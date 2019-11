Guillén: "El objetivo es consolidar al Betis en la parte alta de la tabla"

Los descartes para la Europa League, el inicio liguero, los objetivos del club para esta temporada, etc. fueron diversos de los temas sobre los que el presidente del Real Betis, Miguel Guillén, se encargó de analizar bajo el punto de vista que le caracteriza: la prudencia y la calma.

En primer lugar se encargó de repasar la estadística con respecto a los descensos del club en los últimos tiempos: "Todo el mundo es consciente en el club. Es una realidad. Está estadísticamente demostrado que cada cierto tiempo, el club baja a Segunda División. Uno de los objetivos principales es acabar con esa tendencia".



Uno de los objetivos para este curso es repetir clasificación europea, así lo asegura Miguel Guillén: "El objetivo de Europa League estaba marcado para esta temporada. Afortunadamente, se consiguió con antelación. El objetivo es consolidar al Betis en la parte alta de la tabla y competir en la Europa League la próxima temporada”.



Preguntado por un balance de la temporada, el máximo responsable de la entidad aseguró que "es pronto para hacer un balance. La realidad la hemos visto todos. Hemos jugado dos buenos partidos en Liga ante Real Madrid y Celta de Vigo, pero sin un solo punto. En otro lo hemos hecho con peores sensaciones y hemos logrado sumar. En Europa hemos cumplido sobradamente con el objetivo. Podemos certificar que estaremos en la fase de grupos. Es pronto para sacar conclusiones sobre un equipo que se ha configurado con muchos futbolistas nuevos. De momento, estoy satisfecho".

Uno de los temas centrales en los últimos días es el hipotético desconocimiento de la normativa UEFA, que ha obligado a Pepe Mel a realizar dos descartes, algo que han tenido que realizar todos los equipos participantes en esta competición: "Me dice mi dirección deportiva que conocía la reglamentación UEFA para competir en la Europa League. Yo lo creo. Le pedimos que se confeccionara una plantilla amplia para hacer un papel digno en las tres competiciones. El objetivo de la configuración no era otro más que tener una plantilla amplia. Sabíamos que era necesario repartir minutos entre los jugadores. Se ha cumplido en el período estival con las contrataciones que se han hecho. Si fuéramos los únicos obligados a hacer descartes, pensaría de otra manera. La configuración se ha hecho pensando en todas las competiciones, pensando con el deseo absoluto de que no pase lo que nos ha pasado históricamente cuando hemos participado en competición europea", subrayaba.



Con respecto a los motivos que ha llevado al entrenador a excluir a Chica y Matilla y sus correspondientes enfandos por la situación, el dirigente bético se mostró asertivo: "Es una decisión técnica. Entiendo los motivos porque estuve en esa reunión. Son decisiones bien evaluadas y calibradas", sin embargo entiende "el disgusto de los futbolistas. No me sorprende. Me parece hasta profesional. El jugador quiere jugar siempre en todas las competiciones. Los objetivos están marcados por el bien del equipo, no por el bien particular de cada uno. Hay futbolistas que están rindiendo a buen nivel y que harán un papel magnífico en Europa. Esa posibilidad de disponer de alternativas es el motivo que lleva a tomar una decisión de estas características. Queremos que cada jugador lo haga bien en los tres torneos, no solo en la Europa League. Pretendemos acabar con la tendencia histórica de que cada 10 años, nos vamos a la Segunda División, y pretendemos estar en la Europa League del año que viene. Para ello hay que tomar este tipo de decisiones, que no son agradables, pero que van buscando el interés del equipo y del club".



Otra temática que salió a la palestra fue la posible marcha de Rubén Castro y Amaya el último día del mercado. Según Guillén, "el Betis no se lo plantea. La única vía posible de que Rubén Castro o alguno de los jugadores que conforman la plantilla salga, es pagar la cláusula". Para el presidente, Antonio Amaya fue "un jugador importantísimo el año pasado. Este año estoy convencido que también lo será. Nuestra intención es cuando llegue el momento, hablar de su renovación. Es cierto que hubo un interés, pero no se consideró oportuno no contar con él para esta temporada".

Para finalizar, valoró el esfuerzo que ha hecho la entidad este verano para confeccionar la plantilla: "Dentro de nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo posible para que este año se vuelva a cumplir el objetivo. Ya lo cumplimos con antelación la pasada temporada. Tengo plena confianza que el trabajo es igual de bueno que el hecho durante el año pasado", concluía el máximo dirigente heliopolitano.