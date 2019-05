Oltra: "Siento el respaldo del club"

Respecto a lo sucedido durante la semana, el partido ante el Alcorcón en Copa y las declaraciones tras dicho partido, Oltra ha comentado lo siguiente: "Esta semana he trabajado igual que siempre. Confío en mi trabajo y en la plantilla, y no suelo cambiar por los resultados. El miércoles les dije que estaba enfadado y que no me gustaba nada lo había visto, que era un paso importante hacia atrás, pero que no iba a bajar los brazos y que iba a tomar las decisiones que creyera oportunas".

El preparador valenciano ha analizado el próximo rival en Liga, el Hércules. "Sabemos que vamos a un campo complicado, ante un rival que el año pasado fue segundo mejor en la segunda vuelta. Aunque ha modificado algunos futbolistas ha fichado bien. Tiene argumentos, es fuerte en su campo y ha empezado con buena dinámica", comentó Oltra.

Durante la semana han salido una serie de rumores que situaban al valenciano fuera del Mallorca, debido a la mala racha de resultados y a la imagen mostrada el martes en Copa del Rey. Ante esto, Oltra comentó que "Siento el respaldo del Club, y el miércoles ya hablé con Lorenzo Serra Ferrer que es con quién he tratado todos los temas desde mi fichaje. Sé lo que piensa el futbolista porque lo noto, y sé que están conmigo. Además, también noto cariño y comprensión entre la afición. Pero como es algo que no depende de mí, no me sirve preocuparme por ello".

El portero del RCD Mallorca, Dudú Aoaute, es sería duda para el partido del domingo, y según Oltra va a ser muy difícil que llegue al partido porque arrastra molestias de los partidos con la selección y mañana no podría viajar con el equipo. “No hay necesidad de forzar, añadió el míster.