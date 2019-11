Alves: "Messi está bien y pronto volverá a jugar"

El lateral brasileño del FC Barcelona compareció ayer en sala de prensa antes del entrenamiento del primer equipo, para comentar sus impresiones sobre la actualidad que rodea al club.

Alves fue rotundo al ser cuestionado sobre si el Mundial de 2014 influye en esta temporada previa a esa competición, asegurando que su sueldo lo paga el FC Barcelona y que es por quién debe pelear sin pensar en la selección: "No tiene porqué influir, quien nos da de comer es el Barcelona. Con mucho honor y mucha honra iremos con nuestro país y lo defenderemos pero nuestro empleo nos lo da el Barcelona, con quien tenemos que pelear, sin pensar en lo demás".

Hizo hincapié en lo que todos coinciden en este inicio de temporada, la recuperación de algunos aspectos del pasado en el juego del equipo de la mano de Gerardo Martino: "Tenemos un staff que nos está apretando mucho en ese aspecto, intentar recuperar lo que ya tuvimos. Los demás también trabajan y tienen grandísimos jugadores. La diferencia era que corríamos más que ellos, presionábamos más que ellos, una vez recuperemos eso, volveremos a tener muchas alegrías".

En cuanto al partido de ida de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, el jugador carioca cree que el FC Barcelona fue superior en la segunda mitad y se quejó de que el césped estaba bastante seco: "Es una competición, hay rivales, hay equipos muy bien trabajados, hay cosas como no mojar el campo, más allá de la presión. Si miras el partido, el Atlético no ha tenido más ocasiones de marcarnos. Cuando el campo está como está, lo tenemos un poco más difícil, en la vuelta estaremos mejor porque el campo nos ayudará La segunda parte ha sido total y absolutamente nuestra y si no hubiéramos podido ganarles tampoco hubiera pasado nada".

La ausencia de Messi

Sobre la lesión de Leo Messi, Alves opina que si fuera otro futbolista no se le daría tanta importancia, cree que hay que tratar el tema con normalidad y entiende la posible preocupación de su compañero por volver a jugar cuanto antes: "Si cambias de nombre pierde peso, yo cuando me lesioné no se hablaba tanto. Es normal, nosotros tenemos un cuerpo y a veces no responde como queremos. No creo que haya que preocuparse, son circunstancias del juego, cosas normales que suceden, pienso que simplemente hay que tratar de recuperarse y volver lo antes posible y no hay que preocuparse por él, está bien y pronto estará de vuelta, hay que encararlo de forma normal".

"No estaba cómodo en el partido y antes de que fuera algo más grave, inteligentemente decidió no seguir y ahora está tratándose para volver cuanto antes. Los Ferraris a veces tienen que pasar por el taller para estar bien", comentó sobre el momento en el que Messi se lesionó ante el Atlético de Madrid.

Alves reconoce que es normal que el Barcelona dependa en cierta medida de que el futbolista argentino no se pierda ningún partido, teniendo en cuenta de que para él es el mejor jugador del mundo, aunque asegura que intentarán que su ausencia no se note demasiado: "Si tienes al mejor del mundo en tu equipo es inevitable que dependas de él, pero intentaremos que su ausencia se note lo menos posible".

Neymar y Abidal

El jugador azulgrana habló también de su compañero y compatriota Neymar, sobre el que comentó que tiene muchas ganas de jugar y que está muy feliz, asegurando que aportará mucho al FC Barcelona: "Tiene muchísimas ganas de jugar, sabe a donde vino y la exigencia que hay. Está muy feliz de estar en Barcelona, se ha integrado muy bien al grupo y en el aspecto físico y de trabajo está haciéndolo bien y aprovechando el tiempo que le da el míster. Va a aportar muchísimo al Barcelona".

Además afirmó que el delantero brasileño está preparado tanto para ser titular, como para esperar su oportunidad desde el banquillo: "En el Barça nunca ha habido titulares y reservas. Todos tienen que sentirse titular porque al final hay partidos para todos. Neymar está preparado para jugar de titular o ser suplente. Él es feliz y cuando está así su rendimiento crece".

Dani también recordó la admiración que siente por su excompañero Eric Abidal y comentó que el francés está feliz porque él lleve su número esta temporada: "Milagro no. Cuando se quiere o se lucha por cualquier cosa se puede lograr lo que uno quiere. Está feliz, porque uso también su número. Es una persona que me ha marcado en mi vida, no sólo en lo profesional, en lo personal también, por eso le admiro y llevo su número".