland Juninho Pernanbucano rompía las ilusiones donostiarras al materializar el único gol del partido en el minuto treinta y dos de la segunda parte. Pero en la misma semana de la caída en la competición continental la Real rompía su mala racha al vencer al Atlético de Madrid en casa con goles de Karpin de penalti y de Simeone en propia puerta. Pero esa victoria no tuvo continuidad, en la siguiente jornada en el Camp Nou ante un Barça enrachado, perdió 1-0 con tanto de Ronaldinho. El equipo llegaba al tramo final de liga en la decimoquinta posición con seis puntos de ventaja respecto al descenso y a nueve de zona europea.

El final de la liga fue un calvario, tanto aficionados como jugadores esperaron a que el equipo amarrara matemáticamente la permanencia para pensar ya en la siguiente temporada. Tras perder en Riazor, solo caería en un encuentro de los últimos ocho, eso sí, solo ganaría dos. La ansiada permanencia llegaría en la penúltima jornada cuando la Rea Sociedad empataba en Anoeta ante el Málaga con gol de Kovacevic y tanto Celta como Valladolid perdían sus respectivos duelos. Al menos el epílogo fue feliz para una temporada muy discreta en Liga y decepcionante para los aficionados del conjunto txuri urdin. En la última jornada se visitaba el Santiago Bernabeu para jugar ante el Real Madrid más pobre de los últimos trece años: el equipo dirigido por Carlos Queiroz acabó cuarto y perdió seis de sus últimos siete partidos (algunos incluso de goleada). Sin nada en juego tanto por parte de madrileños como de guipuzcoanos, la Real Sociedad golearía por 1-4 a los blancos con tantos Kovacevic, Xabi Prieto en dos ocasiones y De Paula.

El equipo no respondió a las expectativas, aunque también es cierto que estas eran demasiado exigentes para un conjunto que no presentó la calidad suficiente para competir en tres competiciones, además de no tener tampoco una plantilla excesivamente extensa. La Real Sociedad no tuvo un portero definido, ya que tanto Westerveld como Alberto contaron con muchos minutos, la defensa concedió demasiadas facilidades, De Pedro no fue el mismo que maravilló la temporada anterior, la dupla atacante Kovacevic - Nihat también dio un rendimiento sustancialmente menor, pasaron de anotar 43 goles entre ambos a materializar 21 y el fichaje estrella Lee Chun Soo no se acopló. Lo mejor de la temporada fue aparición de Gabilondo y la irrupción de futbolistas que luego se consolidarían en el equipo, caso de Xabi Prieto, entre otros. El tolosarra Xabi Alonso también rayó a un buen nivel en el centro del campo, pero tampoco con la excelencia de la temporada precedente.

Pronto se vio que el equipo no era el mismo, ya que si en la temporada 2001/02 no se perdió hasta la vigésima jornada, en esta ocasión se acumularon ocho derrotas en la primera vuelta. Pesó demasiado la competición europea para un equipo cuyos jugadores no estaban acostumbrados a jugar dos partidos cada semana. Finalmente la Real Sociedad pasó a ocupar la zona que merodeaba antes del subcampeonato y además algunas estrellas caso de Xabi Alonso, Nihat, Kovacevic, o Karpin fueron abandonando el equipo. El resto ya es más reciente, tras el ascenso a Primera División el equipo ha experimentado una notable proyección hasta meterse en Champions League, ¿acusará el equipo en esta ocasión el hecho de jugar tres competiciones?

PLANTILLA

Porteros: Westerveld y Alberto.

Defensas: López Rekarte, Schürrer, Jáuregui, Kvarme, Gurrutxaga, Boris y Aranzábal.

Centrocampistas: De Pedro, Karpin, Alkiza, Aranburu, Mikel Alonso, Gabilondo, Barkero y Xabi Alonso.

Delanteros: Kovacevic, Nihat, Gari Uranga y Lee Chun Soo.

Entrenador: Raynald Denoueix.

Once tipo de la temporda 2003/04

Fotos: Eurosport, Minuto91, MiRealSociedad, Real Sociedad y Vandal.