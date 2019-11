Paco Herrera: “Lo único bueno es que no podemos empeorar”

El Real Zaragoza volvía a la Romareda una temporada más con la intención de llevarse la victoria para hacer bueno el punto de Alicante. El equipo no estuvo a la altura y no pudo pasar del empate ante el Mirandés. Su técnico, Paco Herrera, se mostraba muy descontento del partido que habían hecho. “Hemos empezado bien, hemos tenido la primera ocasión clarísima de Paco y luego dos o tres llegadas buenas pero no hemos estado al nivel. A lo largo de los 90 minutos el equipo se queda un poco corto de todo”, decía enfadado el entrenador.

El técnico ha hecho hincapié en una jugada que podía haber cambiado el rumbo del partido. Corría el minuto 34 y el balón impactaba en la mano de un defensor del Mirandés, Paco no lo duda y afirma que “era penalti claro” pero no justifica el empate por esa acción ya que el equipo ha perdonado demasiadas ocasiones. “El tener tantas ocasiones de gol y el penalti no excusa para que no hayamos sido un equipo completo”, añadía Herrera. El entrenador zaragocista asegura que tenía “muchísima ilusión antes de este partido” porque confiaba en que el equipo estaba “preparado” pero que finalmente no ha sido así. ”Lo único bueno que tienes es que no puedes empeorar, tienes que mejorar”, lamentaba el técnico.

“El equipo tiene temor a jugar en casa”

El Real Zaragoza solamente ganó 5 partidos en casa la pasada temporada. Paco Herrera cree que es uno de los problemas del equipo y hay que revertir la situación. “Me da la sensación de que el equipo tiene miedo, temor a jugar en casa. Parece que hayan pasado aquí un calvario y están en esa situación. El equipo últimamente no gana en casa y hay que cambiarlo, quitar esos miedos para que no se aceleren y no den pases precipitados”, comentaba Herrera.

“Me marcho decepcionado conmigo mismo”

El entrenador se ha mostrado “decepcionado” y ha comentado que va a “reforzar mentalmente a mis jugadores, son los mejores y lo van a conseguir”. También ha comentado que hay jugadores que no están al cien por cien y arrastran molestias: “Hay jugadores con ciertos problemas, Barkero lleva entrenando al 50% desde que empezamos, al igual que Victor. Luis lleva tres semanas sin entrenar y Cidoncha llego tres semanas tarde y no entrenó con el Atleti en ese periodo”. No ha querido contestar a la pregunta de si necesita más refuerzos el equipo. “Quiero dedicar toda mi preocupación a nuestros jugadores, a conseguir que lo hagamos mejor”, respondía el entrenador zaragocista.

“He temido por un resultado peor, el equipo se ha roto en algunos momentos”

Herrera ha insistido en que la responsabilidad es suya y ha asegurado que buscará la manera de redirigir el rumbo del equipo. “No temo por no encontrar soluciones, hemos empezado con una idea de juego, no está funcionando y tengo que cambiarla. Estoy decepcionado porque pensaba que estaba cerca, pero veo que no, tengo que darle la vuelta y buscar otra fórmula”, aseguraba el técnico.