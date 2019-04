Alfaro hace autocrítica: "Ha habido falta de tensión"

El mister de los oscenses, Pablo Alfaro, comenzaba el análisis del encuentro manifestando que "uno nunca espera ni desea empezar la competición perdiendo los tres puntos en juego, pero esta vez ha sido así. No tenemos excusa ninguna y vamos a sacar varias enseñanzas de este partido; sobre quienes somos, donde estamos, de la categoría en la que nos toca competir este año y todo lo que no hemos hecho bien y lo que también hemos hecho bien, porque aunque el resultado no lo refleja, el equipo también ha hecho cosas bien".

Pablo Alfaro: "Lo que más me ha costado entender es esa falta de tensión, de agresión defensiva".

Alfaro ha visto a un equipo dubitativo y nervioso en la primera mitad que se ha asentado en la segunda, pero donde no ha tenido acierto de cara a puerta: "Parece que han sido dos partidos distintos. El comienzo del partido hoy no ha sido malo aunque estábamos un poco dubitativos con el balón y pases más o menos sencillos nos estaban costando. Como míster puedo entender eso; inicio de la liga, por la mañana, nuestra gente, primer día que salimos todos a competir… puede suceder. Lo que más me ha costado entender es esa falta de tensión, de agresión defensiva. En la primera parte hemos estado más flojos, en la segunda hemos tenido más el balón y creado más peligro, hemos hecho otro tipo de fútbol, acercándonos a la portería contraria muchas más veces”.

El mister consideraba clave el haber inaugurado el marcador para poder haberse llevado el encuentro: “No sirve de excusa porque hemos perdido pero tengo la sensación de que si hubiéramos marcado en los primeros quince minutos, el partido posiblemente se hubiera decantado de nuestra parte porque los chicos del filial hubieran hecho lo contrario; en vez de crecer, decrecer y arrugarse”.

En cuanto a las ocasiones, inexistentes en la primera mitad, Alfaro declaraba lo siguiente refiriéndose a la segunda mitad: “Hoy además el rival era bastante desconocido para nosotros y sus momentos buenos han sido más efectivos que los nuestros, que también los hemos tenido. Ocasiones hemos generado muchísimas, ha habido alguna que era más difícil echarla fuera que meterla y la hemos echado fuera".

Pablo Alfaro: "Quiero pensar que ha sido por los nervios del debut"

En cuanto a las causas de la posible derrota, el técnico zaragozano ha manifestado que "quiero pensar que ha sido por los nervios, el debut, por la situación que tiene defender esta camiseta en esta categoría y quiero pensar también que es por la calidad individual de los jugadores del rival, hoy los jugadores de las Palmas a nivel ofensivo han hecho cosas muy interesantes.Hasta ahora el equipo había demostrado, incluso con rivales de más categoría como el Sabadell, que tenía ese empaque y solidez”.

Victor Alfonso, técnico de Las Palmas Atlético, contento con su equipo

Por su parte, el técnico de Las Palmas Atlético, dejaba sus impresiones sobre la victoria de su equipo: "En la primera parte el equipo estuvo bien, ordenado, nos adelantamos en el marcador. Ellos tenían un poco la ansiedad por debutar en casa. En la segunda parte ellos empezaron más con el juego aéreo donde son superiores a nosotros porque tienen más altura, no era fácil defender eso y tuvieron ocasiones para marcar. Nosotros, aunque no controlamos el partido, estuvimos a la altura que es lo que queremos. Somos un filial, joven, pero hemos demostrado que estamos sobradamente preparados para esta categoría. Jugadores que hoy debutaban en la categoría han estado bien, salvo algunos momentos, sobre todo al final, que el cansancio se notaba. No es fácil continuar con este nivel pero vamos a trabajar para ello".

A esto añadía que: "ganar aquí ante el mejor equipo de la categoría, con una afición esplendida, que hace poco estaban en Segunda A, con jugadores con prestigio y talento no es fácil y viendo al Huesca pocos equipos van a sacar puntos aquí. Hoy no han estado acertados pero aquí va a ser difícil ganar".

*Fuente de las declaraciones: www.sdhuesca.es