Yo jugué en el Real Betis: Ito

Aunque desde hace algunos años el fútbol extremeño perdió su sitio incluso en Segunda, hubo un tiempo, no muy lejano, en el que estuvo representado en Primera a través de Mérida y Extremadura. Curiosamente, en las filas de este segundo conjunto, que se ganó las simpatías de media España por ser el más humilde de cuantos competían en aquella ‘Liga de las Estrellas’, destacó un mediocentro que, años después, echaría raíces en Heliópolis: Antonio Álvarez Pérez, conocido por todos como Ito.

Alguien que nació en Almendralejo (Badajoz) el 21 de enero 1975 y que casi desde niño comenzó a vestir la elástica azulgrana de la escuadra del Francisco de la Hera. En sus filas comenzó a tener minutos con apenas 18 años, viviendo el ascenso a Segunda de la campaña 93/94. En la siguiente, el joven centrocampista gozó de algo más de continuidad, con cinco partidos y dos goles que comenzaron a hacerle un sitio en el equipo. Así, no es de extrañar que en la 95/96 fuese mucho más usual verle sobre el terreno de juego. Acumuló 20 actuaciones y volvió a ‘mojar’ en dos nuevas ocasiones. Con todo ello, puso su granito de arena para un hito histórico: el primer ascenso del Extremadura a la máxima categoría.

En apenas tres años pasó de Segunda B a Primera

Este llegó en la promoción, al derrotar al Albacete. Ito fue titular en los dos encuentros, saboreando de este modo en primera persona un éxito que ni los más optimistas hubiesen sido capaces de soñar jamás. De paso, él, con apenas 21 años, iba a poder codearse con los mejores, dando un salto más en su meteórica carrera. Sobre todo, porque ya en la elite no se achantó ni lo más mínimo. Fue prácticamente intocable en el once, jugando 39 encuentros y firmando un gol, en casa del Espanyol. No obstante, aquel rendimiento no sirvió para que el equipo se salvase, pero sí para que otros muchos clubes se fijaran en él, por lo que su salida estuvo cantada.

Fue con destino a Vigo, a un Celta en el que siguió creciendo. Acumuló 34 encuentros y volvió a lograr un tanto (al Atlético). Además, llamó la atención de la selección española sub 21, en la que se hizo un hueco, proclamándose campeón de Europa. Y, para colmo de alegrías, los gallegos quedaron sextos y se metieron en la UEFA. En definitiva, todo le salía a pedir de boca, más aún cuando el Betis llamó a su puerta.

Llegó a Heliópolis a cambio de una millonada y un jovencísimo Pinto

Los verdiblancos apostaron bien fuerte por él, pagando más de 1.000 millones de las antiguas pesetas e incluyendo en el traspaso a un jovencísimo Pinto. A cambio, le permitirían al extremeño debutar en los torneos continentales. En este sentido, Ito cumplió con creces, puesto que pese a que el de 1998 fue un verano muy movido por Heliópolis (dimitieron como técnicos Luis Aragonés y Antonio Oliveira antes de que arrancara la competición oficial), él se convirtió en fundamental, alcanzando la cifra de 40 envites en los que logró un tanto, el que significó, ‘in extremis’ el triunfo frente al Real Madrid en el Villamarín.

Incluso, su evolución no pasó desapercibida para el seleccionador, José Antonio Camacho, que tiró de él para un amistoso frente a Rusia el 23 de septiembre. Apenas tuvo dos minutos (entró en el 88’ por Raúl), pero le sirvieron para saborear las mieles de la ‘Roja’. Con todo ello, el único pero estuvo en el rendimiento liguero de la escuadra de las trece barras, que tras un mal comienzo de Liga tuvo que conformarse con acabar el curso en la zona templada.

Brilló en la 99/00 pese al descenso bético a Segunda división

En cualquier caso, todo fue aún peor durante la 99/00. No tanto a nivel personal, puesto que aunque tuvo problemas físicos jugó en 20 ocasiones y logró tres ‘chicharros’ (dos que sirvieron para dar la victoria ante el Athletic por 2-1 y otro al Barcelona), su récord anotador en una sola temporada. No obstante, el equipo no estuvo tan bien, hasta el punto de que acabó descendiendo a Segunda división.

