Jordi Figueras: "Estoy contento con mis actuaciones"

Con tan solo 26 años a sus espaldas, el jugador de Lérida es todo un correcaminos del fútbol. Al margen de su paso por numerosos equipos españoles, el central también dejó su huella en la liga rusa y belga. Titular junto a Amaya en los dos últimos compromisos oficiales, el zaguero se refería, en primer lugar, a la actual situación liguera: "Llevamos un punto de nueve, pero las sensaciones son buenas. Los dos primeros partidos jugamos bastante bien, sobre todo el día del Bernabéu. Tuvimos muchas ocasiones para hacer goles, pero la pelota no quiso entrar. La pelota es muy caprichosa. Lo importante es que creemos ocasiones. Otra cosa sería no haberlas creado. Eso sería para analizar. Tuvimos suficientes para marcar más goles, pero no pudo ser".

Considera que el día del Espanyol mantuvieron la portería a cero, algo "importante para la seguridad del equipo. Sumar fuera de casa es importante". Con respecto a su estado físico esgrimió que se encuentra mejor día a día: "Empecé con molestias el lunes y el día del Espanyol, pero era un partido importante para jugar. Después del partido me molestó un poco. El martes entrené, pero ayer preferí descansar, el médico me dijo que era lo mejor. Me estoy recuperando bien".

El defensor es de lo que cree que lo que manda en el fútbol son los puntos frente a la imagen: "El fútbol no entiende buen o mal juego. Los dos primeros partidos no puntuamos jugando bien, y el día del Espanyol, que jugamos un poco peor, el equipo consiguió el primer punto, que era muy importante. Es un buen motivo para estar contento. Lo importante es sumar. Nadie se acordará de cómo se jugó ese partido. Durante la liga siempre hay partidos en los que cuesta jugar bien".

Ante la multitud de molestias que arrastran algunos jugadores verdiblancos, piensa que el parón "siempre viene bien. Habíamos tenido una acumulación de partidos importante. El míster ha repartido minutos para casi todos y eso es bueno para que todos nos sintamos importantes y con confianza. Es bueno para llegar al día del Valencia con muchas más ganas para conseguir los tres puntos".



Le deseó la pronta recuperación a sus compañeros Paulao y Perquis: "Esperamos que se recuperen lo antes posible para estar todos y así mejorar al grupo". Admite que su entrada en el once a causa de lesiones de compañeros no le agrada en exceso: "A nadie le gusta entrar por la lesión de un compañero. Es muy desagradable, pero estamos expuestos a eso. Es muy difícil que no haya lesiones en todo el año. Hay que estar preparado para cuando el entrenador te necesite. Estar bien física y mentalmente es importante para cuando el míster tire de mí".



Preguntado por su situación personal y sus últimas actuaciones, el ex de Brujas no quiso entrar en la autovaloración y matizó que eso "lo tienen que decir los demás. La decisión más importante la toma el entrenador, que es quien decide los 11 que juegan. Él puede opinar mejor que yo. Personalmente, estoy contento con mis actuaciones. El día de la Europa League el equipo estuvo soberbio en defensa y en ataque. El día del Espanyol fue un poco más trabado, pero también son importantes estos puntos a final de liga".

Por último, se refirió a los objetivos de la entidad así como al grupo de Europa League: "Sabemos de la importancia que tuvo para el club haberse clasificado para Europa el año pasado. Lo que queremos es repetirlo o superarlo. Vamos a luchar por ello. Estamos en el Betis, un equipo ganador y luchador. Lo que tenemos que hacer es ir a por ello y conseguir grandes metas". Con respecto a los rivales de la primera fase de la Europa League, el central indicó que "el Olympique Lyon es fuerte en Francia. No conozco mucho a los otros dos equipos. Van a ser rivales duros, con ganas de hacerlo bien en Europa. No va a ser un grupo fácil. Cuando te enfrentas a equipos de otros países que se han clasificado, por muy débiles que puedan ser sus ligas, partidos fáciles seguro que no hay", concluía el defensor verdiblanco.