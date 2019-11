Paco Jémez: "No me cabía duda de que Felipe haría la mejor plantilla posible"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, ofreció una extensa rueda de prensa a los medios de comunicación en la que hubo tiempo para hablar de muchos de los temas actuales en el conjunto de la franja roja.

"Ha sido una semana en la que todos estamos con ganas de que llegue el viernes rápido para competir y demostrar todo lo bueno que tiene", decía Paco Jémez sobre la recuperación psicológica de los jugadores de cara al próximo partido tras la dura derrota frente al Atlético en el Vicente Calderón.

Para recuperar la mentalidad ganadora, el primer paso de Jémez fue una rueda de prensa bastante sonada tras el partido frente al Atlético. Los jugadores ahora "tienen muy claro cual es el mensaje y es lo que pretendía. Además se lo dije a ellos previamente, algo que siempre hago", comentaba el técnico rayista, que cree que "ir un metro por encima del suelo nunca ha ido con la idiosincracia del Rayo Vallecano y si vamos a creer que somos mejores que cualquiera de la categoría vamos mal".

El tercer equipo con el que jugará el Rayo en esta Liga será el Levante, que visita Vallecas con ganas de sumar su primera victoria de la temporada. Paco Jémez cree que los granotas son un equipo a temer: "A los equipos de Caparrós les tengo mucho respeto. Son equipos muy bien trabajados, que apenas cometen errores y luego saben aprovechar las oportunidades que tienen".

El choque entre franjirrojos y levantinistas será a las once de la noche, un horario muy protestado por los aficionados del Rayo: "Estos horarios imposibilitan a mucha gente venir al campo y si le sumas que cierta parte de la afición como protesta toman medidas como entrar o empezar a animar en el minuto 24 no nos viene bien al equipo. Los horarios son los que son, no tenemos ninguna responsabilidad sobre el horario". Pese a no estar de acuerdo con las medidas adoptadas por los aficionados, Jémez las "respeta y entiende".

Para adaptarse al intempestivo horario fijado por la LFP, el cuerpo técnico del Rayo ha entrenado dos días a las once. "El hecho de entrenar a esta hora es por el tema de las comidas, más que por el entrenar en sí. Es por la rutina previa", explicaba el entrenador.

Paco Jémez también habló sobre el once inicial que jugará frente al Levante. "Voy a poner a los que mejor he visto entrenando, seguramente habrá cambios. Necesito a esos que he visto que están mejor", dijo el técnico para añadir después que "Gálvez será uno de los once".

La rueda de prensa previa al choque fue después de las presentaciones de las nuevas incorporaciones franjirrojas: Seba Fernández y Ze Castro. "Estoy muy orgulloso del equipo que tengo, no me cabía duda de que Felipe haría la mejor plantilla posible con lo que puede", dijo Jémez.