Mel: "La puesta en escena tiene que ser como en el Bernabéu"

A un día del estreno liguero en el Benito Villamarín, Pepe Mel acudía sonriente a sala de prensa para someterse a las cuestiones de los presentes. A la palestra, como no, salieron varios de los frentes abiertos en actualidad, así como el rival a enfrentarse, el Celta de Vigo de Luis Enrique.

Sobre el conjunto gallego, el míster bético declaró que "el Celta va a hacer un buen año. Partiendo del máximo respeto, tenemos que intentar coger la senda que nos llevó a Europa y ésa no es otra que ganar mañana". Hicieron un buen partido contra el Espanyol".

Con respecto a su homólogo en el banquillo vigués, el debutante Luis Enrique, el madrileño indicó: "Bastante tengo con ocuparme del Betis. Nunca le deseas mal a nadie. Luis lo hizo muy bien en el Barça B y tuvo una mala experiencia en Roma. Todos los entrenadores tenemos mejores y malas etapas. Lo importante es trabajar, plasmar tus ideas y que tus equipos sean un reflejo tuyo. Creo que hará un buen año", puntualizaba.

El Betis, que llegará al partido después de saldar con victoria su compromiso de ida europeo, afronta con ilusión el arranque liguero en su feudo. Cuestionado por la motivación, Mel fue tajante: "Me preocuparía tener que motivarles. No hay mayor motivación que estar en Primera, en el Betis y en posibilidad de hacer un buen año. Siempre es un buen día para empezar bien, da igual el rival. Espero que salgan con la intención de ganar el partido, que es lo que tenemos que hacer".

El choque arrancará a las 23:00 horas, horario sobre lo que ha querido opinar el técnico: "No depende de nosotros los horarios. Es algo que nos viene dado. Puede ser bueno por el calor, por lo demás no es una hora muy idónea, pero es algo que no vale la pena discutir".

El entrenador del Real Betis, confía en que el equipo muestre la imagen del domingo pasado frente al Real Madrid: "La puesta en escena tiene que ser como en el Bernabéu. Si no hacemos eso, somos un equipo vulgar de los que juegan en cualquier liga y al que ganan fácilmente. El Celta es un buen equipo. Si no hacemos las cosas bien, nos lo pondrá difícil. Tenemos que salir con la mentalidad de todo lo que hacemos bien desde el 4 de julio y no desviarnos de esa senda".

Buen juego o puntos. Ese es el eterno dilema en el mundo del fútbol. Sobre esta temática, Mel esgrimió: "Las sensaciones siempre son importantes, los puntos lo son más. Vivimos de puntos, no de sensaciones. Ganando todo es más sencillo, pero tenemos el convencimiento en el cuerpo técnico de que cuando juegas bien es más fácil ganar. No merecimos perder en el Bernabéu y no merecimos ganar en Chequia".

Guillermo Sara y Andersen volverán a competir por el puesto este domingo. Para Pepe Mel, toda competitividad siempre es positiva y no lo considera un incoveniente: "No es un problema ni lo va a ser. Nos pagan por tomar decisiones cada minuto. En algunas acertamos y en otras no. Intentamos buscar el bien del grupo y ya está". Sin embargo, no dio pistas sobre quién se situará bajo palos ante el Celta: "Pondré cada partido al que crea que es mejor para ese partido hasta que tengamos todo claro. Guille Sara tiene la desventaja de que llegó más tarde y que solo jugó un partido en Inglaterra. El partido de Europa League le ha venido muy bien. No hay competiciones más importantes que otras. El Betis tiene que ganar siempre".

Por último, tampoco reveló si los arietes tocados, Rubén Castro y Jorge Molina participarán mañana. El canario lleva toda la pretemporada arrastrando dolencias y su figura se antoja clave una temporada más. Mel explicó que "mañana lo veremos. Queda un entrenamiento. Mañana es la prueba definitiva. Vamos a ver si tiene buenas sensaciones o no. 24 horas son muchas para una cosa o para otra. Hay que dárselas para ver cómo está de cara al partido. Jorge Molina no ha entrenado hoy. Tiene un problema que a ver si con las 48 horas de descanso lo puede superar o no", concluía la comparecencia el director del banquillo heliopolitano.