El emergente año de Diego Costa

Diego Costa (Lagarto, octubre 1988) aprendió a jugar al fútbol con la firme creencia de que soltar codazos a sus rivales era lo más normal que había. No lo hacía sobre las comodidades de un complejo deportivo de Lagarto, un pequeño pueblo de 100.000 habitantes. Lo hacía en la calle, junto a amigos. En el momento del juego, no entendía de amistades. Se peleaba con todos. Nunca tuvo escuela en la que formarse. Aprendió en la calle, a base de pisotones y zancadillas. Su educación se basó en comprender la ley del más fuerte, la del pez grande se come al pez pequeño. Nunca ocultó su pasado, porque gracias a él ha conseguido aprender que si no respetas a tus rivales, te quedas atrás.

Costa se llama Diego por la historia que escribió Maradona con la selección Argentina y con aquel mítico Nápoles. Su padre, enfermo del fútbol, llamó a su hermano Jair por Jairzinho, un huracán que glorificó a todo Brasil. Pero esa cultura balompédica no cuajaba en un Diego Costa que aterrizó en Europa con 18 años, sin ganar ni interés de jugar al fútbol, en una etapa crítica en la que las preferencias del brasileño pasaban por “ganar dinerillo para mis cosas”, como reconoció en una entrevista para el diario El País.

La pantera negra del Vicente Calderón se esfuerza en cada entrenamiento y en cada partido en borrar la mala imagen que se ha creado en sus diferentes cesiones por equipos de España. En Albacete se ganó la fama de duro; en Vigo demostró ausencia de respeto hacia un rival cuando ganando 3-0 vaciló a uno en el córner; en Valladolid se corrigió pero ese espíritu indómito aún no estaba del todo controlado. No fue hasta que llegó a Vallecas, barrio obrero por antonomasia, donde Diego Costa dedujo que era más valorado cuando hacía goles y se partía la cara por el equipo.

Cincelado cuidadosamente por Diego Pablo Simeone, Diego Costa se ha erigido como la viva imagen del Atlético de Madrid. Es el jugador que todos los compañeros buscan para dañar al rival. Su asombrosa emergencia, cuando nadie esperaba nada de él, coincidió con el mal estado de forma que atravesaba Adrián y hasta consiguió modificar el estilo de juego de un Atlético de Madrid que basaba su potencial ofensivo en buscar a Radamel Falcao. En 365 días, la trayectoria de Diego Costa ha cambiado de sobremanera.

Punto de inflexión

Con Diego Costa mediante, el Atlético de Madrid ha ganado una Copa del Rey y ha conseguido un tercer puesto muy meritorio. Individualmente, el delantero brasileño se ha hecho un nombre en su país, donde no era conocido, acudiendo a una convocatoria con la selección absoluta de Luiz Felipe Scolari. La vida sonríe a Diego Costa, porque él ha aprendido que con una sonrisa, parafraseando a William Shakespeare, es más fácil obtener lo que se desea que con la punta de la espada.

Todo ha cambiado para Diego Costa. Para bueno. Hace justo un año, el brasileño no sabía si iba a seguir siendo jugador del Atlético de Madrid. “Todavía queda algunos días. Yo tengo claro que hasta que no se acabe la cosa y se cierre el mercado no puedo decir que me quedo seguro”, confesaba Costa a los micrófonos de VAVEL, después de ganar 4-0 en Liga al Athletic Club de Bilbao, en un partido en el que solo jugó 19 minutos al sustituir al Cebolla Rodríguez.

Apostó por el trabajo como herramienta para convencer a un Diego Pablo Simeone que necesita de la intensidad, garra y tensión de sus jugadores para exprimir la idea que tiene en su cabeza y que tanto resultado ha dado. El brasileño lo tenía claro. “Queda mucho para ver al mejor Diego Costa. He venido de una lesión, he entrenado tres veces en la semana y dentro de algunas semanas voy a estar a tope. Hay que seguir trabajando duro para aprovechar la oportunidad”, decía. Y la oportunidad le llegó.

Ha pasado un año y Diego Costa es una absoluta referencia. El Liverpool ha tocado a su puerta, pero si en un pasado priorizaba el factor económico, en el presente ha prevalecido su felicidad y su status ganado con sangre, sudor y lágrimas en el Atlético de Madrid. Diego Costa ha cambiado. Y como prueba de ello, los goles que marca y los que genera, así como las cartulinas que vio la temporada pasada, siendo únicamente expulsado en una ocasión (Viktoria Plzen, fase de grupos Europa League). Diego Costa ha cambiado y ahora sí sabe cuál es su sitio.