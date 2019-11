Entrevista exclusiva. Nico Estévez: "Las personas están donde quieren estar"

Nicolás Estévez Martínez (29 de enero de 1980, Valencia), un tipo que nos recibe con un saludo cordial momentos antes de terminar el entrenamiento con el filial ché justo el día antes de dar inicio la competición de Segunda B. Nada más saludarnos marcha a intercambiar unas palabras con su segundo e inseparable Óscar Suárez, para posteriormente interesarse por la preparación física de la mano de Miguel Villagrasa. No deja cabos sueltos, lo tiene todo controlado y es el último en salir del césped. Una persona tranquila e inteligente que así lo demuestra en una entrevista que sirve para repasar desde sus inicios hasta la etapa más inmediata y venidera con el Valencia Mestalla. En los vestuarios se encuentra con Rubén Mora. Antes de entrar en los vestuarios con Jose Bargues, Urko Cherta y Ximo Trives. Compañeros de viaje que hoy le acompañan en Paterna. Época de ilusión, época de trabajo, época de disfrutar para un joven de 33 años que está muy metido y es una de las piezas clave de los cimientos de este nuevo Valencia.

PREGUNTA: ¿Qué recuerda de su primera etapa allí en San José? Más que en San José en las Escuelas.

RESPUESTA: En las Escuelas San José, ahora se denomina Club de Fútbol San José. La verdad es que uno cuando va acabando de jugar, se acerca la última etapa juvenil, pues hay momentos en los que te viene ese cosquilleo de ¿por qué no entrenar a niños? Yo siempre había sido monitor de campamentos y me gustaba el trabajo con chavales, y a partir de ahí pues mi carrera profesional a nivel de estudios la realicé para ser profesor de niños de primaria. En ese momento nos lo propusieron a mí y a Rubén (Rubén Mora, entrenador del juvenil B del Valencia CF,) porque también nos veían compenetrados, nos propusieron llevar juntos un equipo y empezamos en un alevín. Y el recuerdo de todos aquellos chicos, que son universitarios o están acabando la carrera, es muy agradable.

P: Precisamente dice que ha sido educador, que ha sido profesor. Ya en Huracán lo compaginaba en el primer año que estuvo allí. ¿Qué ha podido extrapolar de las aulas a los terrenos de juego?

R: Es muy importante saber que el proceso de aprendizaje, el proceso de aprender algo es largo, no es sencillo. Es difícil porque sabemos los que hemos dado clase a niños pequeños y después a niños más mayores que el interiorizar, el asimilar una serie de conceptos e ideas es un trabajo de constancia, de buscar recursos para que lo asimilen de una manera mejor, es ver cómo pueden errar en el intento y tienen que levantarse para poder conseguir su objetivo y como lo sabemos. "Tengo la fortuna de haberme formado en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico" Tengo la fortuna de haberme formado en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico, sabemos de la dificultad que entraña porque las personas son seres humanos que tienen sus problemas familiares, tienen su entorno que en ocasiones no conocemos o desconocemos y eso en muchas ocasiones hace el no poder aprender de la manera más rápida. Si nosotros conseguimos traerlo de la manera más rápida al ámbito del fútbol, más profesional en los años de Huracán y este año con el Mestalla, consideramos que el aprendizaje de las personas y el recorrido que les queda por hacer a estos chicos sepamos que hay que tener paciencia, que hay que cambiar de recursos, que hay que conocer bien a la persona y, a partir de ahí, hacerles crecer tanto personal como futbolísticamente. En el ámbito del fútbol coger al colectivo, hacer que desde el individuo hacerles ver que lo más importante es el equipo.

P: Hablaba antes de Rubén, que empezaba con él…campo de barro, jugadores cada uno con su camiseta. ¡Qué diferente todo!

