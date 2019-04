Cristiano Ronaldo: "Estoy muy feliz por continuar en mi casa"

Americana, camisa blanca, corbata azul, vaqueros y gafas de moda. Así acudió Cristiano Ronaldo a uno de los acontecimientos más felices de su carrera deportiva. Porque llegó el momento que todos los aficionados del Real Madrid deseaban: la renovación del jugador portugués con el Real Madrid. Un acuerdo cerrado hasta que el jugador cumpla los 33 años, es decir, hasta casi el final de su carrera deportiva. En total, cinco años de contrato.

La firma se realizó en la sala de juntas del estadio Santiago Bernabéu, con los trofeos de las nueve Copas de Europa y el de mejor club del siglo XX presidiendo el acto. Florentino Pérez y Cristiano, con la directiva y el agente del jugador como testigos, estamparon la firma de la renovación del jugador portugués, visiblemente emocionado por certificar el acuerdo. De regalo, el club obsequia a Ronaldo con una réplica en plata de la fuente de la diosa Cibeles, lugar de peregrinación obligada para los madridistas cuando hay éxitos en forma de triunfos importantes.

Un gran día para el club

Tras sellar la rubricar el compromiso por las próximas cinco temporadas, era el momento de comparecer ante los medios de comunicación. El primero que lo hizo fue el presidente, Florentino Pérez, que se alegró de la renovación del astro portugués: "Este es un gran día para nuestro club. Hemos hecho realidad el deseo de muchos madridistas. Cristiano Ronaldo es y será eternamente madridista y con él, esperamos, que lleguen muchos más éxitos al Real Madrid. Eres un gran referente para el Real Madrid y por eso estamos tan orgullosos de poder estar contigo en un día tan feliz para ti y para el madridismo. Felicidades Cristiano".

Acto seguido, turno para el protagonista del día. Cristiano se desenvuelve tan bien ante los micros que con el balón pero al portugués se le notaba emocionado por el acto, más si cabe tras visionar un video con los mejores momentos de su etapa en el Real Madrid: "Estoy muy feliz por continuar en mi casa. Era lo que quería y quiero agradecer a todos el esfuerzo realizado para que continúe mi etapa en el club más grande del mundo. Para mí es como si llegara el primer día. Voy a darlo todo por esta camiseta y ojalá esté aquí hasta el final de mi carrera deportiva".

Tras su discurso, turno para los medios de comunicación, que insistieron mucho en que si el jugador había dejado atrás su etapa triste en el conjunto blanco: "Somos personas y todos pasamos por buenos y malos momentos en todos los ámbitos de nuestra vida. Esa etapa es pasado, es cierto que me sentía así, pero no fue la mejor forma de expresarlo. Soy humano y cometo errores, lo admito, pero soy muy feliz por este acuerdo que teníamos acordado desde el final de la pasada temporada. Es posible que haya podido ser largo para vosotros, pero yo estaba tranquilo porque el presidente me dio su palabra y yo la mía a él. Nunca me he planteado abandonar este club". Directo, como siempre Cristiano Ronaldo, con el balón en los pies y hablando ante la prensa".

El objetivo de la Décima

Por supuesto, la consecución de la Champions League fue objeto de pregunta para el jugador portugués: "Claro que queremos ganar la Décima y ojalá este año podamos conseguirlo. Es un objetivo del club y de los jugadores también. El proyecto que ha realizado el club es muy importante y nosotros no entramos en cuestionar lo que ha hecho el club. Espero, como dice siempre el presidente, que pueda conseguir la Décima para el Real Madrid". Esto también iba relacionado sobre los éxitos personales que pueda alcanzar siendo madridista: "Voy a ser muy sincero. Me debo al Real Madrid y al colectivo. Para mí lo más importante son los éxitos que podamos conseguir como equipo. Los records están para ser batidos, pero no es una cosa que me obsesione. Si puedo conseguirlo, perfecto, pero lo primero es que el equipo gane y consiga títulos".

Y como no, también fue cuestionado sobre el hecho de ser jugador mejor pagado del mundo: "Eso no es un problema para mí. Soy sincero y digo que el dinero es importante, pero me da igual ser el jugador mejor pagado, el segundo o el tercero. Eso no es problema para mí. Lo importante es que voy a permanecer en esta casa". Además, añadió las razones principales para renovar: "Me siento muy respaldado por el club, la afición y por los compañeros. Estoy en el top de equipos y para mí eso es importante. Estoy muy a gusto en este club".

Cristiano Ronaldo concluyó agradeciendo de nuevo a sus compañeros, entrenador, presidente y aficionados por todo el cariño mostrado a su persona, contento por seguir en el Real Madrid. Florentino Pérez le observaba con la satisfacción del deber cumplido, de tener en el equipo que preside al jugador que le puede llevar a conseguir la ansiada Décima Copa de Europa. Cesarán los rumores sobre su renovación pero no la exigencia del mejor club del mundo. Y Cristiano lo sabe y lo asume, con cinco años vista, para dar lo mejor de su juego al Real Madrid en su madurez deportiva.