Málaga CF - FC Barcelona: sin Messi pero con Neymar

Con todos los focos puestos sobre Leo Messi y sus problemas físicos, el FC Barcelona viaja a Málaga con el objetivo de cosechar tres valiosos puntos que le permitan seguir liderando la tabla liguera y continuar poniendo en práctica los nuevos conceptos que el Tata Martino está tratando de implantar en el equipo.

Del mismo modo, el duelo también servirá para que el Tata siga aplicando su política de rotaciones y descansen algunos jugadores importantes de cara al partido de vuelta de la Supercopa de España que el equipo disputará en el Camp Nou el próximo miércoles, tras haber empatado a uno en la ida en el estadio Vicente Calderón, ante el siempre incómodo Atleti del Cholo Simeone.

Messi no viaja, Cesc ocupará su puesto

El Tata Martino ha confirmado en rueda de prensa que Leo Messi no viajará con el equipo a Málaga, a fin de estar a punto para disputar la vuelta de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, no hay motivos para alarmarse, el crack argentino sufre un hematoma intramuscular en el bíceps femoral izquierdo y su presencia ante el Atlético de Madrid no está, ni mucho menos, descartada.

“La ausencia de Leo tiene que ver más con una cuestión de precaución. No estoy preocupado por Messi porque lo veo muy bien, se ha preparado muy bien durante las vacaciones. Ha llegado en buena forma, entrenó desde el primer día. Lo del otro día fue cuestión de casualidad. Los riesgos hay que medirlos y ahora me parece innecesario", explicó el “Tata” hoy, en rueda de prensa.

Leo Messi será baja por precaución

Con la ausencia del astro azulgrana y teniendo en cuenta el nivel mostrado por Cesc Fábregas en los dos primeros compromisos oficiales de la temporada, no es arriesgado aventurar que el de Arenys de Mar formará parte del once titular que salte al campo de la Rosaleda, ocupando la demarcación de “falso 9” monopolizada por Messi desde que a Pep Guardiola se le ocurriese dicha genialidad allá por el mes de mayo de 2009, en un partido que terminó con goleada de escándalo (2-6) en el santuario del máximo rival.

En más de una ocasión, Cesc ha demostrado poseer una especial habilidad para ocupar dicho lugar en el campo, pues favorece su estilo de juego anárquico, encontrando espacios que nadie más ve entre la doble línea defensiva que suelen plantear los rivales de los azulgranas. Sin ir más lejos, el pasado miércoles ante el Atlético de Madrid, Fábregas saltó al campo tras el descanso en sustitución de Leo Messi y completó unos 45 minutos para enmarcar, desahogando a un Barcelona de la asfixiante presión de los del Cholo moviéndose continuamente entre líneas y ofreciéndose para tocar de primeras a espaldas de los marcadores rivales, dotando al equipo de una fluidez en el juego inexistente hasta ese momento.

Martino juega al despiste con Neymar

Tras el gol clave anotado por el crack brasileño en la ida de la Supercopa de España ante el Atleti del Cholo y, sobre todo, con la ausencia obligada de Messi, todo parecía indicar que, finalmente, Neymar sería titular este domingo ante el Málaga. Sin embargo, el técnico azulgrana no ha querido dar pistas al rival sobre sus intenciones y ha desmontado en rueda de prensa toda conjetura que nos pudiese hacer pensar que Neymar va a ser titular ante el Málaga.

El Tata Martino no desvela si Neymar será titular ante el Málaga

"No creo que sea necesario ir más rápido. Hay que llevarlo poco a poco para que cuando entre no salga más. Si será mañana, el miércoles o ante el Valencia no lo podemos decir. Necesitamos que ofrezca su mejor versión. Puede jugar o no el miércoles, pero no sucederá porque haya marcado el gol ante el Atlético. Los tiempos que tenemos pensados para Neymar no se aceleran, ni tampoco por la ausencia de Messi", declaró Martino, incidiendo en su discurso de ir paso a paso con Neymar.

De este modo, Gerardo “Tata” Martino ha optado por jugar al despiste con la presencia de Neymar en el once que partirá de inicio en la Rosaleda, con el objetivo de no ofrecer pista alguna al rival sobre sus intenciones para este duelo.

Schuster, Santa Cruz y Antunes analizan el encuentro

Bernd Schuster, técnico del conjunto blanquiazul, declaró para El Partido de las 12 que aguarda el comienzo del partido "con mucha ilusión y sin nada que perder, aunque hay que tener un muy buen día y que ellos no hagan un gran encuentro".

Además, el alemán bromeó con la ausencia del crack rosarino, a quien aconsejó no viajar a Málaga “porque la humedad es peligrosa para los músculos”. En cuanto a su posible planteamiento para el partido, Bernd mantuvo el tono jocoso al afirmar que pondrá “dos porteros, el autobús y el AVE”.