R: Son épocas distintas y hay que adaptarse. Las escuelas han crecido mucho, gracias a Dios, creo que todavía están en ese querer ir mejorando cosas. En este caso, las Escuelas San José nuevas y antiguas son un sitio donde la gente puede mirarse, ver su evolución y su cambio. Ahí tenemos los resultados obtenidos en los últimos años, no solo deportivos sino a nivel social y educativo. Creo que son una escuela que se ha adaptado a la nueva época, a las necesidades de los chicos, y creo que es un reflejo donde todos deben mirarse.

P: De hecho, quizás fuisteis usted y Rubén quienes pusisteis los primeros cimientos llevando una dirección deportiva cuando eran muy jóvenes los dos. ¿Cómo apareció esa oportunidad?

R: Yo creo que el club se encontró en una situación complicada, muchos niños se iban del club a jugar a otros sitios, con categorías no muy llamativas para atraer niños. Nosotros les pusimos un proyecto que podíamos llevar a cabo, en este caso Rubén y yo, y ellos pensaron que se podía hacer un cambio. Nos encontramos una situación difícil con pocos niños, una estructura por hacer. " El primer año fue duro, pero al final gratificante" Cometiendo aciertos y errores en esa estructura, confiamos en gente formada para llevar los equipos, apostamos por un perfil definido de educador y lo que hicimos también fue una serie de reuniones con los colegios y guarderías de alrededor para trasmitirles lo que nosotros creíamos que era una escuela. Nosotros en ese primer año que fue muy duro, pero al final fue muy gratificante porque logramos aumentar el número de niños que estaban en la escuela. Los niños estuvieron muy bien atendidos y creo que aprendieron y disfrutaron mucho. Nosotros, en nuestro caso, el Valencia nos requirió más tiempo y tuvimos que ayudar en esa Junta Directiva para que alguien continuase esa línea, coincidiendo que Ximo Trives dejaba de trabajar para el Valencia y creíamos que era una persona idónea para continuar, con una serie de cambios que tuvo a nivel directivo, que creo fue lo que reforzó todo el trabajo que pudo hacer Ximo en las Escuelas San José.

P: Llega ahora a Valencia y se encuentra con Rufete, que pasó por San José, también Óscar que es su segundo y Jose, que fue su primer segundo. ¿Fue allí dónde se creó realmente ese vínculo que ahora se junta en el Valencia?

R: Más que en las Escuelas San José, esos vínculos se crean en los cursos de formación de entrenadores, donde nos sacamos los títulos y donde, como bien dices, Rufete era un alumno más como nosotros. Ahora recuerdo casos de entrenadores que han estado en la élite y se han llevado de segundos a gente a lo mejor menos conocida, como puede ser el caso de Quique Sánchez Flores que se llevó a Fran Escribá, compañero suyo del curso de entrenadores. Y suele pasar muchas veces que exfutbolistas realizan el curso de formación, conocen una serie de personas con las que coinciden en muchos aspectos del fútbol y les ven en el día a día trabajar, y al final pues creo que todos esos lazos se estrechan y se unen. Pero al final es como todo, si uno no trabaja bien, si uno no está capacitado, si uno no es una persona competente pues no puede estar en un sitio del nivel como es el Valencia. Pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de hacer los cursos juntos Óscar, Jose, Rubén e incluso Ray que está en el primer equipo, Rufete y yo, también gente que está en fútbol 8 o que ha estado aquí. Nosotros ya hemos estado aquí en el Valencia en otra época, como Óscar, como Jose, como yo, como Ray…en lo que era fútbol 7; y ahora nos ha tocado volver en otro puesto, en otro sitio diferente. También son muchos años los que han pasado desde entonces, la formación de cada uno ha cambiado y eso ha hecho que por la trayectoria, la capacidad y lo que ha demostrado cada uno pues pueda estar en cada sitio que está ahora.

P: Llegasteis hace tiempo, la infraestructura realmente no ha cambiado mucho en Paterna desde entonces. ¿La organización se la ha encontrado como se fue y como llegó?

