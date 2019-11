Adrián: “A uno no le alegra no jugar”

Después de tres partidos de campeonato nacional y tras la primera de las dos sesiones de trabajo de hoy, Adrián González comparecía ante los medios para dar sus sensaciones sobre su situación actual y sobre el comienzo liguero del equipo vallecano.

"No tengo por qué mentir, me gustaría tener más protagonismo. Es cierto que pensaba empezar de inicio los primeros partidos y no fue así; no es decepción lo que sentí, al final el míster tiene que tomar las decisiones y tiene que hacer lo que es mejor para el equipo. Es innegable que uno se cabrea un poco porque quiere jugar y piensa que tiene que jugar, a uno no le alegra no jugar”, explicaba el jugador.

Acerca del anterior partido contra el Levante, Adrián se mostró enfadado pero confiado en lo que resta de campaña: "Salimos muy cabreados, no tanto por el juego mostrado sino por los pequeños fallos. Siendo justos deberíamos haber ganado. Esa es la línea a seguir porque así ganaremos muchos partidos. El inicio no está siendo como el del año pasado, que fue mejor por puntos. Lo que está claro es que el equipo mejoró mucho de cara respecto a la segunda jornada, que fue un mal día que seguramente no se volverá a repetir”.

Tras la semana de descanso, el Rayo Vallecano se enfrentará al Málaga en la Rosaleda, donde los de Jémez esperan repetir el buen partido realizado la temporada pasada: "Vienen partidos importantes que a todos nos gustaría jugar”, declara Adrián. “El año pasado hicimos un buen partido allí, que fue un punto de inflexión en la temporada. Este Málaga es de características parecidas a las nuestras, que ha sufrido una renovación de la plantilla grande, y eso hace que las circunstancias sean parecidas a las nuestras".

Doble sesión de trabajo

A pesar del parón liguero, Paco Jémez ha subido el ritmo de trabajo estos últimos días. Hoy doble sesión en la Ciudad Deportiva, con ejercicios en el gimnasio y fútbol en espacio reducido.

Sobre estos últimos días de entrenamiento se ha referido Adrián en rueda de prensa: "Ya conocemos al míster. Está siendo una semana muy dura. Los que llevamos tiempo estamos acostumbrados y los nuevos deben saber que va a haber mucho trabajo intenso durante la temporada”.

En el apartado de nombres propios, Seba Fernández, Iago Falqué, Nery Castillo y Embarba realizaron trabajo específico al margen, David Cobeño realizó los ejercicios con el grupo mientras que Tito y Nacho entrenaron con normalidad. Saúl y Lass concentrados con sus selecciones y Cueva y Mojica con permiso del Club fueron ausencias.

Además, ya se conocen los horarios de las jornadas 5,6 y 7 de la Liga BBVA. El Rayo Vallecano jugará el sábado 21 de septiembre a las 20 horas ante el FC Barcelona en Vallecas, el miércoles 25 de septiembre a las 20 horas en el Pizjuán ante el Sevilla y el sábado 28 a las 20 horas en Mestalla ante el Valencia CF.