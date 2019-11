Entrevista. Tato y Dani: el "timón del River"

Luis Alberto Díez Ocerín, conocido futbolísticamente como “Tato”, nació en Maliaño (Cantabria) un 9 de julio de 1992. Tras pasar por clubs modestos de Cantabria como el Herrera, Arenas de Frajanas y Bansander, llegó en alevines a las secciones inferiores del Racing de Santander. Formando parte del equipo juvenil debutó en Primera División en los Campos de Sport de El Sardinero de la mano de Marcelino García Toral. Era el 6 de marzo de 2011 y su rival, el Real Madrid. El resultado fue de 1-3 y sólo jugó 4 minutos, pero aquél sería ya un recuerdo imborrable para el centrocampista camargués. Sin embargo una inoportuna lesión y un triste suceso familiar antes de iniciar la pretemporada, le hacen regresar al filial y perder el tren del primer equipo, El Racing B, con el que no llegó a terminar la temporada, ha sido su último equipo antes de recalar en Sestao.

Tato, la "perla" cántabra

PREGUNTA. Ha firmado usted por un año con el Sestao, tras abandonar la disciplina del Racing de Santander. ¿Pensaba que no iba a contar para el primer equipo, y creía que la Tercera cántabra se le iba a quedar pequeña?

R. En efecto. Tenía otras ofertas aparte de la del River, pero Ángel Viadero es un entrenador que me conoce bien. Hablamos y me convenció el proyecto deportivo que me presentó.”

P. ¿Qué referencias tiene de su nuevo club aparte de sus enfrentamientos durante la temporada pasada?

R. El Sestao es un club histórico, con mucha tradición y sé que ha estado varias veces en Segunda División.

P. Es usted un medio centro organizador y creativo. Puede aclararnos su posición en el campo y sus principales características como futbolista?

R. Me encuentro bien en el doble pivote, aunque también puedo jugar un poco más adelantado. En cuanto a mis características, soy zurdo, me gusta iniciar el juego y también llegar desde atrás y buscar el gol desde fuera del área.

Tato: "Se me ha hecho muy raro jugar contra el Racing. He estado once años de mi vida jugando con esa camiseta"

P. No sé si es consciente que Las Llanas es un buen lugar para gente joven y con hambre como usted, pero que a la vez su afición es tan crítica como fiel.

R. Lo sé, ya me lo han recordado, aunque también me había dado cuenta el año pasado cuando estuve con el Racing B aquí.

P. ¿Conocía a algunos de sus nuevos compañeros?

R. Sí, conozco a varios, y con algunos de ellos comparto coche para ir y venir desde Cantabria.

P. Acaba de vivir un año duro en su antiguo club, con los descensos tanto del filial como el primer equipo. También le son cercanos el descenso de la Gimnástica de Torrelavega y los apuros del Noja para no seguir su camino. Como jugador de la tierra, ¿Qué le parece la situación del Racing y del fútbol cántabro en general?

R. La situación del Racing ha sido muy preocupante este verano. Ha habido mucha incertidumbre sobre su futuro. La del futbol cántabro no, con los medios que hay se hacen las cosas bien. El Noja parece que ha solucionado los problemas con los que terminó la temporada pasada, y la Gimnástica estoy seguro de que saldrá adelante.

P. ¿Qué valoración hace de la pretemporada a nivel individual y colectivo?

R. Estoy muy contento y ya casi al cien por cien. Al equipo igual le falta un poco para llegar al nivel óptimo, pero es normal. Somos muchos nuevos en la plantilla, aunque creo que enseguida estaremos a tope.

P. Después de tanto tiempo y tantos conocidos dejados allí, ¿qué sensaciones ha experimentado al haber jugado este sábado contra el Racing, el que ha sido su equipo de toda la vida?

R. Se me ha hecho muy raro jugar contra el Racing. He estado once años de mi vida jugando con esa camiseta, y era la primera vez que jugaba contra ella. No sólo he dejado allí conocidos sino amigos . Con algunos como Guitian ,por decir uno, hemos vivido muchas cosas juntos.

P. Parece que Viadero está alternando entre usted y Dani Guerrero por el puesto de conductor del equipo. ¿Sana competencia o se ve compatible con el jugador catalán?

