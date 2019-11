Galatasaray - Real Madrid: el duodécimo camino hacia la décima

Lo bueno se hace esperar. Eso es lo que debe pensar el madridismo cuando recuerda las once temporadas anteriores en Europa. Once intentos de lograr la décima Copa de Europa para el club que se quedaron en eso, intentonas fallidas de aumentar la leyenda blanca en el viejo continente. Las siete temporadas anteriores a la llegada de José Mourinho fueron, sin duda, las peores, ya que el conjunto blanco cayó en todas ellas en octavos de final. Con la llegada del portugués, el Bernabéu pudo disfrutar de tres semifinales consecutivas pero sin premio final.

Fatih Terim: "Vamos a ganar al Madrid, que nadie dude de ello" Carlo Ancelotti se estrena en Europa como entrenador del Real Madrid y lo hace en un campo que no va a resultar nada cómodo. Tanto el ambiente que se vive en el Ali Sami Yen como el ímpetu de los jugadores del Galatasaray hacen que el Real Madrid llegue con la máxima alerta activada. Los turcos tienen clara la actitud con la que van a saltar al césped y ni mucho menos esperan perder, sino más bien todo lo contrario. El entrador del Galatasaray, Fatih Terim aseguró hace unos días en rueda de prensa que “vamos a ganar al Madrid, que nadie dude de ello”. Una clara declaración de intenciones que demuestra que los blancos deberán sudar para llevarse los primeros tres puntos.

El Madrid rozó el infierno la temporada pasada

El ambiente que provoca la grada del Ali Sami Yen, bengalas incluidas, han propiciado a que el estadio del Galatasaray tenga un aspecto que recuerda al infierno. Y el Real Madrid llega con la lección bien aprendida. La temporada pasada, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el equipo entrenado por José Mourinho se llevó un buen susto. El resultado de la ida (3-0) hacía presagiar un partido cómodo. Y más cuando Cristiano Ronaldo puso el 0-1 a los ocho minutos. Pero una mala segunda mitad de los blancos hizo que en apenas 15 minutos el marcador pasara a ser de 3-1.



La hazaña turca quedaba a tan solo dos goles. Por si fuera poco, el Madrid jugó los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Álvaro Arbeloa. Finalmente, un gol de Cristiano Ronaldo en el descuento daba la tranquilidad a los españoles y el pase definitivo a las semifinales. El martes no habrá tanta tensión sobre el campo. El pase, de momento, no está en juego, pero los tres puntos de hoy pueden significar mucho para ambos equipos en esta fase de grupos.

Casillas recupera la portería

Ocho meses han pasado desde que el capitán del Real Madrid y de la Selección jugara su último partido oficial con la camiseta madridista. Desde el 23 de enero, día en el que jugó su último partido en Valencia, Casillas sólo ha disputado amistosos de pretemporada a las órdenes de Ancelotti. En las cuatro jornadas de Liga, Diego López ha sido el elegido y ha justificado la elección del técnico italiano con grandes actuaciones. Pero la Champions League será este año territorio de Casillas.



El de Móstoles tiene ante sí la oportunidad de recuperar el puesto. No será una tarea sencilla. Delante tiene a un Diego López que no muestra debilidades y, que por el momento, no ha dado ningún motivo para sacarlo del once titular. Con el retorno de Casillas a la competición oficial, la polémica en la portería será mucho menor aunque la rotación de porteros entre las dos competiciones más importantes del año no está aprobada por un sector importante de la afición madridista.

La defensa, el punto más débil del Madrid

El ‘Virus FIFA’ ha afectado en gran medida al conjunto de Carlo Ancelotti. Arbeloa, Marcelo y Coentrao volvieron lesionados y los problemas en el lateral son evidentes. Para el partido ante el Galatasaray, Arbeloa ha llegado a tiempo y podría ocupar el lateral izquierdo, en detrimento de un Nacho que no estuvo muy acertado en Villarreal. Carvajal, Pepe y Sergio Ramos completarían la línea defensiva. En el centro del campo también podría haber un cambio respecto al último partido de Liga. Khedira podría sustituir a Illarramendi para acompañar a Modric e Isco. Lo que parece que se mantendrá igual será la zona de arriba con Cristiano Ronaldo y Bale en las bandas y Benzema en punta.



Por su parte, el Galatasaray no podrá contar con el exmadridista Hamit Altintop, lesionado. El que sí que podrá estar finalmente es otro viejo conocido en la casa blanca. Wesley Sneijder, que no pudo jugar el viernes el partido de liga, se ha recuperado y podrá formar parte del once titular de Fatih Terim.

Posibles onces