R: Ha habido muchos cambios y más que va a haber. En la Ciudad Deportiva se trasmite movimiento y lo primero que lo transmite son las obras. Se están creando vestuarios nuevos, la sala de prensa nueva, unas oficinas en las que podamos tener un lugar de encuentro y de trabajo en la que podamos desarrollar mejor todo lo que estamos ya desarrollando o tenemos en la cabeza que queda por hacer. Y luego pues hay otra línea de dirección, otra línea de mando y está trabajando en ello. Hay gente que está todo el día aquí, que trabaja única y exclusivamente en el Valencia, y es algo que cambia respecto a años anteriores. Somos muchos los entrenadores que nos dedicamos únicamente para el Valencia Club de Fútbol y aparte de entrenar tenemos una serie de funciones, estamos para desarrollar el proyecto que acaba de empezar e ir dando pasos poco a poco.

P: Empezó en fútbol 7, desde abajo, y se econtró con uno de los nombres propios de este verano, con Pedro Chirivella. ¿Qué le diría y qué le habría dicho antes de irse? ¿Y cómo ha vivido la situación? Ya que le conocía personalmente y sabía que iba a llegar aquí y las cosas iban a cambiar.

R: Pedro es un chico muy inteligente, su madurez deportiva va unida a su madurez personal y por eso ha podido dar los pasos que ha dado e ir avanzando etapas. Es un chico muy responsable, tiene además una familia muy capaz, su madre está dedicada a la docencia y su padre es empresario teniendo capacidad para decidir por ellos mismos. La decisión por lo que yo sé la toma el chaval, Pedro, es una apuesta de él para desarrollar sus cualidades fuera del país, en Inglaterra, también no solo por unas cotas deportivas sino también por unas cotas de estudios que quiere hacer allí. "Es un mérito terrible del Valencia que el Liverpool se fijara en él" Y hay que respetar las decisiones, porque las decisiones son personales y cada uno quiere estar donde quiere estar. Yo pienso que aquí nunca vamos a decir si un jugador se va que nos lo han quitado, ni mucho menos, al final a las personas nosotros lo que tenemos que hacer es tratarlos tan bien y cuidarlos tanto que nadie se quiera ir. Pero muchas veces, ahora Inglaterra, la oferta a nivel económico que puede ofrecer no solo a jugadores jóvenes sino, como estamos viendo, a primer nivel es muy superior a lo que puede ofrecer no solo el Valencia sino el resto de clubes españoles. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar esa decisión. Él estoy convencido que está muy agradecido al club que le ha dado todo, que lo ha educado como futbolista y como persona, que ha hecho posible que él haya podido ir a la selección española, que haya podido difundir su nombre a nivel internacional y que el Liverpool se haya fijado en él. Yo creo que es un mérito terrible del Valencia, como institución, y estoy seguro de que él está muy agradecido porque si el Valencia no hubiera ayudado en su formación, él no podría estar dónde está. Entonces todo el mérito de que un jugador, ese joven de la cantera del Valencia sea mirado por otros clubes es mérito del Valencia CF.

P: Hablamos con Rubén de su carrera, de cómo veía el Valencia por dentro y prácticamente ni se planteaba llegar a Segunda B como estaba usted. Él se planteaba quizás emigrar a países árabes por la dificultad que tienen los entrenadores no exfutbolistas de llegar hasta la élite. Usted que está “en la élite”, ¿lo ve realmente difícil? ¿lo ve inaccesible?

