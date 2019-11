CD Guijuelo - Racing de Santander: en busca de los primeros tres puntos

Racing y Guijuelo se citan este domingo por la mañana en el Estadio Municipal de Guijuelo con un único objetivo en mente, el de conseguir la primera victoria de la temporada. Los visitantes tienen más urgencia por conseguir ese triunfo (ya que son uno de los equipos llamados a lograr el ascenso a final de temporada y solo cuentan con dos puntos en su casillero), por lo que se prevé que salgan con una mentalidad muy ofensiva y sin otra idea en la cabeza que no sea la de vencer a su contrincante. Su rival es uno de los equipos más modestos de la categoría, que deberá sudar lo que no está escrito si quiere mantener la categoría un año más. La presión la tiene el Racing, y eso es un factor que puede aprovechar el cuadro salmantino para puntuar en la visita a su feudo de todo un histórico. Esto es debido a que los nervios que tendrán los visitantes se harán visibles en algún momento del choque, por ejemplo si el partido va empate faltando poco tiempo y los cántabros empiezan a notar la presión, y será entonces cuando los locales tendrán la opción de matar el choque.

Será la primera vez en la historia que Racing y Guijuelo se enfrenten en competición oficial liguera, por lo que se puede decir que es un partido sin precedentes. A priori el cuadro visitante es el favorito para llevarse el choque, pero visto lo visto en las dos jornadas anteriores (con sendos empates ante Marino de Luanco y Real Avilés), poca gente da un duro por el este decepcionante Racing que buscará de una vez por todas despegar en su costoso arranque en su nueva y segunda andadura en la categoría de bronce. Este dudoso estreno verdiblanco en liga lo han sabido apreciar las casas de apuestas, y por ejemplo bet365 tan solo ofrece 0.47€ más por euro apostado por la victoria del Guijuelo que por la del Racing (2,87 Guijuelo /2,87 empate /2,4 Racing).

La victoria local solo se paga a 0,47€ más que la visitante

A este nuevo Racing de Paco Fernández se le está comenzando a terminar el escaso crédito del que disponía, y como los resultados (es decir, sumar de tres en tres puntos) no empiecen a llegar pronto, muchos serán los cambios que haya en el club en las próximas semanas, desde la destitución del técnico hasta la relegación al banquillo de algunos jugadores que hoy día parecen inamovibles y claves en la plantilla. Por su parte, el conjunto guijuelense cuenta con muchísima menos presión que su rival, y después de salvarse agónicamente de un descenso administrativo a Tercera todo lo que sea sumar de poco en poco para lograr otro año más la permanencia será bien recibido en la ciudad del jamón española por excelencia.

Sin presión pero sin relajarse

El CD Guijuelo afronta esta nueva temporada en Segunda División B como si de un regalo caído del cielo se tratase. Cuando hace unas semanas se anunció su descenso administrativo a Tercera (junto al de la SD Noja y la RS Gimnástica de Torrelavega) nadie en Guijuelo se esperaba que todo finalmente tendría un final tan afortunado, ya que poco después de esta desafortunada decisión se rectificó y se mantuvo a la SD Noja y al CD Guijuelo en la categoría de bronce. Por esto mismo, y debido también a contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y con una de las plantillas más reducidas, el Guijuelo no cuenta con la presión que tienen otro equipos del grupo. La permanencia, a diferencia de otras temporadas, es más bien un objetivo que una obligación, ya que tampoco se le pueden pedir milagros al equipo en un grupo con una alta competitividad. No obstante, esa falta de presión no permitirá relajarse ni un momento a los hombres de Rubén de la Barrera, ya que aunque la permanencia esté difícil no significa que este imposible, y a pesar de que la plantilla es limitada, también cuenta con algunos buenos jugadores que pueden aportar mucho al equipo y, siempre con el trabajo y el sacrificio por bandera, ayudar a que el equipo consiga la permanencia.

Una permanencia difícil, pero no imposible

Para el difícil encuentro, Rubén de la Barrera no podrá contar con el lesionado Esteban, que sufre una condromalacia rotuliana. No es nada grave en principio, por lo que dentro de una o dos semanas el centrocampista podrá reincorporarse de nuevo a la disciplina guijuelense. Será la primera jornada sin Palomi, que ha sido cedido al Ávila hasta final de temporada. En las buenas noticias, el club salmantino recupera al punta Antonio del Pino, que ha jugado unos pocos minutos en liga, pero se espera que cobre más protagonismo en las siguientes jornadas debido a las carencias ofensivas del equipo. También vuelve a estar disponible Ángel Martínez, que todavía no ha debutado, y tampoco se espera que lo haga esta jornada debido a la titularidad en el lateral zurdo de Razvan. Tampoco se espera ver debutar al nuevo guardameta del equipo, Jorge Sánchez, debido a que Wilfred está bien asentado en la titularidad.

Necesidad de sumar los tres puntos

El Racing de Santander afronta su tercera cita liguera con la presión se conseguir por fin una victoria que calme a la enfurecida afición santanderina, que en los últimos tiempos no gana para disgustos. La pasada campaña, siendo un recién descendido a Segunda, se esperaba que el equipo retornara a la máxima categoría esa misma temporada. Nada más lejos de la realidad, ya que con su paupérrima vigésima posición en la categoría de plata descendieron a Segunda División B por segunda vez en su historia. En esta temporada ya si que no hay margen de error; el equipo debe retornar cuanto antes al fútbol profesional si no quiere correr el riego de desaparecer, posibilidad que a medida que transcurren las jornadas se hace cada vez más probable. Con dos puntos en dos jornadas, después de sus tristes empates a un gol ante Real Avilés y Marino, los santanderinos deben obtener los tres puntos si quieren colocarse en el pelotón de equipos que luchan por entrar en el playoffs de ascenso a Segunda División. Tienen que empezar a contar sus encuentros por victorias si, además de entrar en el ya anteriormente mencionado playoffs, quieren asaltar el liderato de la categoría, posición que de conservarla a final de la liga regular multiplicaría exponencialmente sus opciones de ascenso.

La plantilla entrenó el jueves en los Campos de San Juan de Monte (Santander), uno de los más modernos estadios de hierba artificial de Cantabria para adaptarse así a este tipo de césped, que será el que se encontrarán el domingo en Guijuelo. Paco Fernández no podrá contar por lesión con el delantero Mariano, que sufrió una microrrotura de fibras el pasado domingo en El Sardinero en el encuentro de la segunda jornada ante el Real Avilés. Tampoco estará el guardameta Dani Sotres, al estar este convocado con la selección española sub21. Es probable que debute alguna de las cuatro nuevas incorporaciones verdiblancas, realizadas hace unos días en la última jornada del mercado estival (Ayina, Juanpe, Sergio Pérez y Miguel Ángel Nieto).

Posibles alineaciones

1º Los jugadores del Guijuelo celebrando un tanto. | Foto: tribunasalamanca.com

2º foto del cuerpo de la noticia: Granero ante Muñiz en el Marino de Luanco - Racing de la primera jornada. | Foto: Cristina Carril, VAVEL.com