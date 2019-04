Augusto: "La intensidad no puede bajar en ningún momento"

Uno de los internacionales del Celta de Vigo, Augusto Fernández, pasó por rueda de prensa antes de afrontar el partido contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. El argentino, que llega tras conseguir la clasificación para el Mundial con su selección, confía en que los largos viajes trasatlánticos que ha realizado esta semana no mermarán su rendimiento: “Los viajes son largos, pero haber vuelto el jueves y que el partido sea el lunes me ayudará en la recuperación”. Pese a ir convocado con su selección, Augusto confesó que él hubiera preferido que no hubiera parón: “Las tres primeras jornadas han dejado buenas sensaciones y para mí lo más bonito es seguir jugando, que no haya parón. Pero si lo hay, hay que aprovecharlo para pulir los errores y seguir potenciando las cosas que se hicieron bien”.

Ya centrado en el encuentro del lunes, el jugador celeste valoró el choque como “importanísimo. Empezamos el campeonato con el objetivo de mejorar en todo y sabemos que de visitante no lo hicimos bien la temporada pasada. A esto hay que añadirle la inauguración del estadio y que jugaremos contra un gran equipo como es el Athletic”. Para conseguir un resultado positivo, Augusto apuntó dos claves, la primera es evitar cualquier tipo de relajación: “la intensidad no puede bajar en ningún momento y menos ante un equipo tan intenso”. La segunda es centrarse en el propio juego del equipo: “Sería un error fijarnos en ellos. Tenemos que centrar nuestra atención en nosotros mismos y en hacer las cosas bien. Mirar los rivales, qué le puede afectar o qué no es gastar energía. Y la energía tenemos que gastarla en nosotros, en hacer las cosas bien y plasmar lo que se ensaya durante la semana”.

Sobre el rival, el internacional celeste apuntó que el Athletic “tiene una filosofía de juego con un entrenador bueno y con muchas cosas que dejó el entrenador anterior, que también era bueno. Es un equipo intenso, que no da un balón por perdido, que ataca, que defiende... Es una buena forma de medirnos. Estamos muy bien, con muchas ganas y no tengo dudas de que vamos a darlo todo para hacer un buen partido y traer un buen resultado”.

Motivado con el Mundial

Sabedor de que tiene posibilidades de poder disputar un Mundial, Augusto Fernández dejó claro que su prioridad es el Celta y que ve las convocatorias con Argentina como una recompensa a un buen trabajo: “La selección la tomo siempre como un premio. Me enfoco en hacer las cosas bien en Vigo y que, a consecuencia de ello, vaya convocado. Es cierto que en las últimas convocatorias estoy yendo y me ilusiona, pero soy consciente de que eso es consecuencia de lo que haga aquí. Estoy confiado en hacer una buena campaña. Haber formado parte de la clasificación para el Mundial no me distrae, al contrario, lo veo como una motivación. Nueve meses en fútbol es mucho tiempo y la forma de defender las convocatorias que estoy teniendo y la forma de defender mi ilusión de ir a un Mundial es haciendo bien las cosas aquí, dándolo todo, trabajando y esforzándome. Esa es mi forma y la manera en la que voy a defender esa ilusión y lo tengo que hacer día a día”.