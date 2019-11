FC Barcelona B - Real Madrid Castilla: los blancos buscan estrenar su casillero ante el eterno rival

Situaciones contrapuestas en los filiales de los dos grandes del fútbol español. Mientras los de Eusebio Sacristán llegan a la cita ocupando la séptima posición de la tabla clasificatoria, los de Alberto Toril lo hacen como colistas de la tabla, sin triunfos en su casillero y también sin puntos. Los azulgranas se han hecho con la victoria en dos de sus cuatro partidos -ante Lugo y Real Zaragoza-, han empatado con el Tenerife y han perdido sólo ante el Mirandés. Sus dos victorias, además, se han dado en casa, con lo que el Miniestadi, lleno según las previsiones, será un factor fundamental para el conjunto catalán. Por contra, los chicos de blanco cuentan por derrotas todos sus enfrentamientos, tanto en casa como fuera y es que el desafío que tiene por delante su entrenador no es pequeño. A contrareloj, el cordobés debe acoplar las pieza de los recién llegados, tanto desde categorías inferiores como desde otros equipos para conformar un bloque sólido y de garantías. Las jornadas pasan y la necesidad apremiará cada vez más.

Ya presagiaba el de Peñaroya-Pueblonuevo una temporada difícil y muy alejada de la anterior, en la que el Castilla culminaba con solvencia y brillantez su participación en la categoría de plata del fútbol español. Las sensaciones no pudieron ser mejores, pese a un arranque algo más titubeante y dubitativo en el que sin embargo, muchas veces fue la mala suerte la que impidió al primer filial merengue alzarse con el triunfo. En la cuarta jornada del pasado campeonato, los de Toril sumaban un total de 6 puntos, merced de los dos triunfos y las dos derrotas que habían encadenado hasta la quinta jornada. En esta ocasión y el con el casillero aún por estrenar, los blancos encaran, nada menos, quen un 'mini clásico'.

Kiko Femenía regresa a Barcelona

El exazulgrana no parece guardar un gran recuerdo de su etapa en el conjunto catalán, donde aseguró haberse sentido desplazado y engañado. Con poca o nula relevancia para el primer equipo, el alicantino aseguraba que el Barça le "había hundido": "El año pasado yo tenía que jugar con ellos y no me llamaron ni para un partido de Copa ni me hicieron ir a entrenamientos del primer equipo" aseguraba. Así las cosas, Femenía rescindía su contrato con la entidad que preside Sandro Rosell, hecho que no desaprovechaba el Castilla de Toril para hacerse con sus servicios.



Foto: Marca

Además de la presencia de Femenía en el Miniestadi, el partido no está exento de otros alicientes, como lo será ver a los jóvenes jugadores de Toril ante el que posiblemente será uno de los partidos más exigentes para ellos, ya no sólo por la envergadura del adversario, sino por la rivalidad histórica existente entre Barcelona y Real Madrid, una rivalidad que ni siquiera se atenúa en la categoría de plata. En ese factor, Toril esperará que los suyos encuentren un aliciente más para dar un paso al frente. El cordobés ha venido lamentándose de la mala fortuna de su equipo cara a gol, pues a pesar de las adversidades halladas, el Castilla ha sabido generar multitud de ocasiones de gol, que sin embargo no han logrado materializarse, propiciando una falta de acierto ante la porteria rival que a su vez se traduce en los cero puntos en el casillero de la Liga.

Sacristán, con su 'once' de gala

El Barcelona B llega en superioridad respecto de su rival, no ya sólo en la posición de la tabla, sino también en el estado de forma y en la elaboración de un fútbol que le ha servido para ocupar una buena posición en este inicio liguero, que a buen seguro tratará de seguir manteniendo. El filial culé es claro favorito para la gran mayoría, habida cuenta de que mantiene su condición de invicto en su casa, donde ya venciera a los blancos la pasada campaña, pese a la mayor igualdad existente entre ambos.



Foto: Eurosport

Para ello, además, es previsible que Sacristán pueda contar con su 'once de gala'. En la lista de ausentes, seguirá el lesionado Grimaldo, joven defensa valenciano que la pasada temporada sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral externo de la rodilla derecha en el encuentro que midió a los suyos con el Hércules allá por el mes de febrero. Edu Bedia, por su parte, recibía el alta médica tras causar baja en Tenerife la pasada semana y entra en la lista para el 'mini clásico'; como también lo hacen Sergi Gómez, Babunski y Dongou, ausentes también en el encuentro liguero anterior al estar convocados con sus respectivas seleciones. Ié, con problemas físicos, se queda también fuera de una lista que conforman 18 nombres: además de los ya citados, acudirán Masip, Ortolá, Patric, Planas, Ilie, Joan Román, Espinosa, Samper, Denis Suárez, Pol Calvet, Dani Nieto, Lucas, Sandro y Campins.

Balance favorable a los catalanes

Hasta en 17 ocasiones han cruzado su camino madridistas y azulgranas en sus filiales a lo largo de la historia en el Miniestadi, enfrentamientos que vierten un saldo favorable para los de la Ciudad Condal, que se han alzado con el triunfo en 8 ocasiones, por 4 empates y 5 victorias blancas. A priori, la situación no se presenta demasiado igualada pero de todo es ya sabido que un 'clásico', en cualquiera de sus categorías o secciones es siempre un partido diferente, donde el antes y el después, así como las circunstancias que rodean a ambos son algo secundario.

Así pues, cita por todo lo alto el próximo domingo en el Miniestadi con dos objetivos claros y muy diferenciados: mientras los azulgrana buscarán prolongar su condición de invicto en su casa y consolidarse en los puestos altos de la clasificación, los de Toril buscarán sumar un primer triunfo que hará las veces de remedio balsámico en lo deportivo y en lo moral. La cita, el domingo por la mañana, en el Miniestadi (Canal +1 y en el directo de VAVEL.COM).