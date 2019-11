Carlos Granero: "Ante una dificultad el equipo no se ha ido del partido, no se ha descompuesto"

Compareció en rueda de prensa el míster local, Carlos Granero, que se mostró satisfecho con la forma en que su equipo reaccionó al gol encajado. "El equipo ante una dificultad no se ha ido del partido, no se ha descompuesto. Han seguido creyendo en lo que hacen". El entrenador incidió en que estaba contento con el planteamiento de sus jugadores, que no perdieron la compostura y continuaron intentando rasear el esférico y salir jugando desde atrás.

"Sabemos que la afición está con nosotros si proponemos algo, hemos conseguido que estén con nosotros", así valoró Granero la influencia del público en el partido. El míster azul reconoció que las acciones a balón parado eran el fuerte del UD Logroñés y que a pesar de trabajar esas acciones no pudieron evitar el gol rival. Además, se mostró contento con los dos goles azules, y reseñó que ya no se depende tanto de Cervero en la faceta goleadora del equipo.

"Estoy satisfecho con el arranque del equipo, pero hay que seguir trabajando. Sumamos y seguimos. Trabajando desde la humildad", aseveró Granero sobre estas primeras cuatro jornadas ligueras.

"Hay margen de mejora"

En míster azul reconoce que el equipo aún puede mejorar, puesto que muchos jugadores, como Erice, Salva Rivas o Annunziata, tienen que acoplarse al equipo y seguir trabajando con humildad para que el equipo crezca.

Granero no quiso entrar a valorar el liderato: "No me preocupa, me preocupan más la sensaciones que transmite el equipo, me preocupa más que el equipo vaya acoplándose, creyendo en lo que hacemos, en ir conociéndonos y conocer nuestro puntos fuertes". Si que reconoció que estaba contento por el arranque del equipo.

Al final de la rueda de prensa, dijo que esperaba más conjuntos que plantearan los partidos como el UD Logroñés, defendiendo atrás y buscando salir rápido: "Muchos equipos van a recurrir a ese juego. Dudo que algún equipo quiera disputarle el balón al Real Oviedo".

"Hemos perdido la posición"

El entrenador visitante, Raúl Llona, destacó el gran comienzó de su equipo, con dos ocasiones de gol: "Ha sido un partido complicado, pero hemos empezado el partido con dos ocasiones". También reseñó que el equipo estuvo bien colocado y logró aprovechar una ocasión a balón parado para adelantarse.

"En el segundo tiempo, por varios factores, hemos perdido la posición y hay poco que discutir a los dos goles del Real Oviedo". A pesar de ello, el míster visitante se mostró satisfecho con el juego de su equipo: "El equipo ha mantenido la posición y no hemos tenido errores en la mayor parte del partido".

"El Real Oviedo tiene un gran plantilla y seguro que irá a más", respondió el riojano preguntado sobre el conjunto local.