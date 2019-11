Pepe Mel: "En la vuelta de Europa lo hicimos francamente bien, es el camino"

El Real Betis, que aún no se ha estrenado en Liga, se medirá el domingo al conjunto de Javier Aguirre, que llega a la cita tras ganar con comodidad al Valencia la pasada semana. Sobre esto y otros muchos más temas, dio su opinión el preparador madrileño.

Cuestionado por el arranque de temporada, el máximo responsable del banquillo, explicó que "en los cuatro partidos, tres lo hicimos bien y solo ganamos uno, el que precisamente lo hicimos mal. El otro día en la vuelta de Europa lo hicimos francamente bien, es el camino. No hemos sabido elegir el momento de hacer los goles. Jamás tuvimos que perder contra Celta y Madrid. El fútbol es gol. Si no lo metes, lo normal es no ganar, que es lo que nos ha pasado. Espero estar a ese nivel y tener el acierto mínimo de otros días".

Mel consideraría además como un inconveniente no puntuar frente al Espanyol: "A nadie le gusta estar sin estrenarte en el casillero, pero tenemos la tranquilidad de que hacemos las cosas bien. Aunque no puntuar es sinónimo de problemas, debemos hacerlo ya. El Espanyol ha empezado bien, con una dinámica muy buena desde que llegó Javier Aguirre" reconoció.

Tuvo también buenas palabras para su homólogo en el banquillo periquito: "Llegó en un momento difícil y lo solucionó con holgura. Querrán terminar el primer tramo antes del parón con siete puntos. Para ello deberán ganarnos. A ver si Cornellà se nos da mejor que las últimas dos visitas" declaró con esperanza.

Con respecto a las ausencias de la convocatoria, matizó las cusas. "Las sensaciones que tenía Paulao no eran muy buenas, así que mejor dejarle fuera. En cuanto a Rubén Castro, los problemas que tiene son cuando acaba el esfuerzo. A la mañana siguiente del partido de Europa League volvía a tener los mismos problemas. El lunes se le hará un tratamiento más agresivo. Esperamos tenerle para el día del Valencia. Los médicos tienen ya claro que es un problema de un nervio" explicó con claridad.



La fortuna no está acompañando al delantero canario esta temporada, que no termina de recuperarse de sus molestias. Con el nuevo tratamiento, según Mel, se tiene "la certeza de que su recuperación va a ser mucho más rápida. Muscularmente no tiene nada, es todo nervioso. Es un nervio que está inflamado y se recuperará con tratamiento. El problema que teníamos es que no sabíamos lo que pasaba".

Conocedor de que la situación preocupa al delantero verdiblanco, el técnico reconoció que "le hace especial ilusión este año. Entrar y salir es un paso atrás. Es empezar de cero. Deberá entrenar otra vez poco a poco. Nuestro objetivo es que esté con el Valencia".

Otros futbolistas de los que dio su parecer fueron Jorge Molina, Salva Sevilla y Vadillo. El ariete de Alcoy sigue estando en entredicho tras su encuentro frente al Celta, sin embargo, cuenta con el apoyo incondicional del entrenador: "Jorge es un 10 como futbolista, además de un pedazo de pan. Como no quiero que nada le pueda afectar y siga trabajando igual, le fui a decir que yo, que era peor futbolista que él, fallé goles más claros. El delantero falla y luego cuando mete, es un héroe" señaló . Pero cree que "la responsabilidad de los defensas no es solo de defender, y de los delanteros no solo es atacar. Jorge tiene que ser mañana el primer defensor. Si el argumento del gol solo lo tiene un jugador, argumento muy pobre es. La responsabilidad del gol la tienen todos los que están en el campo, no solo Jorge Molina".

Sobre Vadillo, Mel piensa que "es un futbolista que crece día a día. Tiene que aprender los tiempos de hacer las cosas. Viene de hacer un grandísimo Europeo. Debemos cuidar el valor que tenemos, hay que mimarlo. Entrena bien y se merece estar. Si mañana hay que usarlo, tiene que demostrar que no es el que jugó en Chequia, porque no lo es. Soy el mayor valedor que tiene".

Salva Sevilla, futbolista que suena con fuerza para abandonar el club antes de que finalice el plazo de incorporaciones, fue también respaldado por el preparador madrileño: "Es jugador del Betis, no hay nada más que hablar. Si un día llaman a su puerta y él me dice que se quiere ir, las cosas cambiarán, pero es de este club. Ha sido importante en la historia reciente de este Betis. Otra cosa es que juegue cuando yo crea que tiene que jugar, pero junto a Nacho, Molina y Rubén, es un jugador muy especial".

Por último fue preguntado por el techo del equipo esta temporada, a lo que Mel respondió: "Queremos hacer un buen año. La permanencia es vida. Es lo que mueve todo el club. Tenemos la gran responsabilidad de dejar al Betis en Primera. A partir de ahí, cuanto más arriba quedemos, mejor", finalizaba el técnico madrileño.