R: El proceso es mucho más lento, el nombre tira más y es lógico. Cada vez los entrenadores que han sido jugadores se forman más, se rodean de gente más competente alrededor y esta gente pues es indudable que se le abren más rápido las puertas porque lo primero es que tienen acceso a esas puertas y lo segundo que ilusionan a la afición. Pero yo siempre he creído en el trabajo y he dicho que al final, para nosotros poder llegar el proceso es mucho más lento, tenemos que tener paciencia, ser perseverantes y trabajar sabiendo que a lo mejor a otros le darán la oportunidad antes. "En la vida no hay que quejarse de que no te dan la oportunidad, sino trabajar para encontrararla" Pero yo creo que en la vida no hay que quejarse de que no te dan una oportunidad, sino trabajar para poder conseguirla, porque llegará un día que te la puedan dar y hay que estar muy preparado para hacerla. Y ese día ya no puedes decir que no me la han dado, ese día tienes que aportar todo lo que tú tienes y ofrecer los resultados que ellos buscan. Yo pienso que esa formación, ese trabajo constante que hacemos, nos prepara muy bien para el momento que nos puedan dar la oportunidad. Nosotros somos esponjas, absorbemos de todos, aprendemos de todo el mundo. En nuestra cabeza solo está el aprender cada día y eso nos hace que el día que podamos llegar pues seguramente poder realizar un buen trabajo y que a partir de ahí nuestro nombre suene pero por todo lo que llevamos detrás. Yo pienso que hay que ser paciente y que la vida no está para verla con puertas cerradas sino al contrario, sino esperando y trabajando para que aparezcan puertas abiertas.

P: ¿Se plantearía emigrar en un futuro lejano fuera de España?

R: Ahora lo veo lejano, ahora mismo estoy solo centrado en el día a día aquí y no me planteo algo que no sea vivir aquí el día a día en esta situación. Cuando acabe esta etapa, que no sé cuándo acabará no sé qué opciones habrá. El mundo del fútbol es nómada y es emigrar y estar en diferentes sitios, en un diferente país –yo he tenido la suerte de no moverme de Valencia, eso no suele ocurrir mucho- y hay que estar preparado si uno ha decidido que este mundo es el que quiere, está hecho así y hay que estar preparado para cualquier posibilidad que surja.

P: Habla de posibilidades, y posibilidad la que salió de Huracán. Un club creado prácticamente de la nada que era realmente nuevo y no existía dos meses antes de llegar tú. ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Qué vínculo hay entre usted y Toni Hernández, la dirección deportiva de Huracán...?

R: A mí me llama Ximo Trives, que se habían reunido con él antes estas personas y le habían hablado de un proyecto, y Ximo me llamó que quería que me conociesen y demás. En principio yo iba a tener una función en la escuela y las cosas se sucedieron, se fue creando…lo que más me gustó del proyecto, lo que más respeto me dan las personas que apostaron por mí en ese momento es la ilusión con que afrontan y ven las cosas, el hambre de querer hacer algo importante. Todo eso despierta en mí una posibilidad importante de poder hacer algo diferente y como en este caso, Pedro ha tenido que tomar una decisión para ir fuera, yo tenía la confianza del Valencia que estaba en ese momento pero veía que podía tener una posibilidad mejor en Huracán, sobre todo cuando me ofrecen entrenar el equipo ya que Óscar se va a Grecia y le sale una oferta irrechazable en Primera División. Se va para allá y en ese sentido apuestan por mí. La verdad que muy agradecido por la oportunidad, siempre hay que ser agradecido a la gente que te da y a mí Huracán me lo ha dado todo. No tengo ninguna palabra que decir de esa gran entidad y ese gran club que se está haciendo un hueco en el fútbol español y que para el fútbol valenciano es muy positivo que siga creciendo y siga dando pasos. Para mí es algo que nunca olvidaré y que siempre voy a estar muy, muy agradecido.

P: Se fue Ximo de San José hacia Huracán y sentó mal que se fuese con él también bastante gente, incluso jugadores. Se ha ido Ximo ahora de Huracán hacia el Valencia, se han enfadado también en Huracán. ¿Es un movimiento normal? ¿Ve similitudes en ambos movimientos?

