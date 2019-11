Paco Herrera: "Lo mas importante es que el equipo vaya cogiendo una idea con la pelota"

Tras el mal inicio liguero en el que solo se han sumado dos puntos de los seis posibles, el Zaragoza tiene la oportunidad de sumar la primera victoria en tierras catalanas, aunque el técnico ha asegurado que se tratará de un partido "complicado porque tienen un estilo de juego muy definido y unos jugadores con inspiración". Pese a eso, prefiere enfrentarse antes con estos equipos ya que "es un equipo nuevo y no está acoplado".

"Tienen un estilo de juego muy definido y unos jugadores con inspiración"

El entrenador es consciente de que su idea no está funcionando, aunque no cree que vaya a cambiar el sistema para el próximo partido. Herrera ha destacado que una de las causas de que su idea no haya cuajado todavía ha sido "la necesidad de usar a dos otres jugadores que no estaban en plenitud fisica". Es ahora, en los partido oficiales, cuando hay que "ajustar" lo que falla, ya que en la pretemporada "no se ven los temores y responsabilidades". Paco Herrera ha hecho especial incapie en que "el equipo coja una idea con la pelota, pero eso no es fácil" Ante la pregunta de que si siente la presión, el entrenador ha destacado que para él "la presión es gasolina para mi motor". Es una forma de "exigirse más" a él mismo y al eqipo, hay que vivir con la presión.

"La presión es gasolina para mi motor"

El técnico zaragocista, que contará con las bajas de Cidoncha y Fernández, recupera para este partido a Mario, al que no cree "que la lesión le haya afectado" ya que en pretemporada la lesión de Jose Mari le obligó a jugar muchos minutos. Además, Luis García, que jugó tocado contra el Mirandés, "le han desaparecido los dolores" y con Barkero tiene la "sensación de que está un poco mejor". Acerca de la posible alineación para mañana, el entrenador no ha querido dar pistas. Preguntado acerca de la posibilidad de que Henríquez entre en el once inicial, Herrera no ha descartado esa posibilidad ya que "está bien fisicamente", aunque ha reconocido que le falta "adaptación y sería prematuro" incluirle en el once.

"Henríquez está bien fisicamente, aunque le falta adaptación y sería prematuro"

También le han preguntado acerca de la situación de Álvaro. Al entrenador no le preocupa para el partido, ya que como como profesional que es será capaz de centrarse en el partido. No ha negado que estan buscanco "una alternativa" por si finalmente el central abandona la disciplina zaragocista.