Yo jugué en el Real Betis: Edu

Hablar de Luis Eduardo Shmidt, conocido futbolísticamente como Edu, es hacerlo de uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Betis. De hecho, el italo-brasileño puede considerarse uno de los primeros grandes ídolos de la afición en este siglo XXI, donde pasó de saborear las mieles de los títulos y la Champions a sufrir en sus carnes los agobios de la lucha por la permanencia y los de una relación dificilísima con Manuel Ruiz de Lopera.

No obstante, su carrera comenzó mucho antes y a miles de kilómetros de distancia. Fue en su Jaú natal, donde nació el 10 de enero de 1979 y, como otros muchos niños en Brasil, creció dándole patadas a un balón. Por ello, no es de extrañar que en 1996 ya jugase en las filas del XV Jaú, desde donde dio el salto apenas un año después a uno de los gigantes del fútbol ‘canarinho’, el Sao Paulo. Allí, el mediapunta no gozó de demasiada continuidad, sólo once partidos, si bien logró dos Campeonatos Paulistas, los de 1998 y 2000.

En el año 2000 debutó con la selección y dio el salto a Europa

Sea como fuere, aquel rendimiento sí le abrió las puertas de la selección, con la que jugó su único partido el 23 de enero ante Tailandia (sí había participado en 14 ocasiones con la sub 23), y del fútbol europeo, firmando por el Celta al inicio de la 00/01. Además, comenzó con buen pie, ganando la Intertoto ante el Zenit y, por tanto, ganándose un sitio en la Copa de la UEFA. Fue sólo el prólogo de una campaña de ensueño, en la que los celestes lograron quedar sextos y fueron subcampeones de Copa. De todo ello tuvo su parte de culpa Edu, que disputó 44 partidos y marcó cinco goles, convirtiéndose en el mejor socio en la zona de vanguardia de un inspiradísimo Catanha.

Y en la 01/02, tanto el equipo como él siguieron creciendo. El quinto puesto en la tabla da buena muestra de ello a nivel colectivo, mientras que en el personal el italo-brasileño estuvo sobre el césped en 38 ocasiones y sus números como artillero se dispararon hasta los 11 ‘chicharros’. Incluso, en la 02/03 todo volvió a mejorar. El Celta hizo historia con una cuarta plaza que le permitió, por primera vez, meterse en la Champions. Mientras, el ‘canarinho’, con 42 duelos y 14 tantos, fue el futbolista más determinante de los de Balaídos, lo que le convirtió, si no lo era ya, en ídolo indiscutible para la grada.

Alcanzó la Champions como celeste y se fue tras un descenso

Aunque fue precisamente ahí cuando comenzaron a torcerse las cosas. Cierto es que los gallegos pasaron la previa de la máxima competición continental dejando en la cuneta al Slavia de Praga, pero esa gesta y, sobre todo, el hecho de jugar dos días por semana les pasó factura en la Liga con el descenso. En aquella campaña, Edu apenas llegó a 23 encuentros y firmó cuatro goles que le sirvieron a modo de despedida de tierras viguesas.

No en vano, en verano, su futuro comenzó a mirar bien pronto hacia Sevilla, concretamente a Nervión, donde se negociaba con el Celta su traspaso. No obstante, la entrada en escena del Betis lo cambió todo. Los heliopolitanos llegaron a un acuerdo directamente con él, lo que bloqueó las conversaciones entre celestes y blanquirrojos, algo que, a la postre, deparó que el italo-brasileño acabase jugando en La Palmera, iniciando así una etapa que cambiaría su vida deportiva.

Debutó en Heliópolis en la mejor campaña de la historia verdiblanca

Sobre todo, en su primera temporada, la 04/05. Acompañando a Ricardo Oliveira arriba, se convirtió en uno de los referentes de aquella escuadra de las trece barras que firmó la mejor temporada de toda su historia. Se convirtió en campeón de la Copa del Rey, tras doblegar en la final al Osasuna por 2-1 en la prórroga, y, tras una recta definitiva de campeonato espectacular, se logró una cuarta plaza que daba derecho a debutar en la Champions. Y todo eso con un Edu que fue fundamental, con 12 goles en 39 partidos. Sólo un año le había hecho falta para meterse a la afición en el bolsillo.

Pero todavía le quedaba muchísimo más por aportar. Por ejemplo, en la previa de la Champions 05/06. Allí, y tras superar unos problemas de tobillo que a punto estuvieron de dejarle sin jugar, encarriló el pase a la fase de grupos en la ida ante el Monaco, con un gol en el tiempo de prolongación que provocó el éxtasis en las gradas del Villamarín. Sin embargo, las lesiones, la pésima planificación deportiva y los rivales condenaron al Betis a despertar pronto de aquel sueño. Cierto es que se logró una meritoria victoria ante el Chelsea, pero, al margen de eso, todo lo demás fueron problemas.

