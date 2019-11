Miroslav, Juan Ignacio y el proyecto

Cuando concluyó la temporada pasada se produjo un cambio en los banquillos con dos ciudades como protagonistas. Valladolid y Valencia. Los castellanos vieron cómo su técnico Djukic hacía el petate en dirección a Mestalla y el Levante decía adiós a su míster Juan Ignacio Martínez, pues este sería el sucesor del serbio allá en la meseta.

El porqué del adiós

¿La razón del primer movimiento, que desencadenó que el resto del castillo de naipes también se derrumbara? El proyecto. Esta palabra, habitual en las declaraciones de Djukic en rueda de prensa al preguntársele por su continuidad en Pucela, daba a entender que el balcánico tenía miras superiores. En dos años había ascendido a un equipo y lo había mantenido con cierta suficiencia, haciendo un buen papel a nivel nacional. Era el momento de que el otrora central saltara a un banquillo de más categoría: el de su querido Valencia.

El pretexto oficial es el del proyecto, pero esta amplia palabra se resume en una serie de pros y contras: el Valladolid pelea por no descender mientras los chés batallan por competiciones europeas, los castellanos tienen que elaborar una plantilla a base de ingenio y coste cero, los levantinos pueden incorporar (teniendo en cuenta que tampoco andan sobrados) jugadores de más nivel. En pocas palabras, tomar el tren en dirección Valencia desde Pucela era un salto cualitativo tremendo para el entrenador serbio.

A pesar de que a orillas del Pisuerga esto no sentó bien, pues Miroslav tenía aún un año de contrato, tal y cómo está este deporte es lógico subir escalones en cuanto a competitividad y calidad futbolística. Lo que hizo Djukic lo hubiera hecho una gran mayoría de los entrenadores de la actualidad.

La exigente afición valenciana no ha tardado en mostrar su desacuerdo con la gestión del club, si bien el mensaje ofrecido por Djukic gusta al público y de momento cuenta con el respaldo de Mestalla. Con tantos meses de competición por delante, es demasiado arriesgado hacer quinielas con el futuro del balcánico en ese banquillo. Desde Valladolid se le desea que mantenga la línea puesta en práctica durante ese exitoso bienio vivido en Zorrilla.

El banquillo de Zorrilla

Volviendo a la capital de Castilla, alguien tenía que ponerse al frente del equipo pucelano. Como se ha dicho antes, fue Juan Ignacio Martínez el que sustituyó al hoy preparador del Valencia tras sonar nombres como Luis Enrique. Conjeturas aparte, es Juan Ignacio quien lidera la nave blanquivioleta. El ex del Levante se ha puesto manos a la obra y, pese a mantener ciertas similitudes con su antecesor, este Valladolid tiene rasgos propios de lo que el alicantino quiere plasmar.

Aparte de materias futbolísticas, pues el éxito de un vestuario no solo radica en jugar 90 minutos cada semana, el nuevo entrenador ha roto una barrera que Djukic no atravesó, sino que saltó en dirección a Mestalla: el famoso proyecto. Martínez parece no haber visto problemas para no firmar con el Pucela a causa del dichoso proyecto. Sabe que las capacidades de los de blanco y violeta, a nivel deportivo e institucional, son modestas y limitadas, y se va a adaptar a ello en lugar de exigir unas miras a las que desde Zorrilla es imposible llegar.

Juan Ignacio ha esgrimido un discurso humilde y consciente de que no dirige al Bayern Leverkusen, que diría el recordado Manolo Preciado, sino a un plantel llamado a batallar por no bajar a Segunda. Quizá Djukic no vio proyecto, pero parece que al nuevo entrenador le ha atraído el reto de ir paso a paso asentando una idea de juego en sus futbolistas, definir una apuesta y tratar de adaptarse de la mejor manera posible a las circunstancias extradeportivas del club castellano.

El maratón

Al fin y al cabo, la idea de Miroslav Djukic y Juan Ignacio Martínez tiene ciertas similitudes, aunque acaben siendo distintas. El amplio concepto del proyecto futbolístico, visto de dos maneras diferentes por parte de dos entrenadores que no son para nada iguales, pese a que coincidan en ciertos aspectos. En definitiva, cada uno ha optado por un proyecto cuya meta final es bien distinta. El serbio quiere completar el maratón de la Liga, Copa y competiciones europeas en las posiciones de cabeza, a poder ser el primero, para satisfacer a una grada que no consiente cualquier bajón de rendimiento. El Valencia es un atleta perfectamente capaz de ello, por lo que Djukic ha de explotar al máximo los recursos que tiene a su disposición.

Las aspiraciones de Martínez no son tan elevadas, pero igualmente importantes. Humilde, el Valladolid sabe que con mantener la categoría da por salvada la temporada, lo cual no significa que sea sencillo, ni mucho menos. Son muchos los rivales a los que morder para conseguir el objetivo de este corredor de fondo cuyo objetivo es no quedar entre los tres últimos.

¿Proyecto? Tal vez. De lo que no cabe duda es que en este choque entre Pucela y Valencia se verá un duelo en los banquillos, un duelo entre pasado, presente y ¿futuro? Todo apunta a que sí, pero con los misterios que esconde el fútbol es muy difícil saber qué sucederá de un día para otro. Quinielas aparte, se ven de nuevo las caras dos entrenadores con formas similares de entender el juego sobre el césped, pero con distintas (aunque igualmente respetables) formas de comprender el fútbol.

Fotos: Diario de Navarra | Forosperu.net.