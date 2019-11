Mel: "Sabemos que este equipo al final da la cara siempre y consigue sus objetivos"

Tras el parón toca retomar la Liga. Competición en la que el Betis espera obtener la primera victoria, que aún no ha llegado. El preparador bético, Pepe Mel, era el encargado de declarar ante los compañeros de prensa en la previa del duelo de mañana.

El madrileño comentaba que "los resultados positivos te dan alegría en el trabajo. No hemos empezado ganando, pero el equipo hace las cosas bien. Estamos empezando, somos un equipo con mucha gente nueva. Ya nos conocemos todos. Sabemos que este equipo al final da la cara siempre y consigue sus objetivos".

No se mostró el míster excesiv amentepreocupado por el arranque liguero: "El primer año hicimos 12 de 12 y luego no ganamos en diez partidos. En la jornada 14 el Betis tenía 13 puntos. El equipo ha ido cumpliendo sus objetivos y cada año ha ido a más", sentenciaba.

Cuestionado por la calidad técnica del rival y las bajas que arrastra para el choque, Pepe Mel indicó que en primera División "no hay rivales propicios ni fáciles. Siempre pensamos que vamos a ganar. Es el camino para plantear cada partido oficial. El Valencia está llamado a jugar Champions porque es uno de los grandes de la Liga. También ha pasado lo mismo en otras situaciones y hemos salido airosos". Confesaba que Verdú, Juan Carlos y Rubén Castro no estarán disponibles para medirse al conjunto che: "El resto tienen las mismas posibilidades de jugar" declaró, sin dar pista alguna sobre el posible once titular.

Sobre la lesión de Rubén Castro Mel fue claro: "Hemos tomado decisiones pensando en el bien del grupo y no solo en un partido. Si no le hubiéramos pinchado hubiera jugado, pero corríamos el riesgo de que parase tras el partido. Hemos preferido que tenga más seguridad para afrontar todo lo que venga después" afirmó. Su patología tardó en ser descubierta por los servicios sanitarios, pero sin embargo conocían la zona afectada: "Los médicos tenían claro que era un problema de espalda. Se le ha infiltrado por segunda vez. Esta era la definitiva y tiene buenas sensaciones. Esperemos que se reincorpore el lunes con el grupo para que no vuelva a salir", deseaba el iniquilino del banquillo heliopolitano.

Con respecto al objetivo de la temporada marcado por Miguel Guillén, que consiste en repetir clasificación europea este curso, el técnico alabó al mandatario verdiblanco: "Para mí supone que el presidente es una persona ambiciosa. El club no se para ni se regodea en lo conseguido, sino que siempre quiere más. Eso es importante. El hecho de estar en Europa viene dado porque hemos sido ambiciosos, así que lo veo bien. El club tiene plena confianza en el cuerpo técnico. Si plantea objetivos ambiciosos, es porque cree que lo podemos conseguir. Intentaremos conseguir este objetivo también" reconoció sin temor.

Otro tema candente que salió a la palestra de sala de prensa fue el de los descartes para la Europa League. Chica y Matilla, jugadores damnificados en dicha competición, no tienen asegurada su titularidad liguera: "Chica y Matilla jugarán siempre y cuando den lo que yo quiero de ellos. Si no lo hacen, tampoco jugarán en la Liga. En todas las decisiones siempre hay que pensar en el primer movimiento y en los cuatro siguientes. He pensado en el bien del equipo, en el bien del club. Elegirlos significa que para mí su posición y aportación en la Liga es fundamental".

Admitió que le costó tomar la decisión de excluir a ambos pupilos: "Me costó pensarlo mucho. Había que valorar pros, contras, reacciones y diferentes posibilidades. Estaba claro que había que elegir posiciones. El club prioriza la Liga, tenía que hacerlo así".

Asimismo no cree que la normativa fuera un gran impedimento: "Todos los clubes han tenido que dejar fuera futbolistas. Creo en el trabajo de la secretaría técnica. El Betis dentro de sus limitaciones hace todo lo que puede. Todos los equipos tienen los mismos problemas. No ha sido grato dejar fuera a Chica y Matilla. Estoy ilusionado de que en febrero el club siga compitiendo en Europa y ellos puedan tener su recompensa".

Por último, valoraba el próximo compromiso europeo en el que se mediarán al Olympique de Lyon: "Estoy muy contento con los jugadores que tiene el Betis. Vamos a jugar dos partidos importantes y no sabría decir qué equipo es mejor, si el que va a jugar contra el Valencia o el del Lyon. Tengo plena confianza en todos ellos. Estoy orgulloso de que el club piense que puedo sacar el cien por cien de la plantilla. El Betis está en Europa porque hemos sido humildes en el día a día, pero trabajando al 100%", finalizaba el míster verdiblanco.