Vivió el éxtasis y el tormento con la elástica de las trece barras

Por ejemplo, para el propio mediapunta, que nunca llegó a sentirse bien del todo físicamente, pero que tuvo que tirar del carro ante bajas tan importantes como las de Oliveira, Miguel Ángel o Nano. Así, llegó a los 46 partidos y sólo anotó cuatro dianas, viendo cómo aquel proyecto que nació con la intención de brillar en Europa sufría demasiado a nivel continental y más todavía en Liga, donde acabó peleando, aunque con éxito, por evitar el descenso.

Para entonces ya habían surgido los primeros roces de la grada con Lopera, que había dicho adiós al palco, creando un clima enrarecido del que se quería escapar a base de resultados, sobre todo cuando el eterno rival había comenzado a ganar títulos. No obstante, aquella campaña, la del Centenario heliopolitano, estuvo a punto de acabar en tragedia. El equipo no carburaba bajo el mando de Irureta y sólo fue capaz de reconducir un poco su rumbo de la mano de Luis Fernández. Sin embargo, según avanzaba el final de Liga los resultados iban empeorando y, por ello, el francés fue destituido tras el 0-5 encajado ante Osasuna en La Palmera y que dejaba a los hispalenses al borde del descenso.

En El Sardinero evitó el descenso el año del Centenario

Con todo, quedaba jugarse la vida sobre el césped de El Sardinero, ante el Racing y sabiendo que sólo una victoria serviría para mantener la categoría. No obstante, los minutos avanzaban y, lejos de llegar un gol que diese tranquilidad, los resultados de otros partidos condenaban al Betis, que estaba matemáticamente en Segunda. Asi, a falta de 10 minutos para el final, con la afición verdiblanca temiéndose lo peor, apareció Edu para salvar al equipo, logrando no uno, sino dos goles que certificaron la permanencia heliopolitana. Fueron las dos últimas dianas de las ocho que logró en aquel curso donde las lesiones volvieron a hacerle la vida casi imposible.

Por ello, no es de extrañar que en la 07/08, estando mínimamente recuperado, volviese a ser clave. Llegó a los 31 duelos y logró 13 dianas que, a la postre, sirvieron para que la escuadra de las trece barras no pasase tantos apuros como el curso anterior. Pese a todo, en la 08/09 todo volvió a torcerse. Los problemas físicos reaparecieron para Edu, cuya relación con Lopera era cada vez más distante, hasta el punto de que se hacía prácticamente impensable que pudiese renovar. Para colmo, el equipo caía en picado según avanzaba el campeonato y ni siquiera la llegada de Oliveira pudo frenar el desastre. De este modo, se llegó a la última jornada con todo por decidir, frente a un Valladolid ante el que sólo valía la victoria. Y a diferencia de lo que ocurrió en El Sardinero, ni apareció Edu ni hubo alegrías. Un triste empate a uno condenó a los de La Palmera a Segunda, dejando ver el cisma existente entre palco y grada. Para el italo-brasileño fue el último de los doce duelos que jugó aquella campaña, en la que marcó tres goles, los que sirvieron de despedida del club.

Internacional, Vitoria y Colorado Rapids, sus últimas paradas

Porque tras decir adiós en una rueda de prensa, se marchó de nuevo a su país, a un Internacional de Porto Alegre, donde estuvo hasta 2011, jugando 26 encuentros y marcando tres goles. Como premio, obtuvo la Copa Libertadores, aunque terminó cambiando de aires, marchándose al Vitoria. Allí, de nuevo, las lesiones le impidieron tener continuidad, por lo que en cuanto la pasada campaña probó fortuna en la MLS, en las filas del Colorado Rapids.

En cualquier caso, los problemas físicos le obligaron a parar de nuevo, condenándole a un retiro momentáneo, que no definitivo, en el que se encuentra ahora inmerso. Su objetivo es recuperarse cuanto antes para firmar por alguno de los muchos equipos que se han interesado por él. Mientras tanto, sigue en su país, en Sao Paulo, desde donde en enero viajó a Sevilla para recibir el homenaje de la afición verdiblanca en la previa del Betis-Levante. Fue, hasta el momento, su última visita a un estadio, el Villamarín, en el que por más que pase el tiempo se le seguirá recordando y donde muchos lo siguen echando de menos.

