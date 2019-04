Moyano: "No te puedes quedar sólo con el buen juego"

Javi Moyano fue el primero de los tres jugadores blanquiazules que atendieron a los medios de comunicación en el Estadio de Anduva, y no tardó en ser preguntado por la buena imagen del equipo y su contraste con los resultados. "No te puedes quedar sólo con eso porque te puede llevar a relajarte. Está claro que algo estaremos haciendo mal, porque cuando los resultados no son buenos es porque se han hecho cosas mal. Hemos hecho muchísimas cosas bien, sobre todo durante la primera parte, pero en esta categoría si no aprovechas las ocasiones cuando dominas el otro equipo cuando aprieta lo aprovecha. No hemos aprovechado esos primeros 45 minutos en los que hemos hecho tantas llegadas con peligro y al final lo acabas pagando". Al ser preguntado por lo injusto del marcador, dijo que seguramente sí lo había sido. "Sólo recuerdo 3 ó 4 llegadas suyas, todas en jugadas aisladas, no precedidas de jugadas colectivas, sino aprovechando errores nuestros y corriendo al contraataque. Nos está faltando esa pizca de suerte para aprovechar las ocasiones".

Raúl Cámara: "Hemos sido mejores que ellos"

También atendió a los medios Raúl Cámara, que actuó como lateral izquierdo y fue preguntado por su actuación personal y si le había sorprendido su sorpresa en el once titular. "Me he encontrado bien, quizás alguna pequeña molestia pero he cogido ya el punto de competición y he cogido minutos. Conocemos al míster y sabemos que le gusta hacer cambios, y un buen profesional tiene que estar siempre preparado para jugar". En lo referente al encuentro, afirmó que "el equipo ha hecho un buen partido, y salvo en la finalización, en los goles, hemos sido mejores que ellos, así que nos vamos con un sabor agridulce. Evidentemente lo que cuenta son los resultados, pero no tenemos que volvernos locos, el equipo está compitiendo bien, está dejando buenas sensaciones y al final si seguimos en esta línea los resultados llegarán". Para concluir, añadió que "lo importante ahora es no venirse abajo y creer en lo que se está haciendo, estamos empezando y la Segunda es larguísima. Es un carrera de fondo y hay que tener tranquilidad. Estamos jugando bien, hay que seguir trabajando y entrenando para que la pelota entre".

Por último también se detuvo a atender a los medios Aitor Sanz, quién insistió en el buen partido del equipo y en el mal sabor de boca tras la derrota. "Hemos hecho un gran partido pero en dos despistes y un rato malo se nos ha ido. Hay que estar fuertes mentalmente, confiar en el grupo y en la manera de trabajar que estamos teniendo. Sé que sin los resultados es difícil, pero tenemos que seguir con esa idea y confiar en nosotros mismos. Hemos hecho una muy buena primera parte pero no hemos podido hacer gol, y ellos en un rato bueno que han tenido se han llevado los tres puntos". Sobre el estado moral de la plantilla afirmó que "el vestuario se va fastidiado y tocado anímicamente, porque aunque hacemos buenos partidos no conseguimos sumar de tres en tres y ya no sabes qué hacer. Tenemos que apoyarnos entre nosotros y llegar al partido que viene limpios de cabeza, con la máxima ilusión y con las máximas ganas". Por último habló de la falta de gol del equipo, que acumula ya tres jornadas sin ver puerta. "En ese sentido tenemos que estar tranquilos porque ocasiones estamos teniendo, habría que preocuparse si las ocasiones no llegaran, pero tarde o temprano el gol va a acabar entrando" concluyó.