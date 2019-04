Sara: "Quiero demostrar que puedo ser el arquero titular"

Desde su aterrizaje en el club verdiblanco, el arquero Guillermo Sara, pelea por un puesto en la portería con Andersen. La alternancia en el marco es algo que preocupa al de Rafaela, admitiendo que "no es lo más habitual. No es mi costumbre, en mi anterior club tuve la posibilidad de tener mucha continuidad. Ahora me toca una realidad diferente que trato de afrontar lo mejor posible. Quiero trabajar y demostrar que puedo ser el arquero titular, ganándome la continuidad que a todo arquero le sirve".

Desconoce si será él o Stephan Andersen quien ocupe la portería el domingo: "Todavía no hay confirmación de nada. Sigo trabajando de la misma forma como cuando empecé el primer día, con el objetivo de jugar. Será decisión del entrenador ver si juego yo o Andersen. Estamos para sumar al equipo. La confirmación la dará el míster en su debido momento", aclaraba el jugador albiceleste.

Preguntado por las declaraciones de Andersen en un medio danés, donde no entendía su suplencia en Liga, Sara tolera sus declaraciones: "Son opiniones personales. Las respeto y las entiendo también por algún lado. Acá vine a sumar. Estoy seguro que Stephan también lo hace. Tenemos que trabajar los dos para poder sumarle algo al primer equipo. Entrar en discusiones o en problemas no sería algo que sumara al equipo. Tiene tantas ganas de jugar como yo. Ha trabajado muy duro para ser titular. La última decisión la pone el míster. Ahora me está tocando a mí jugar en Liga. El día de mañana la realidad puede ser diferente. Tengo que apoyarlo a él como él me está apoyando a mí en estos momentos".

El portero argentino asume y reconoce que le está "costando" adaptarse: "Parece que el proceso de adaptación no termina nunca. Es un fútbol muy diferente a lo que yo acostumbraba. El ritmo es muy diferente. Los entrenamientos ayudan mucho, pero lo más importante es la continuidad en los partidos. Me iré sintiendo mejor y adaptándome mucho más rápido".

Sin embargo, matizaba que sus primeros meses en la ciudad y en el club están siendo placenteros: "Es lo que me esperaba y más. En cuanto al club, la ciudad y la afición, me siento muy cómodo. Hay un gran ambiente de trabajo. El grupo es muy bueno. En cuanto al club estoy rodeado de gente que se preocupa por mi bienestar. La afición me ha brindado mucho cariño. Me hicieron sentir que soy bienvenido aquí. Para alguien que viene de tan lejos y es su primera experiencia en Europa, este cariño es muy importante".

Sobre Rubén Castro, baluarte y jugador franquicia verdiblanco, Guillermo Sara reconoce que "es un jugador muy importante para el equipo y para la afición. Bien ganado lo tiene, le ha dado mucho a la institución. Todos sabemos que perdemos una ficha muy importante, pero también tenemos gente a la altura para hacerlo bien. Vamos a tener muchos partidos y a todos les va a tocar jugar. Todos debemos estar bien finos para cuando nos toque. Se ve bien en los entrenamientos que todos trabajan para ganarse un lugar, esa competencia es buena".

Ya metido en la vorágine de Liga, considera que contra el Valencia "es un partido donde debemos conseguir el premio que llevamos buscando desde que arrancó la Liga. Hemos hecho las cosas muy bien contra Real Madrid y Celta, sin obtener premio. Contra el Espanyol no mostramos nuestra mejor cara, pero conseguimos el primer punto. El domingo es una buena ocasión para premiar el esfuerzo que llevamos meses haciendo".

Respecto a su compatriota Ever Banega, jugador che con el que coincidió en las categorías inferiores de la selección albiceleste, expresó que "tuve la suerte de conocerlo en selecciones juveniles. Es un jugador extraordinario, está teniendo buen presente en el Valencia y la Selección Argentina. Vamos a tener que tomar los recados necesarios, pero principalmente, pensar en lo que puede hacer el Betis. Si repetimos lo que hicimos en las dos primeras fechas de liga, tendremos posibilidades de quedarnos con los tres primeros puntos en casa".

Por último, opinó sobre la noticia del día, el estreno del nuevo portal web: "En primer lugar, quiero felicitar por el nuevo portal. Han hecho un trabajo excepcional. Me dijeron que se venía algo muy bueno. La gente del Betis va a poder disfrutarla".