Aquel fue un varapalo con el que no contaba, pero cuyos efectos no iban a durar demasiado. Porque el Betis regresó a Primera al final de la 00/01. Pese a ello, las cosas no le fueron tan bien a Ito, a quien diversos contratiempos le impidieron tener demasiada continuidad, participando apenas en 17 envites. Como consuelo le quedó que en la 01/02, de nuevo en la elite, pudo volver a reivindicarse. Lo hizo siendo casi indiscutible (35 duelos y un gol, al Celta) en las filas de una escuadra de las trece barras que no notó el cambio de categoría y acabó sexta y metiéndose en Europa.

Pese a tener continuidad, Serra Ferrer lo descartó en 2004

Parecía que todo volvía a su sitio, sobre todo para el de Almendralejo, que gozó de continuidad en las dos siguientes temporadas y llegó a ostentar la capitanía del conjunto de Heliópolis. Sin embargo, todo se torció de nuevo para él en el verano de 2004. Entonces, Serra Ferrer regresó a La Palmera y decidió prescindir de sus servicios. Por este motivo, el club le buscó destino, decantándose por una cesión al Espanyol.

Con ello, desembarcó en Montjuic, donde volvió a sentirse importante. Sus 33 actuaciones a lo largo del curso así lo demuestran, aunque siempre tendrá la espinita clavada de que el Betis lo hizo mejor, metiéndose en una previa de la Champions a la que los ‘pericos’ aspiraron hasta la última jornada y logrando la Copa del Rey. No obstante, el medio debía volver al Villamarín, algo que hizo con billete de ida y vuelta hasta Barcelona, puesto que los blanquiazules se hicieron con sus servicios en propiedad. Este hecho le dio la oportunidad de resarcirse. Disputó 36 encuentros en la 05/06, en la que se proclamó campeón de Copa. Curiosamente, durante aquel curso se sufrió más de la cuenta en Heliópolis, por lo que, en cierto modo, se cumplió su particular venganza.

Admite que le dolió "muchísimo" perder la UEFA de 2007 ante el Sevilla

Es más, durante la 06/07, estuvo a punto de tocar la gloria en Europa. No en vano, la escuadra catalana llegó a la final de la UEFA, midiéndose en ella a un Sevilla que, tras un partido vibrante y que se decidió en la tanda de penaltis, renovó título. Él no jugó aquel duelo, puesto que de nuevo las lesiones hicieron que apenas llegase a las 19 participaciones, aunque siempre ha admitido que le dolió sobremanera perder aquella final tanto por los ‘pericos’ como por haber caído ante el que, según admite, siempre será su “eterno rival”.

En cualquier caso, su etapa en Montjuic acabó en junio de 2008. Se marchó al Córdoba, en Segunda, donde volvió a sentirse imprescindible durante dos campañas, en las que superó ampliamente la treintena de partidos y logró dos dianas, en la última de ellas. Pero la edad ya le pasaba factura y con 33 años fue buscando su retiro dorado. Lo encontró cerca de su casa, en un Cacereño en el que colgó las botas al final de la temporada 09/10, en la que disputó sus últimos 34 choques oficiales y firmó dos dianas (al Toledo y al Atlético de Madrid B).

A partir de ahí, no desconectó del fútbol. Siguió jugando con los veteranos del Betis, club que, según ha declarado en varias ocasiones, le ha marcado “de por vida”. Además, inició su carrera como técnico en los juveniles del Villafranca, en el que ejerció como segundo entrenador en 2010. Al año siguiente, trabajó en la secretaría técnica del Extremadura, que abandonó para hacerse cargo del Villafranca, donde estuvo hasta el verano de 2012. Ahora, espera nuevas oportunidades para brillar desde la banda como lo hizo dentro de la cancha, esa a la que de vez en cuando vuelve vestido de verdiblanco.

(Fotos del texto: 1, Todocoleccion.net; 2, Fameceleste.blogspot.com; 3, Fiebrebetica.com; 4 y 5, As.com; 6, Hoy.es, y 7, Elecodelosbarros.blogspot.com).