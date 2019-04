Iturra: "No sabría decir dónde está el techo de este equipo"

El jugador del Granada C.F, Manuel Iturra, ha pasado por rueda de prensa para valorar el comienzo liguero del equipo granadino, comentando que: "La valoración es positiva con respecto a los puntos que tenemos en la tabla pero creo que no hemos demostrado todo lo que hemos querido. Hemos dado chispazos de lo que podemos ser".

También reconoció que el club no hizo un buen partido en la pasada jornada de liga: "En Balaídos no estuvimos bien en la primera parte, pero en la segunda se notó que fuimos a por el partido. Quizá en Vigo se vio la peor imagen del equipo en estos tres choques disputados hasta el momento por el Granada. Si bien, las sensaciones no son del todo negativas al hacer balance, ya que el sabor de boca dejado por los de Alcaraz frente a Osasuna y Real Madrid es más dulce que amargo. No sabría decir dónde está el techo de este equipo. A mí me hubiese gustado seguir compitiendo (en referencia al parón liguero durante el próximo fin de semana) para seguir asentándonos".

El chileno añadió que: "Me siento a gusto jugando con cualquiera. A nivel personal, me he encontrado bastante bien con el grupo, pero sé que puedo dar mucho más de mí".

Para acabar la rueda de prensa, el mediocentro tuvo buenas palabras para su compatriota Campos Toro, nuevo refuerzo del club rojiblanco: "Es un buen lateral zurdo con presencia en el área y que está acostumbrado a hacer goles".