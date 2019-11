El silbato de Pérez Lima: "The Special One"

Después de la final de la Supercopa de Europa, publiqué en mi twitter (@prezlima): “Hay entrenadores que nunca cuentan sus secretos cuando ganan, pero cuando pierden tienen admirables explicaciones para justificar su derrota”. Me estaba refiriendo a “The Special One”, a José Mourinho.

Vimos uno de los encuentros más emocionantes de los últimos años, entre el Bayern de Múnich y el Chelsea, una final en toda regla con un arbitraje espectacular, casi perfecto. Esto permitió que el peso del encuentro lo llevasen los jugadores en todo momento, haciendo acto de presencia solo cuando el juego lo requería. Pero a Mourinho no le gustó el arbitraje y alegó que perjudicó a su equipo, cosa que no me parece nada justa; no se debe utilizar al colegiado para justificar una derrota. Sus declaraciones tras caer desde los once metros ante el Bayer Múnich fueron las siguientes:



"Estoy muy decepcionado. En mi opinión, el mejor equipo perdió. Pasa a veces en el fútbol y esto es aceptable porque es fútbol", dijo el luso. Mourinho arremetió contra el árbitro sueco, Jonas Eriksson, y le achacó haber "matado" la final al sacar la segunda cartulina amarilla al brasileño Ramires, lo que supuso su expulsión:

"Sí, fue una segunda tarjeta, pero no se hace nunca de esa manera. Habría que apercibirlo, usando el inglés de caballeros. No es nuevo para mí", lamentó. Y prosiguió: "Los que sentimos, los que vivimos en el fútbol, tenemos una regla muy importante: la pasión. Si estás enamorado, no matas una final con una segunda tarjeta", explicó el portugués.

Soy seguidor del arbitraje inglés desde hace muchos años, y esa segunda cartulina amarilla que supuso la expulsión del jugador brasileño, la muestran en Londres y en Pekín. Si alguien es culpable de la expulsión, ese es el jugador, que teniendo una amarilla en su haber no puede realizar esa entrada.

Jugadas polémicas

Siempre con la intención de utilizar la polémica para acercar el arbitraje y las reglas de juego al aficionado de este bello deporte, comenzamos una nueva temporada del silbato de Pérez Lima.

Rayo Vallecano 1-2 Levante UD

Pérez Montero realizó un buen arbitraje en el estadio de Vallecas en un encuentro complicado donde los jugadores no se lo pusieron nada fácil. En la expulsión del jugador local Lass, no hay margen a la duda, pues el jugador golpea con el pie el pecho del adversario cuanto el juego estaba detenido.



UD Almería 2-2 Elche CF

Encuentro disputado en los Juegos del Mediterráneo entre dos equipos que lucharon hasta el final por conseguir la victoria. Álvarez Izquierdo, junto a sus árbitros asistentes, controló el encuentro sin dejar que le fuese de las manos.



Real Madrid 3-1 Athletic Club

Gran encuentro el disputado en el Santiago Bernabéu. Clos Gómez, junto a sus árbitros asistentes (Aguilar y Martínez), realizaron un gran trabajo sobre terreno de juego, pitando poco y sólo deteniendo el juego cuando era necesario, cosa que agradece mucho el aficionado al fútbol. Tuvieron lugar dos jugadas polémicas que aunque no fueron muy protestadas, merecen ser analizadas:

- Gurpegui, que tenía una cartulina amarilla, derriba a Cristiano Ronaldo. Los jugadores del Madrid pidieron la segunda amonestación. Acierta el colegiado, ya que es una falta en un lateral y cerca de la esquina de córner que no lleva amonestación; no todas las faltas se amonestan.

- Los jugadores del Athletic pidieron penalty en una acción en el área local. Susaeta cae al chocar con Sergio Ramos. Es una jugada muy complicada, en directo me pareció penalty, pero en la repetición no lo vi tan claro, me entraron dudas; y finalmente no me pareció penalty. Creo que el jugador del Madrid comete falta en un 40%, el jugador del Athletic busca el penal en un 40% y el árbitro tiene un margen del 20% para decidir; para mí acierta después de ver la repetición en una segunda toma.



Valencia CF 2-3 FC Barcelona

Teixeira Vitienes J. controló bien el partido, dejando jugar, siempre bien situado sobre el terreno de juego. Sin molestar a los jugadores, y siempre con pocas amonestaciones, dirigió muy bien un encuentro donde los jugadores ayudaron al equipo arbitral en todo momento. Los jugadores del Valencia reclamaron penaltt por unas manos de Jordi Alba. El jugador del Barça toca el balón con la mano, pero es una mano totalmente involuntaria. No hay penalty.



Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid

Me gustaría destacar el arbitraje que realizó Ayza Cámez, junto a sus asistentes Martínez Munera y Barbero Sevilla, en Anoeta. Encuentro complicado, con mucho contacto entre los jugadores, donde estos no se lo pusieron fácil. No se dejó llevar por la presión del partido. La primera cartulina del encuentro, en el minuto 25 y al jugador del Atlético Turan, para mí fue la clave para controlar un encuentro que se estaba poniendo feo.

En el minuto 70 expulsó al entrenador de porteros de la Real Sociedad por protestar. Correcta y merecida expulsión; no se pueden permitir estas actitudes en los banquillos.

Sevilla FC 2-2 Málaga CF

Un Málaga - Sevilla siempre es complicado de arbitrar, y el encuentro de esta jornada no iba a ser menos. Vamos a analizar las tres jugadas polémicas del encuentro:

- En el empate del Sevilla se pidió fuera de juego; y en efecto, las imágenes de televisión dejan en mal lugar esta vez al equipo arbitral.

- En el minuto 82 se anula un gol al Sevilla por fuera de juego, pero en la repetición se puede apreciar que este es inexistente.

- En el minuto 90 Duda es expulsado por realizar un tackling lateral golpeando al adversario. Las imágenes de televisión no ofrecen margen a la duda, expulsión correcta.

Buen arbitraje de Del Cerro donde sus árbitros asistentes no estuvieron acertados en las dos acciones mencionadas anteriormente.