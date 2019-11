Conociendo a nuestras perlas (I): Andrea Garrido

Andrea Garrido Márquez (24/10/98, Huelva) ha sido la inesperada protagonista de la última convocatoria oficializada por el seleccionador sub 17 Jorge Vilda. Y es que la jovencísima delantera, de tan solo 14 años de edad, ha entrado ya en la lista de 24 futbolistas para entrenamientos. Formada en las categorías inferiores del Sporting de Huelva, ya entrena con el primer equipo pese a no tener todavía la edad mínima para poder actuar en Primera División. Pese a su insultante juventud, durante la presente pretemporada ya dispuso de algunos minutos con la primera plantilla de Antonio Toledo, redondeados con un tanto ante todo un campeón holandés como el Twente. Casi nada. En este artículo, se conocerá más a fondo a una jugadora de mucho futuro. Andrea Garrido, una de nuestras perlas.

Datos personales

Nombre: Andrea Garrido Márquez

Edad: 14 años

Posición: delantera (punta, extremo, interior)

Número: 11

Equipo: Sporting Club

Entrevista

Pregunta: ¿Cómo vivió la llamada de la selección sub 17? ¿Se la esperaba? ¿Cómo se enteró?

Respuesta: Una gran sorpresa, muy contenta, ya que no te llaman todos los días de la española. No me la esperaba, porque solo he ido a dos convocatorias con la sub 16 y me parecía muy pronto que me llamara la sub 17. Me enteré gracias a una compañera del equipo de Primera, Sarita Serrat (portera convocada con la sub 19). Vio la convocatoria y me informó enseguida.

P: ¿Cuáles son sus objetivos en la temporada que comienza?

R: Seguir mejorando y creciendo, ganar el campeonato de España con la andaluza, ya que esta temporada fuimos subcampeonas, llegar a debutar en Primera con el Fundación Cajasol San Juan 'Sporting club', y seguir siendo llamada por la española. A todo esto, decir que ganas no me faltan y que estoy deseando que empiece la liga.

P: ¿Cómo han sido sus inicios en la práctica del fútbol?

R: Empecé a jugar al fútbol con 9 años en un equipillo del barrio llamado 'Cristo Pobre', en donde jugué 2 años. Todo empezó por un problema de pulmón, necesitaba hacer deporte para curarme.

Andrea Garrido: "Mi sueño es llegar a un gran equipo y poder vivir del fútbol"

P: ¿Cuál es su sueño como futbolista?

R: Llegar a estar bien formada como futbolista para llegar a un gran equipo y poder vivir del fútbol, aunque para ello haga falta salir de España. 'Si se quiere se puede'

P: ¿Cómo ve a los rivales de la Selección sub 17 por entrar en la fase definitiva para el Mundial?

R: Fuertes, intensos y potentes. Irán a por todas y son equipos bien formados, tendremos que tener cuidado y ser más listas que ellas. Los seleccionadores sabrán qué hacer y poner a una España con clase y que llegue a ser de las favoritas.

Test personal

Un equipo: Atlético de Madrid

Su mayor apoyo: Mi madre

Un ídolo: Radamel Falcao

Su futbolista preferida: María Alharilla (Levante UD)

Comida favorita: comidas caseras, nada de cosas prefabricadas

Principal afición: Fútbol, después la bici

Fotos del cuerpo: www.facebook.com y www.sportingclubhuelva.com.