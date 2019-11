Iago Falqué, presentado como jugador del Rayo Vallecano

El futbolista gallego Iago Falqué ha sido presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Raúl Martín Presa ha confirmado que viene en condición de cedido por el Tottenham con una opción de compra al final de temporada. Tanto él como Felipe Miñambres han asegurado que llevan varios años intentando su contratación. El director deportivo del Rayo ha reconocido que el club tiene "mucha confianza en él como jugador, en su talento, en su calidad...pensamos que es un futbolista que nos va a dar mucho y que se adapta perfectamente a las características del equipo."

El jugador, que ya ha entrenado un par de veces con sus nuevos compañeros, ha comentado que "he hecho la pretemporada con el Tottenham, así que físicamente puedo estar al nivel. Me encuentro bien, con muchas ganas y el feeling con el equipo está siendo muy bueno". Ya conoce a su nuevo entrenador aunque, como bien ha comentado "no he podido hablar mucho con él porque cuando llegué el viernes ya se estaba preparando el partido del domingo. Él me conoce y yo sé como juega al Rayo. Poco a poco iremos teniendo más contacto e iré aprendiendo la forma de jugar."Asegura que viene "con la idea de hacer una temporada muy buena. Vengo con mucha ilusión y con ganas de darle cosas al Rayo". "Lo intentaré hacer lo mejor posible para que aquí estén muy contentos y después ya veremos.", afirmaba Iago siendo preguntado sobre la posibilidad de que el Rayo ejerza la opción de compra sobre él.

También valoró la situación actual del equipo. "El resultado de ayer domingo fue complicado, pero el Rayo ha demostrado que puede competir contra equipos de un alto nivel. Sólo queda pensar en el próximo partido del viernes." El ex del Almería, a pesar de venir con ganas, ha dejado que la decisión sobre hacerle debutar o no la tenga Paco Jémez. Él ha debutado en la Premier League, aunque reconoce que "mi juego se aclimata más a la liga española. Estoy encantado de estar aquí, tengo muchas ganas de jugar en Primera División y encontrar la regularidad que intento buscar." Él también tenía constancia de que el Rayo ya se había interesado por él, por ello comentaba que "no quería perder la oportunidad que años atrás había perdido. Sabía la intención del club desde el primer día, en cuanto surgió esta opción no me lo pensé."