R: Yo lo llevo todo a lo que hemos hablado antes: Pedro Chirivella decide que su etapa en el Valencia acaba y decide irse a otro sitio, y lo decide teniendo contrato con el Valencia. Hay que respetar a las personas. Las personas deciden una cosa u otra en función o en base a algo, hay que buscar ese algo por el que ha decidido irse Pedro y porque decide la gente irse de un club a otro. Puede ser por la oportunidad, por la proyección, puede ser por formación…por muchas variables que cada persona es diferente a otra y cada una tiene una opción de elegir diferente. "Las personas eligen un sitio u otro en función de algo, analizando pros y contras" Yo decido las cosas por esto, una serie de circunstancias, y otras personas las deciden por otra serie de circunstancias. Yo lo que creo que el mundo del fútbol en lo que es cantera y demás se mueve a año, la gente renueva un año y al año siguiente te renuevan, no hay contratos largos. Entonces pues cuando tú tienes la oportunidad de estar en un sitio y te dan la posibilidad de estar en otro, tú sopesas los pros y los contras y decides por ti mismo. Yo no creo que se decida porque vaya una persona u otra, sino por qué me va a aportar la entidad a la que voy a ir o qué me va a aportar una entidad u otra y qué me va a aportar esta persona u otra. Si el movimiento de Ximo atrae a gente, quiere decir que Ximo aporta una serie de cosas muy importantes que a lo mejor la gente le cuesta ver.

P: ¿Lo ve un poco con dolor que se haya enfriado un poco el vínculo entre el Valencia y Huracán?

R: No creo en que se enfríen vínculos, ni mucho menos. Yo creo que son circunstancias, es normal que Huracán pues haya tenido que rehacer. Las personas que ya no están han tenido que buscar sustitutos en ese sentido. Pero yo creo que hay gente muy capacitada y hay gente que trabaja muy bien allí. Han traído un director de escuela nuevo que conoce muy bien el mundo del fútbol y conoce personas. Esto en el mundo del fútbol debe pasar. Yo creo que deben sentirse halagados porque muchos de los técnicos que están allí, una entidad tan grande a nivel mundial haya decidido cogerlos. Eso quiere decir que ellos en su momento decidieron muy, muy bien y es un halago; creo que deben sentirse más halagados que perjudicados. Creo que eso les puede hacer ver, sobre todo a la hora de convencer a otros técnicos, que ellos forman técnicos y que pueden tener un futuro. Además ellos siempre han tenido una política y así me lo han hecho ver que su mayor éxito como club es que clubes importantes se fijen en sus técnicos, en sus jugadores y, por lo tanto, creo que es algo natural y por lo que deben sentirse muy halagados porque eso quiere decir que ellos han elegido bien.

P: Y salta de trabajar con chavales a trabajar con profesionales y gente como Amarilla que tiene ya su recorrido o Pepe Pla que viene de dar tumbos tras salir de Campanar, como usted, y pasar por el PSV. ¿Qué diferencias, sobre todo en el manejo del grupo, en el tratar el día a día de los jugadores vio?

R: Yo siempre he creído en la honestidad de las personas y en el trato personal. A partir de ahí, para mí lo más importante era hablar muy claro, hablar muy directo, el que sintiesen y viesen honestidad por parte mía. Que no viesen a nadie que les pudiese hacer daño y la verdad es que tuve la suerte de tener un grupo de trabajo muy bueno con Miguel Villagrasa, José Bargues y Óscar Suárez. La verdad que personas tan preparadas como ellos, personas como Miguel que ha ganado una Copa del Rey en el Valencia y ha estado en la élite con diferentes entrenadores como Quique, como Emery, como Koeman…estuviese conmigo…o cómo Óscar que ha estado en la élite llevando al primer equipo del Valencia femenino, cómo Jose que ha entrenado también en el fútbol base y coordinado en fútbol base teniendo una capacidad de análisis y reflexión… Pues todo eso es una ayuda, tener un grupo de trabajo tan formado, y volcados en lo que tú crees y en lo que tú haces porque tenemos ideas muy similares de cómo llevar un grupo y cómo tratar a las personas pues te facilita mucho el trabajo.

