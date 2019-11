Elche CF - Real Valladolid: ninguno puede rezagarse

Solo han trascurrido tres jornadas de Liga, más que suficiente para echar un vistazo a la tabla de clasificaciones y advertir que hay una serie de equipos llamados a pelear por la permanencia. Su objetivo es ese, no quieren ni oír hablar de metas como Europa y demás sueños de la lechera. En primer lugar se ha de llegar a los 45 puntos, esa invisible barrera que suele dictaminar quién se queda en Primera y quién desciende. Tras alcanzarlos, se abrirá la veda a los sueños.

Tanto en Valladolid como en Elche se sabe que no se llega a los 45 puntos de una tacada, sino que semana a semana hay que hacerse con el máximo número posible de puntos para hacer más accesible la permanencia. En esta Liga de desigualdades, donde cada vez más equipos son conscientes de su candidatura al descenso, ninguno de ellos puede despistarse. Almería, Osasuna, Celta de Vigo, Elche, Valladolid, Levante, Espanyol... todos ellos en mayor o menor medida deben andarse con ojo para evitar malas rachas que den con sus huesos en Segunda.

Para evitarlo, a la consigna de ganar partidos se añade una aún más fundamental: cosechar el máximo posible contra equipos de dicha lucha. ¿Por qué? Fácil. La victoria contra uno de estos rivales supone que dicho rival no venza, esto es, se le distancia en la tabla. Es más, si en los dos partidos se sacan réditos positivos, estará ganado el famoso goalaverage, que en estos tiempos de suma igualdad es un factor más a tener en cuenta cuando la temporada esté acabando.

Uno de esos duelos se vivirá a partir de las 20 horas del lunes en el Martínez Valero ilicitano. Los locales reciben en su césped al Real Valladolid, que pese a su buen año pasado no puede confiarse contra ningún oponente. Quizá este duelo no tenga la chispa y la tensión que tendría de disputarse con la Liga en sus últimos coletazos y todo por decidir, pero ni los locales ni los de blanco y violeta contemplan en sus quinielas una derrota contra un rival directo.

El espejo del pasado

Tanto en la vida como en el fútbol es de gran ayuda echar un vistazo al ayer para tener más claro cómo actuar ante ciertas circunstancias. El Pucela y el Elche no son excepciones, ya que ambos deberían prestar atención a las hemerotecas y analizar la temporada 2012/2013 realizada por el Valladolid. Las dos escuadras saldrán beneficiadas si observan con atención el proceso realizado en Castilla para mantener con cierta comodidad la categoría.

Los del Martínez Valero coinciden con los albivioleta del año pasado en que son recién ascendidos y que han mostrado desparpajo y mimbres para plantar batalla en Primera. El Pucela de agosto de 2012 parecía claro candidato al descenso, si bien ya se sabe con qué éxito acabó su andadura por la división de oro española. Las claves para conseguirlo, como habrá tomado nota Fran Escribá, fueron la constancia; clave para no hundirse en los malos momentos; la regularidad, sin experimentar acusados bajones de rendimiento o anímicos; el esfuerzo, ya que con una plantilla sin demasiados alardes todos los hombres dieron lo mejor de sí mismos para alcanzar la meta y la osadía, siempre conscientes de que podían plantar cara a cualquier rival.

El Valladolid está dispuesto a que los mediterráneos les copien esta pócima no mágica pero sí eficaz siempre que a final de Liga en Pucela no haya complicaciones. Tampoco se puede olvidar a orillas del Pisuerga el método exitoso del año pasado, ya que aunque ya no son recién ascendidos, apenas se ha cambiado el estatus de los albivioletas en la competición liguera.

Siguen siendo modestos, con un vestuario competitivo pero sin demasiados quilates y con el mismo objetivo: aferrarse a Primera con uñas y dientes. Lo cierto es que no son muchas las diferencias entre el Elche y el Valladolid, al menos en cuanto al objetivo y a las circunstancias que los rodean.

Con ganas de revancha

A pesar de haberse visto en Segunda en los dos años que precedieron al ascenso vallisoletano de la división de plata, ambos equipos tienen cuentas que saldar, especialmente los visitantes. En la memoria de buena parte de la plantilla castellana, como de Marc Valiente, Peña, Álvaro Rubio, Óscar, Javi Guerra, Baraja y compañía, no se ha borrado el infausto recuerdo del play-off en el Martínez Valero. Allí fue insuficiente la ventaja cobrada por 1-0 en Zorrilla y salieron derrotados por 3-1. A pesar de superar esa ronda, el Elche no pudo superar al Granada y quedó condenado un año más.

En el siguiente curso, con Djukic en el banquillo pucelano, cambiaron las tornas. El Elche no tuvo un buen 2012/2013 y no fue rival contra un Valladolid poderoso y superior. Por fortuna para los franjiverdes, a la tercera fue la vencida y junto al Villarreal y al Almería han recalado en Primera. Quien se haga con los tres puntos podrá echar bálsamo en las heridas del pasado, especialmente si los afortunados son los de Juan Ignacio, que cerrarán parcialmente el daño que les hizo caer en ese fatídico play-off.

Las claves del partido

Ilicitanos y vallisoletanos, sobre el papel, no tienen excesivas diferencias. No son iguales, pero su categoría de equipo modesto llamado a pelear por no descender supone que sobre el Martínez Valero se vean rasgos parecidos.

