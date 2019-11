Paco Herrera: "Veo muchas más cosas buenas que partidos atrás"

El Real Zaragoza llegaba a Mendizorroza para disputar la 2ª ronda de la Copa del Rey frente al Alavés, de la que cayó eliminado en el minuto 94 en una jugada a balón parado.

Paco Herrera quiso hacer su valoración del partido y destacaba que había sido "un partido muy igualado, muy táctico por ambas partes, en el que ellos han tenido un poco más de posesión y dominio del terreno, pero no mejor control del partido que nosotros." Además, también defendía que de "las pocas ocasiones que ha habido, casi todas, corrían más de nuestro lado", pero el fútbol muchas veces guarda sorpresas de último momento, "al final hemos recibido un gol a balón parado, y no es que sea la mejor solución, porque me hubiera gustado pasar, pero puede que haya sido bueno para no haber jugado más, si al final hubiéramos acabado con el mismo resultado", ya que el Real Zaragoza solo estaba jugando con 10 futbolistas por la expulsión de Abraham, y eso "nos hubiera dejado muy tocados físicamente de cara al sábado."

Variación del esquema y estilo de juego

El esquema volvió a ser el clásico 4-4-2, algo que al entrenador catalán le gustó, porque vio al equipo "más organizado y mejor colocado por detrás", lo que había permitido al equipo llegar "con más criterio, aunque sabemos que esas acciones hay que terminarlas". Sin embargo, el cuadro blanquillo sabe que tiene un problema en la zona más ofensiva, y a Paco Herrera es algo que le preocupa, pero "hay trabajar de aquí hacia arriba, con estas sensaciones, encontrar el camino para llegar de otra manera."

Y es que el partido frente al Alavés fue el primero en el que al técnico zaragocista le gustó el equipo, asegurando estar "satisfecho y orgulloso" y confiando en que "este es el inicio de un camino que, si seguimos trabajándolo, se acerca más a lo que es la Segunda División y a lo que tiene que ser un equipo."

"Tenemos que encontrar el equilibrio entre ser defensivos y llevar el dominio del juego" Pese a las carencias en la zona de ataque, Paco cree que "la seguridad defensiva la tenemos desde el comienzo, porque en ningún partido, jugando de una manera u otra, nos han hecho prácticamente ocasiones. Hemos perdido 1-0, no de otra manera, y siempre con una situación puntual." Por ello manifestaba que "empiezo a crecer desde un equipo esperando al rival y saliendo, pero no desde ser más defensivos. Tenemos que encontrar el equilibrio entre ser defensivos y llevar el dominio del balón."

El papel de los canteranos

Además, quiso hablar solo la actuación de los canteranos, destacando la de Diego Rico por encima de todas las demás. "lo ha hecho fantásticamente bien, de lujo, como si llevara toda la vida jugando. Estoy contento porque en defensa estamos muy justos, y porque ya no es Abraham solamente al que tengo para el lateral, sino que ya tenemos otro y además de la casa."

"Seguiré apostando por ellos, si cuando les llega el momento, dan el paso. Rico y Tarsi lo han hecho" Sobre los chicos de la cantera, también aseguraba que, "si tienen posibilidades y si valen, van a jugar, pero yo no me invento nada, son ellos los que dan el paso. Y seguiré apostando por ellos, si cuando tienen el momento, dan el paso. Eso hoy lo ha hecho Rico y lo ha hecho Tarsi."

Respecto al tema de la afición, Herrera ratificaba lo dicho días atrás, "somos nosotros los que tenemos que dar la vuelta a esto y enganchar a la afición. Quiero ver a la afición del Zaragoza como he visto a la del Alavés, animando los 90 minutos, empujando, llevando al equipo en volandas… Es lo que me gustaría que pasara, pero no puedo exigirlo, se lo tenemos que dar nosotros y, si no lo conseguimos, será nuestro fracaso.”