Pawlowski, novedad en la convocatoria blanquiazul

Por su parte, el zaguero portugués Vitorino Antunes aseguró que tanto él como sus compañeros son conscientes de que “el Barcelona es, si no el mejor, uno de los mejores del mundo pero también supone una motivación más para nosotros. Queremos ganar el primer partido en casa y si es ante el Barcelona mejor".

En cuanto a la baja de Leo Messi, Antunes comentó que “es un jugador muy fuerte; si no juega, mejor para nosotros, aunque tienen otros jugadores que también marcan la diferencia. No dependen sólo de Messi”.

Por otro lado, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz ha declarado que su equipo tiene muchos motivos para encarar con alegría el encuentro ante el FC Barcelona. “Es el segundo partido de Liga, frente al Barcelona y además el primer choque en casa. Sabemos que jugamos con el cariño de la afición, la historia del club y eso no es negociable. No es lindo tener que defenderse más de lo acostumbrado. Pero uno tiene que usar sus armas para tratar de hacer un partido lo más incomodo para el Barcelona", declaró el punta sudamericano, dejando entrever que los blanquiazules se verán obligados a abandonar su habitual estilo ofensivo para plantear un partido defensivo en el que el Barcelona no se sienta cómodo con el balón en ningún momento.

Así llegan

Comenzando por los locales, el Málaga CF viene de caer derrotado por la mínima (1-0) en la primera jornada liguera ante el Valencia CF, en un encuentro en el que, si bien el Málaga no mereció perder, tampoco hizo méritos para llevarse los tres puntos, adoleciendo de mordiente defensiva y decisión en los metros finales. Tan sólo Fabrice y Tissone se salvaron de la quema en un mal partido de los pupilos de Bernd Schuster.

El FC Barcelona viene de empatar a uno contra el Atleti, el Málaga cayó ante el Valencia

Por su parte, el FC Barcelona del Tata Martino pasó por encima del Levante de Aguirre (7-0) en la primera jornada de Liga, cuajando un gran partido hombres como Alexis, Cesc o Leo Messi. El último de ellos no viajará a Málaga por precaución, tras sufrir un hematoma intramuscular durante el transcurso del partido de ida de la Supercopa de España que enfrentó a los azulgrana contra el Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón, encuentro con terminó con un empate a uno gracias a los tantos de Villa y Neymar. Durante aquel encuentro, el Barcelona se vio superado por el conjunto local durante los primeros 45 minutos, aunque su juego mejoró sustancialmente en la segunda parte con la entrada de Cesc.

Los precedentes

Hasta la fecha, Málaga y FC Barcelona se han enfrentado en la Rosaleda en un total de 22 ocasiones, con un bagaje favorable al conjunto azulgrana, que se ha llevado el gato al agua en 15 ocasiones, mientras que el Málaga ha batido al equipo de la Ciudad Condal 7 veces y 10 son las ocasiones en las que el encuentro acabó en tablas.

En esos 22 encuentros, el Barcelona ha logrado un total de 53 goles a favor, mientras que el Málaga ha logrado algo más de la mitad: 29.

Además. cabe destacar que un total de 12 jugadores de la actual plantilla azulgrana han "mojado" ante el conjunto malacitano, a saber: Messi (12), Iniesta (4), Pedro (3), Xavi (3), Piqué (2), Cesc (2), Puyol (2), Alves (1), Alexis (1), Adriano (1), Bartra (1) y Montoya (1).

Por parte del conjunto local, son 5 los futbolistas que han visto puerta ante el FC Barcelona: Santa Cruz (2), Duda (2), Seba (1), Morales (1) y Camacho (1).

Convocatorias

En la lista de convocados de Bernd Schuster destacan las ausencias de los lesionados Ferreira y Wellington, así como las de los descartados Anderson, Juanmi, Recio y Samuel.

Convocados : Kameni, Jesús Gámez, Antunes, Camacho, Portillo, Santa Cruz, Seba, Tissone, Willy, Pedro Morales, Angeleri, Duda, Eliseu, Pawlowski, Sergio Sánchez, Chen, Fabrice y Sergi Darder.

Por parte del conjunto azulgrana, destaca la baja de Leo Messi por precaución y la entrada de Bartra, Adriano y Sergi Roberto. Por contra, Oier y Montoya se quedan fuera de la misma.

Convocados : Valdés,Pinto, Piqué, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Dani Alves, Adriano, Xavi, Iniesta, Jonathan Dos Santos, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Song, Cesc Fàbregas, Pedro, Tello, Alexis Sánchez y Neymar.

Alineaciones posibles