R. Así es, pero yo creo que podemos jugar juntos. Otra cosa es lo que decida el entrenador.

Dani Guerrero, un "trotamundos" de la categoría de bronce

Daniel Guerrero Gómez nació el 19 de diciembre de 1981 en Santa Coloma de Gramanet., y desde entonces ha pasado por multitud de equipos, la mayoría de Segunda División B, antes de arribar a Sestao. Gramanet (2001-04), Figueres (2004-05), Huesca (2005-06), Real Unión (2006-07), Lleida (2007-08), Real Jaén (2008-09), Gavà (2009-10), Badalona (10-11) , Kitchee (Hong-Kong) (2011-12) y finalmente Noja (2012-13), donde coincide con Ángel Viadero como técnico.

P. Empecemos por lo más reciente. ¿Qué valoración hace de la pretemporada recién concluida?

R. Pues en mi opinión ha sido buena, ya que para ser un equipo con muchos jugadores nuevos, nos estamos adaptando muy bien, con mucha ilusión y ganas de trabajar. Para mi es muy importante que en el grupo se respire muy buen ambiente.

P. Quizá un regusto amargo tras el partido de presentación. ¿Se ha hecho mucho hincapié en los errores cometidos, o mejor pasar página y tomarlo como un ensayo más?

R. Siempre hay que hablar de los temas que hay que mejorar y también de las cosas que hacemos bien, pero todo sin sacarlas de quicio. Después de ello, toca pensar en el siguiente partido.

Dani Guerrero: "En España el nivel de profesionalidad y trabajo está muy por encima de otros países, aunque se trate de la máxima categoría."

P. Era la primera vez que pisaban Las Llanas en toda la pretemporada. ¿Qué tal ha visto el césped y el campo para el inicio de la competición?

R. La verdad que me sorprendió el buen estado del campo, como se suele decir es un tapete.



P. Usted cierra el póker llegado desde Noja. No sabemos qué conocía del Sestao, pero supongo que referencias no le faltaron a la hora de decidirse a firmar.

R. Todas las referencias del Sestao River han sido buenas: entre compañeros de Noja y algún amigo que ha estado en Sestao anteriormente, no me costó mucho tomar la decisión de fichar por el River .

P. No es el único intengrante de la plantilla que puede contar que ha jugado en el extranjero. En julio de 2011, después de ayudar al Badalona a conseguir la segunda posición en el Grupo III Guerrero se unió al Kitchee SC de Hong Kong para participar en el Barclays Asia Trophy. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia?

R. En mi experiencia en el extranjero ha habido de todo, pero prefiero quedarme con lo bueno tanto deportiva como personalmente. Tuve la suerte de poder jugar contra equipos de la talla del Chelsea y Blackburn. También he aprendido, por lo menos en los países que he estado, que en España el nivel de profesionalidad y trabajo está muy por encima de éstos, aunque allí se tratase de la máxima categoría.

P. Con su larga y variada trayectoria, supongo que no será de los que se haya visto afectado por ese vértigo que ha calado en el entorno del River al conocer la novedosa composición del grupo II. ¿Qué le parece a usted el grupo?

R. A mí, personalmente, me gusta el grupo porque es el único en el que no he jugado y porque hay buenos equipos, aunque también entiendo que en los tiempos que corren, por el tema de desplazamientos, supondrán unos gastos añadidos para los clubs..

P. Por su origen catalán y su forma de jugar, ve apropiado que, salvando las distancias, le llamemos el “Xavi Hernández” del River? ¿Cuál es o ha sido su jugador referencia?

R. Prefiero que me llamen “Dani Guerrero”, aunque a Xavi Hernández le tengo mucho respeto y admiración porque para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Nunca he tenido un jugador en concreto de referencia pero podría citarte al mismo Xavi Hernández, Iniesta u otros muchos jugadores con los que disfruto viendo jugar.

P. Ya hemos sugerido que es usted un “trotamundos” en esto del fútbol, pero qué tal lleva su su aclimatación a Euskadi?

R. Ya tuve otra experiencia en Euskadi en mi etapa en el Real Union, de la cual tengo muy buenos recuerdos.Mi aclimatación ha sido muy buena y especial, ya que me he vuelto a reencontrar con muchos compañeros con los que había estado en diferentes clubs anteriormente.

P.Parece que entre Tato y usted se disputan el puesto de “conductor de juego” en el once inicial. Supongo que me dirá que la competencia es sana y que el cántabro y usted no son incompatibles…

R. Siempre es bueno que en un equipo haya competencia, eso nos hará ser más fuertes. Sobre Tato puedo decir que me parece un gran jugador, joven y con muchas ganas de trabajar. Claro que pienso que los dos podemos jugar juntos y somos compatibles, pero eso lo decidirá el míster.