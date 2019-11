Osasuna - Villarreal: nueva oportunidad para no fallar

Hay nerviosismo en Pamplona, eso parece claro. La semana ha sido movidita a orillas del río Sadar. La derrota de la jornada pasada frente al Athletic Club dejaba muy tocado al equipo de Mendilibar. Desde que ascendiera por última vez en el año 2000, Osasuna es ya todo un catedrático en situaciones límite y salvaciones in extremis. Por ello, en Pamplona saben que acumular tres derrotas en los tres primeros partidos puede ser síntoma de sufrimiento allá por el mes de mayo. El recuerdo de la temporada pasada —en la que parecía que a los rojillos no los libraba del descenso ni San Fermín— pesa en la cabeza del aficionado navarro. En aquel momento Osasuna llegó a la cuarta jornada sin estrenar su casillero de puntos y la primera victoria no llegó hasta el sexto encuentro.

Por si fuera poco, la derrota frente a los leones del Valverde no ha sido el único granito que le ha aparecido a Osasuna durante la semana. Con la dimisión del José Luis Roldán, secretario de la junta directiva, parecía que la puerta de salida de las oficinas del club no se terminaba de cerrar; solo quedaría entornada. Un hombre de mayor peso en el club sería el encargado de cerrarla por fuera. Ese hombre no es otro que Ángel Martín González, que esta tarde acordaba la rescisión definitiva de su contrato. Con esta, se ponía fin a 27 años al servicio del equipo de su vida. La decisión unilateral de la directiva, que no contemplaba la continuidad del madrileño una semana más en su cargo, ha levantado ampollas y son muchos —entre ellos Oier o Mendilibar— los que han manifestado su tristeza por la salida de Martín, a quien incluso se le ha hecho llegar una carta de apoyo y agradecimiento firmada por jugadores, ex jugadores, entrenadores, trabajadores del club, etc.

Con este panorama llega el Villarreal, a pesar en río revuelto. El equipo de Marcelino es un recién ascendido, pero eso no debe confundir a nadie. El juego desplegado por el submarino amarillo en sus primeros partidos recuerda más al de aquel conjunto que hizo historia con Pellegrini en el banquillo que al de un equipo que lucha por mantener la categoría. Su presidente, Fernando Roig, se ha asegurado de que sea así con un desembolso económico de equipo importante. Los fichajes de Paulista, Pina y, sobre todo, el mejicano Gio Dos Santos, le han proporcionado al equipo levantino el salto de calidad que su afición exigía. ¿El resultado? Pleno de victorias y a Pamplona en busca del liderato.

La cara y la cruz

Marcelino García Toral —ese técnico que ha sonado para Osasuna en tantas ocasiones— cogió a un equipo sin alma a mediados de la temporada pasada y lo devolvió a la élite de forma brillante. Su fútbol ofensivo y de toque, unido al nombre que los castellonenses conservan en la Liga BBVA, han hecho que su aclimatación a la categoría sea casi imperceptible. Quizá, únicamente podría reprochársele una mayor solidez defensiva (han comenzado perdiendo sus dos encuentros), pero esta queda compensada por su pegada en ataque (encuentros que han acabado remontando). Su debut esta temporada le llevó al Juegos del Mediterráneo ante otro recién ascendido, el Almería. Los andaluces, ante su público, salieron a por el partido. A falta de 20 minutos para el final, los locales vencían por 2-0, pero el Villarreal no había dicho su última palabra. Gio y el incansable Jonathan Pereira se encargaron de darle la vuelta al partido antes de que el colegiado pitara el final. En la jornada 2, el Madrigal preparaba su regreso a Primera con el Valladolid como invitado de honor, pero el equipo de JIM no fue demasiado respetuoso con su anfitrión. Un gol en el minuto 3 obligaba al submarino amarillo a remar, otra vez, contracorriente. Pero los de Marcelino no estaban dispuestos a amargar su reencuentro con la afición y, un penalti transformado por Gio y otro gol sobre la bocina, esta vez de Cani, dejaban los tres puntos en Castellón.

Sobre los dos partidos de Osasuna poco hay que comentar que no se sepa. Frente al Granada, un equipo de "la misma liga" que los rojillos, mermado por las bajas, y en casa, el equipo navarro no fue capaz de inquietar apenas al portero visitante. Dos goles de los andaluces en la primera parte dejaban un partido muy cómodo al equipo de Lucas Alcaráz, que ni con el 1-2 de Puñal vio peligrar su victoria. Las decepción inundó a la afición, que tras una mala pretemporada esperaba comenzar con buen pie el campeonato doméstico. Ante el Athletic, los pupilos de Mendilibar tenían la oportunidad de resarcirse y lograr una victoria moral para ellos y su público; pero otra vez fue agua. El equipo salió mejor, combinando, con el control de la bola, pero sin inquietar demasiado a la defensa bilbaína. Una contra rojiblanca puso el 0-1 con un gol de Arribas en propia puerta, como más duele. De nuevo, el desánimo se apoderó de los futbolistas navarros y cerca del final, un nuevo zarpazo de los leones mataba el partido.

Así llegan ambos equipos. Uno como un cohete, demostrando su superioridad en los momentos importantes y, no solo ganando, sino alardeando de su capacidad de reacción y en busca del liderato provisional que le proporcionaría una victoria en Pamplona. El otro, dubitativo y sin fuerzas, buscando unos primeros puntos que devuelvan la esperanza al entorno del equipo e intentando evitar emular el comienzo de la campaña pasada, un curso en el que un milagro les salvó de Segunda; pero no se puede apelar a San Fermín todos los años.

Convocatorias y onces

Mendilibar recupera para este partido a su segunda línea: De las Cuevas - Armenteros - Cejudo. Sin embargo, el técnico de Zaldívar ha dicho en rueda de prensa que no va a haber demasiados cambios en la plantilla. El preparador de Osasuna quedó satisfecho con el juego desplegado por los suyos en Anoeta y solo se prevé un cambio en relación con el once que se enfrentó al Athletic: la entrada de Damiá u Oier en detrimento del lesionado Marc Bertrán. El lateral diestro sufre una elongación del bíceps femoral de su pierna izquierda y se une así a Lolo, Miguel Flaño y Nino en el parte médico. El canterano Eneko Satrústegui ha recibido el alta tras más de seis meses fuera de los terrenos de juego y es la única baja por decisión técnica en Osasuna.

Por su parte, Marcelino no ha podido incluir en su convocatoria a los lesionados Jokic y Fariñós. El internacional esloveno sufre una microrrotura fibrilar, mientras que el veterano centrocampista valenciano se recupera tras ser operado de una resección de un espolón en el tendón de Aquiles. No viajarán tampoco el canterano Mois y el recién incorporado Paulista, que apenas se ha ejercitado con el resto de sus compañeros.

Los posibles onces para el partido de mañana son los siguientes: