Quique Rivero: "Por detalles se nos van los partidos"

Hasta cinco jugadores comparecieron tras la eliminación a manos del Eibar, asegurando que, a pesar de que el equipo "trabaja bien" falta "la primera victoria.

Así se expresó Quique Rivero, quien aseguró que “el equipo está trabajando bien, pero falta esa primera victoria que nos dé confianza y que nos quite presión. En las primeras partes nos estamos viendo muy superiores a los rivales. Hoy hemos tenido ocasiones y el contrario no nos llegó". Al ser cuestionado por el motivo de la derrota, afirmó que "por detalles se nos van los partidos. Estamos convencidos de que los resultados llegarán si seguimos en esta línea. Vamos a seguir trabajando".



En la misma línea se expresó Ricardo, que aseguró que “estamos haciendo las cosas bien, pero pequeños bajones nos están costando los partidos. Se nos está penalizando en exceso". Sobre el bajón tras el descanso del equipo, Ricardo dijo que "en la primera parte llevamos el peso del juego, incluso tirando a puerta. Esta dinámica hay que invertirla. Esto no va a cambiar sólo, sino con nuestro trabajo. Necesitamos que el balón entre. En lo personal cada vez me voy encontrando mejor. Necesito competir con intensidad. Poco a poco voy viendo la luz” sentenció.



También habló Óscar Rico, hoy titular, que dijo que, en su opinión, "nada de esto nos debe afectar. Cuando llegue la primera victoria, todo vendrá más rodado. Necesitamos sumar tres puntos para entrar en la dinámica que el equipo se merece. El buen trabajo no se ve reflejado en la clasificación”.

Roberto y Ros disputaron sus primeros minutos esta temporada