"Lo más importante era hablar muy claro, hablar muy directo, el que sintiesen y viesen honestidad" Y luego es inestimable la ayuda de los jugadores. En este caso hay una ayuda muy grande que es la de Jose Ignacio Hernández “Herni”, que es director deportivo, capitán y jugador. Es el enlace con el vestuario y él nos aporta muchísimas cosas positivas dentro del vestuario y nos ayuda a toda esa gestión. Luego pues el querer de gente como Paco, como Amarilla, como Pablo Vidal, como David Fas…que son gente que han jugado en equipos de superior categoría, que han trabajado en equipos de élite y su humildad, su entrega hacia el discurso nuestro fue total. A partir de ahí, gente como Pepe Pla, como Morgado, como Sergio Cuesta, gente más joven pero con ilusión y con hambre, juntos pudimos conseguir algo histórico.

P: Y encima va y te ponen micrófonos delante. ¿Cómo vive las primeras ruedas de prensa? ¿Nervios?

R: Uno va aprendiendo. No soy una persona nerviosa, soy una persona tranquila. Al final el hablar en público, el haber dado charlas…quizás impone más el dar una charla a un grupo con gente como Amarilla y demás que los micrófonos porque tú puedes llevar un poco las respuestas hacia dónde quieres. Pero sí mucho respeto, que los mensajes quedaran claros y que no hubiese polémica por las palabras que yo pudiera decir. Ha habido de todo y creo que he ido aprendiendo. Es una parte muy importante del mundo del fútbol, la parte de la prensa , a la que debemos respetar muchísimo y tener un respeto muy grande y facilitarle todo el trabajo que ellos hacen.

P: Ha hablado ahora mismo de conferencias, conferencias que ha dado por ejemplo de psicología, psicología deportiva. Quizás haya sido uno de los secretos para que los años que has estado en Huracán el vestuario haya estado tan unido, ha sido tan equipo. ¿Ve muy importante en ese sentido la unión dentro de un equipo de fútbol?

R: Creo que es uno de los aspectos más importantes. Hay en fútbol la dirección de un equipo que tiene aspectos muy importantes y ese es uno de ellos. Influye mucho la forma de ser de los futbolistas, el director deportivo firma unos jugadores con un perfil definido personal que ayuda mucho a que todo eso salga. Y luego hay que reforzarlo día a día, y no reforzarlo con palabras sino con hechos. Durante nueve meses es muy complicado estar muy unidos siempre y lo que debemos hacer es trabajar para estarlo. Creo que lo conseguimos, porque eso es mérito de todos, no es mérito del entrenador solo. Nosotros solo ayudamos, pero ellos son los principales para que eso vaya adelante, la predisposición con la que llevan todo eso de ser una piña, de ser un equipo y de reforzar cada una de las acciones. En un equipo humilde, recién formado, con 22 futbolistas nuevos, sin conocernos…conseguir hacer playoff y tener un ambiente así pues las cosas yo creo que suceden por algo y seguramente ese primer año un valor muy importante fue ese.

P: Acaba el primer año y se va Jose. Algo…¿duro?

R: La verdad que fue algo muy duro porque teníamos un grupo de trabajo muy definido y la verdad que nunca quieres dejar de trabajar con personas tan competentes a nivel deportivo y luego, a nivel personal, gente a la que quieres tanto. Pero hay una opción muy importante para él en Bermudas y hay una reestructuración económica en el club, y tenemos que tomar decisiones ahí y él la opción que tiene es muy atrayente. Creo que le ha venido muy bien de cara a este año. Creo que si se hace adrede no sale mejor, el coordinar una escuela desde pequeños hasta grandes allí en Bermudas para ahora llegar aquí y tener el proyecto hecho. La verdad que fue muy duro, nunca es bueno dejar a alguien del grupo de trabajo.

FOTOS: Iván Carsí Sánchez (VAVEL.com)