Deportivo de la Coruña - Córdoba CF, salida complicada con el objetivo de la victoria

Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Adelante, en el que se enfrentarán el Deportivo de la Coruña y el Córdoba CF. Ambos equipos persiguen el mismo objetivo, por lo que saldrán a ganar desde el minuto uno, con la meta de llevarse los tres puntos. El equipo andalúz afronta una de las salidas más complicadas de la segunda división; si bien es cierto que el Deportivo no es el mismo que el del año pasado. Tras un verano combulso, los gallegos se han visto obligados a desprenderse de sus jugadores más importantes, entre los que estaban nombres como Ricki, Valerón, Bruno Gama o Aranzubia; por tanto el Córdoba se enfranta a un Depor muy distinto.

A por puntos fuera de casa

El Córdoba CF ha empezado la liga con buen pie, logrando la victoria ante la SD Ponferradina la jornada pasada. En su debut liguero logró dominar al rival de principio a fin, realizando un juego vistoso y atractivo; aunque como ya es un clásico en este equipo, hubo problemas de cara al gol. Y no sería hasta el descuento cuando, Eial Strahman lograba batir a Santamaría para dejar los tres puntos en casa.

Pablo Villa ha preparado el partido durante la semana. Aplicando un plan grupal para toda la plantilla con el objetivo previo de recuperar físicamente a los jugadores y posteriormente de prepararlos de cara al partido de Riazor. Hay que destacar el caso de Xisco, que los fisios han preparado un plan específico de recuperación para el jugador estrella del equipo; el cuál se ha entrenado al margen del equipo durante los dos primeros días de la semana. Del mismo modo, Pedro y Pelayo también se han entrenado al margen de los compañeros; aunque Pedro, al igual que Xisco ya ha completado dos entrenamientos completos, por lo que está totalmente disponible para el choque. Pelayo apunta a duda hasta última hora; aquejado de un golpe en la espalda.

A diferencia de otros años, el equipo no cambiará su sistema de juego por el hecho de enfrentarse a un club grande. Por lo que apostará nuevamente por el 4-2-3-1 que viene practicando Pablo Villa. No optará por introducir más jugadores de contención en detrimento de la zona ofensiva. El mister, aunque es consciente de la dificultad, tiene claro que van a Riazor a por la victoria, "hay que salir concienciados desde el primer minuto en buscar la portería contraria, saldremos a buscar el partido;... debemos dar la sensación de ser protagonistas", declaraba esta misma mañana en rueda de prensa. De la partida será el doble pivote que forman Abel y Luso, con Carlos Caballero haciendo las veces de mediapunta, con López Silva y Pedro por las bandas; en punta, con Xisco en plenas condiciones, será él nuevamente el elegido. La duda salta en defensa, Samuel de los Reyes ya ha cumplido su sanción y Campabadal ya ha recibido el transfer, por tanto ambos están disponibles para el partido. Pero el buen rendimiento deja entrever que no habrá movimientos en la zaga y apostará nuevamente por la línea de cuatro compuesta por Janse, Iago Bouzón, Fran Cruz y Raúl Bravo.

"... saldremos a buscar el partido" El Córdoba CF pondrá rumbo a Galicia en la tarde de mañana; a las 19:30 partirá en autobús hasta Sevilla, donde tomarán un vuele directo hasta A Coruña. El equipo viaja con la única baja de Armando Lozano, a falta de ver como evoluciona la espalda de Pelayo; el central aún está recuperándose de su lesión desde que se lesionase en San Fernando.

Esperando los refuerzos

Al igual que el cuadro andaluz, el Deportivo ha empezado la temporada logrando los tres puntos en un estadio importante como es el de la UD Las Palmas. Los gallegos lograron imponerse por la minima (0-1), dando señas de que son un equipo fuerte a tener en cuenta durante la temporada. A pesar de las númeras bajas que se han producido durante el verano, el equipo cuenta con un técnico que conoce a la perfección la segunda división; Fernando Vázquez conoce a la perfección cuales son los secretos de esta competición y cuales son los puntos claves para conseguir un equipo competitivo.

"Sin delanteros no podemos competir, haríamos el ridículo" Está recién descendido de primera división, lo que puede pasarle factura durante las primeras jornadas hasta que se habitúe a la competición. Además, la plantilla no está cerrada, el mister del Deportivo sigue a la espera de incorporar un delantero de garatías, como Alex Geijo. Además se especula con la posibilidad de que llegue el ariete Borja Bastón; que no será el único pues espera también cerrar la contratación del defensa central Carlos Marchena y conseguir nuevamente la cesión del extremo portugués Salomao. El hecho de no tener confeccionada la plantilla, puede ser un punto a favor del Córdoba, que no se encontrará a un equipo rodado y del nivel que tendrá una vez realice las incorporaciones. Fernando Vázquez se ha mostrado un tanto disgustado durante la semana, en cuanto a incorporaciones se refiere, "sin delanteros no podemos competir, haríamos el ridículo", declaraba el entrenador.

El conjunto dirigido por Fernando Vázquez, viene jugando tanto en pretemporada como en el primer encuentro liguero con un sistema de juego distinto al del Córdoba CF. La formación empleada por los gallegos es la del 4-4-2, con dos referencias claras en ataque, liderado por Arizmendi. Además, apuesta por jugadores rápidos para realizar un juego más dinámico, sin mucho toque de balón. En el centro del campo, un doble pivote formado por Alex Bergantiños, jugador de contención y Juan Domínguez, el cerebro creativo del equipo. Hay que destacar el peligro de los gallegos en las jugadas a balón parado; si ponemos la vista en la partido contra Las Palmas, comprobamos que el gol del central Insua llega en un saque de esquina, por lo que este es uno de sus puntos fuertes.

Fernándo Vázquez recupera para este partido a Cañi, tras disponer del alta médica; con lo que ya cuenta con todos sus efectivos en forma. Aunque en plenas condiciones, afrontan el partido con las casi seguras bajas de Culio que no podrá disputar el partido, puesto que fue expulsado en el encuentro anterior contra Las Palmas, y de Aythami, que actualmente negocia su salida del Depor.

El regreso de Xisco a Riazor

El ariete mallorquín regresa al estadio donde se formó como jugador. El balear no ha disfrutado de un verano relajado, pues ha estado en negociaciones con el claro objetivo de volver a Riazor para vestir de nuevo la camiseta del Deportivo. Por cuestiones concursales, la contratación no se ha formalizado, lo que ha provocado que el jugador regrese a Córdoba, dónde disputó la segunda vuelta de la pasada liga tras desvincularse del Newcastle.

El jugador está especialmente contento con este partido, y así lo demostraba en rueda de prensa, “el Depor es mi casa, el equipo donde he salido” , declaraba Xisco. Y añadía que “va a ser bonito volver a jugar a Riazor, volver a enfrentarme a muchos amigos, a muchos ex compañeros”.

El punta del Córda CF espera un encuentro difícil con una afición volcada que llenará Riazor, “si no el campo más difícil que hay ahora mismo en segunda división, uno de los más difíciles”, concluía el jugador.

Además, en unas declaraciones a EFE, el jugador reconocía que si marca, no lo celebrará "ni loco"; porque "alií viví la mejor etapa de mi vida. Me dieron la oportunidad y fueron ocho años increíbles, por lo que si tengo una casa a nivel futbolítico es Coruña y además mi hija es gallega", explicaba Xisco.

Posibles onces