Los de Fran Escribá se caracterizan por ser osados, ya que alcanzar la Primera división y ser timorato es poco menos que una condena a volver a los infiernos. La idea del míster es presionar con el máximo número de efectivos posible la salida del rival, robar el cuero en campo ajeno y generar peligro en esas posiciones. La defensa pucelana, amiga de sacar la pelota trenzada desde atrás y asumir riesgos en dicha faceta deberá tener mucha precaución a la hora de crear su juego.

También habrá de tenerse en cuenta el factor campo. Elche vive de nuevo fútbol de oro en sus dominios y no va a permitir que la estancia en ella sea, ni mucho menos, breve. Las 20.000 almas que han sacado su abono de temporada, junto a los aficionados que se citan junto a ellos en cada choque, convertirán al feudo franjiverde en un auténtico infierno del que los chicos de Juan Ignacio tratarán de huir con un botín de tres puntos.

Sin embargo, el Valladolid también tiene unas armas que el conjunto mediterráneo debe tener muy en cuenta para atarlas en corto a partir de las 20 horas del lunes. Los de blanco y violeta abogan por un fútbol alegre y ofensivo, ya que los laterales Rukavina y Peña no cesan de correr por banda y apoyar a un cuarteto ofensivo, integrado por dos hombres de banda, el ariete y el enganche. En pocas palabras, en un ataque pucelano pueden ser seis los efectivos en área rival.

Los elegidos

Las plantillas de Elche y Pucela tienen abundantes recursos en sus filas, si bien sus respectivos preparadores ya han ido decantándose por unos hombres en los que depositar su confianza. Escribá ha arrancado con más sombras que luces su andadura en Primera, lo cual se nota en sus alineaciones. En los tres partidos disputados ha hecho cambios, dependiendo también del estado de forma de sus muchachos y de lo que desee efectuar sobre el tapiz rectangular. La irregularidad manifestada invita a pensar que el once que salte ante el Valladolid variará a lo largo del curso futbolístico.

De este modo, parece ser que los titulares en el combinado ilicitano serán Manu Herrera en puerta, con la siguiente defensa por delante de él: Damián Suárez, Botía, Lombán y Edu Albacar. En esta línea los locales recuperan los servicios de Damián, que ha estado castigado siete partidos por amonestación. En la medular podrían salir de inicio Rubén Pérez y Carlos Sánchez, motores del equipo. Por delante de ellos podrían comparecer Fidel, Coro y Carles Gil. Este es el jugador clave de los mediterráneos, pues ejerce de nexo entre centro del campo y delantera. Su instinto ofensivo será importante para que en el Martínez Valero se pasen los menos apuros posibles.

La duda que maneja el técnico es si Boakye o Manu del Moral completarán el equipo. El flojo arranque del ex del Sevilla y el gol firmado por el cedido por la Juve decantan la balanza en favor del africano. La convocatoria aún no se ha hecho oficial, pero todos los indicios invitan a sospechar en esos once hombres como titulares.

En cuanto al Real Valladolid, Juan Ignacio Martínez tiene ya unos mimbres definidos, sin cerrarse a posibles complementos o refuerzos para sacar adelante el mejor equipo posible. Estos días de compromisos internacionales han sido fructíferos en Zorrilla toda vez varios hombres con lesiones han ido progresando y poniéndose a las órdenes de su entrenador, que tendrá que analizar con precisión las prestaciones que cada uno ofrece.

El último fichaje en Pucela, Fausto Rossi, ha gustado en el cuerpo técnico dadas unas cualidades poco comunes en el vestuario, así que no sería de extrañar que partiera de inicio. Otro interrogante es la banda derecha. Los problemas físicos que han arrastrado los hombres de ataque castellanos podrían alterar la habitual alineación de su míster. Ebert, un jugador distinto y que muchos querrían tener en sus filas, no está al 100% y no ha entrado en la convocatoria. Quien sí se desplaza es Omar Ramos, ya mejorado de sus dolencias en su tobillo. Esto otorga ventaja a Valdet Rama, que ha jugado y marcado con su selección y lleva varias semanas aporreando las puertas de la titularidad.

Sabiendo estas circunstancias, el presumible equipo titular del Real Valladolid en Elche será el formado por Mariño en puerta; Peña, Rueda, Valiente y Rukavina en defensa; Rubio y Fausto Rossi en el centro; Bergdich en la izquierda, Óscar de mediapunta y Valdet Rama en la derecha. La delantera parece reservada para Javi Guerra, quien ha empezado con brío la temporada.

La expedición pucelana llegará a la provincia de Alicante con los siguientes hombres: Jaime, Mariño, Alcatraz, Rukavina, Rueda, Valiente, Bergdich, Peña, Sastre, Álvaro Rubio, Baraja, Rossi, Rama, Óscar, Omar, Osorio, Guerra y Manucho.

Han quedado excluidos Larsson, que aún debe mejorar físicamente de su lesión; Ebert y Víctor Pérez por no estar plenamente recuperados y la inconveniencia de forzar con ellos, y Heinz, esta vez por decisión técnica. Es chocante que el suizodominicano no viaje, pues es el llamado a ser central suplente.

Los onces

